मिशन 2027 की तैयारी में जुटी भाजपा, चुनाव के लिए कसी कमर, प्रकोष्ठों की कार्यशाला में बनी मजबूत रणनीति

कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार और बूथ स्तर पर मजबूती

बैठक के अंत में भविष्य के लिए एक ठोस कार्ययोजना तैयार की गई. प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सभी कार्यकर्ताओं से दो मुख्य काम करने का आह्वान किया. केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जन-कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुँचाई जाए, ताकि हर गरीब और जरूरतमंद को उसका लाभ मिल सके. बूथ जीतो, चुनाव जीतो के मंत्र पर काम करते हुए, अपने-अपने मतदान केंद्रों पर संगठन को और ज्यादा ताकतवर बनाया जाए.