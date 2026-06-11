Naintal : नैनीताल की प्रसिद्ध नैनीझील में एक अज्ञात युवक का शव मिलने से बुधवार सुबह क्षेत्र में हड़कंप मच गया. मॉल रोड के समीप झील में शव दिखाई देने की खबर फैलते ही आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को झील से बाहर निकालकर जांच शुरू कर दी.