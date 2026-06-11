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नैनीताल की नैनी झील में तैरता मिला युवक का शव, पर्यटकों में फैली सनसनी, शिनाख्त में जुटी पुलिस

Naintal News: नैनीताल में मॉलरोड के पास नैनीझील में एक अज्ञात युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई. झील में शव दिखाई देने के बाद आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Jun 11, 2026, 02:01 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 02:09 PM IST
नैनीताल की नैनी झील में तैरता मिला युवक का शव, पर्यटकों में फैली सनसनी, शिनाख्त में जुटी पुलिस
Image Credit: Zee Media Bureau

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Pradeep Kumar Raghav

Pradeep Kumar Raghav

प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. वर्तमान में ज़ी यूपी-यूके डिजिटल टीम में ट्रेंडिंग टॉपिक पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स और हाइपर लोकल की खबरें लिखते हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक के बाद पत्रकारिता व जन संचार में स्नातकोत्तर किया है.

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