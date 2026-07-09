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मिशन 2027 की तैयारी में जुटी भाजपा, चुनाव के लिए कसी कमर, प्रकोष्ठों की कार्यशाला में बनी मजबूत रणनीति

Udham Singh Nagar News: उत्तराखंड में आगामी 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं. इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए, पार्टी के प्रदेश और जिला प्रकोष्ठों की एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 09, 2026, 01:39 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 01:39 PM IST
मिशन 2027 की तैयारी में जुटी भाजपा, चुनाव के लिए कसी कमर, प्रकोष्ठों की कार्यशाला में बनी मजबूत रणनीति
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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