मिशन 2027 की तैयारी में जुटी भाजपा, चुनाव के लिए कसी कमर, प्रकोष्ठों की कार्यशाला में बनी मजबूत रणनीति

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उधम सिंह नगर न्यूज/विजय आहूजा: भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में आगामी 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं. इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए, पार्टी के प्रदेश और जिला प्रकोष्ठों की एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया. इस अहम बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य में लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाने के लिए एक मजबूत और अचूक रणनीति तैयार करना था.
2027 का लक्ष्य और तीसरी बार सरकार बनाने की रणनीति
कार्यशाला में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत गहराई से बातचीत की गई. सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं का ध्यान केवल एक ही लक्ष्य पर केंद्रित था- उत्तराखंड में जीत की हैट्रिक लगाना. बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि जनता का भरोसा बनाए रखने और फिर से सत्ता में वापसी के लिए अभी से ही जमीनी स्तर पर पूरी ताकत के साथ काम करना होगा.
संगठन की रीढ़ हैं पार्टी के विभिन्न प्रकोष्ठ
इस बैठक में सबसे ज्यादा चर्चा पार्टी के विभिन्न प्रकोष्ठों की भूमिका पर हुई. नेताओं ने बताया कि प्रदेश और जिला स्तर पर काम करने वाले ये प्रकोष्ठ संगठन का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होते हैं.
चर्चा के दौरान जानें किसपर फोकस किया गया
बता दें कि चर्चा में समाज के अलग-अलग क्षेत्रों और वर्गों तक पार्टी की पहुंच कैसे बढ़ाई जाए. युवाओं, महिलाओं, किसानों और व्यापारियों जैसे अहम वर्गों को पार्टी से जोड़ने में प्रकोष्ठ क्या भूमिका निभाएंगे. प्रकोष्ठों के माध्यम से पार्टी की विचारधारा को हर घर तक कैसे पहुंचाया जाए.
प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भरा कार्यकर्ताओं में जोश
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कार्यशाला में शामिल होकर कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया. उन्होंने अपने संबोधन में स्पष्ट किया कि 2027 के चुनाव में भाजपा को ऐतिहासिक जीत दिलाने में इन सभी प्रकोष्ठों का रोल सबसे अहम होने वाला है.
उन्होंने कार्यकर्ताओं की अहमियत बताते हुए कहा, पार्टी का हर एक कार्यकर्ता हमारे संगठन की सबसे बड़ी ताकत है. उन्होंने यह भी याद दिलाया कि बिना कार्यकर्ताओं की मेहनत और लगन के कोई भी बड़ा चुनावी लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता.
कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार और बूथ स्तर पर मजबूती
बैठक के अंत में भविष्य के लिए एक ठोस कार्ययोजना तैयार की गई. प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सभी कार्यकर्ताओं से दो मुख्य काम करने का आह्वान किया. केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जन-कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुँचाई जाए, ताकि हर गरीब और जरूरतमंद को उसका लाभ मिल सके. बूथ जीतो, चुनाव जीतो के मंत्र पर काम करते हुए, अपने-अपने मतदान केंद्रों पर संगठन को और ज्यादा ताकतवर बनाया जाए.