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Naintal : नैनीताल की प्रसिद्ध नैनीझील में एक अज्ञात युवक का शव मिलने से बुधवार सुबह क्षेत्र में हड़कंप मच गया. मॉल रोड के समीप झील में शव दिखाई देने की खबर फैलते ही आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को झील से बाहर निकालकर जांच शुरू कर दी.
सबसे पहले नाविकों ने शव देखा
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सुबह करीब नौ बजे झील में नाव संचालन कर रहे कुछ नाव चालकों की नजर पानी में तैर रहे एक शव पर पड़ी. पहले तो उन्होंने स्थिति को समझने का प्रयास किया, लेकिन शव होने की पुष्टि होते ही तत्काल पुलिस को सूचना दी गई.
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की जांच
सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को झील से बाहर निकाला. इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम और पहचान की प्रक्रिया के लिए मोर्चरी भेज दिया गया.
पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आसपास मौजूद लोगों से भी जानकारी जुटाई. प्रारंभिक जांच में मृतक के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी है.
गुमशुदगी रिकॉर्ड खंगाल रही पुलिस
कोतवाली पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है. युवक की शिनाख्त कराने के लिए आसपास के थानों को सूचना भेजी गई है. इसके साथ ही हाल के दिनों में दर्ज गुमशुदगी के मामलों का रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है, ताकि मृतक की पहचान सुनिश्चित की जा सके.
पुलिस का कहना है कि शव मिलने के कारणों और परिस्थितियों का पता लगाने के लिए सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों को लेकर स्थिति अधिक स्पष्ट हो सकेगी.
स्थानीय लोगों में चर्चा का विषय बनी घटना
नैनीझील शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है, ऐसे में झील में शव मिलने की घटना ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों को भी हैरान कर दिया. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और मृतक की पहचान होने का इंतजार किया जा रहा है.
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