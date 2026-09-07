हल्द्वानी के ‘शुद्धीकरण’ विवाद पर हाईकोर्ट में सुनवाई खत्म, जानिए पूरा मामला कैसे पहुंचा अदालत तक

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Nainital High Court Verdict: उत्तराखंड हल्द्वानी के रामलीला मैदान में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा के बाद हुए कथित शुद्धीकरण का मामला अब नैनीताल हाईकोर्ट में निस्तारित हो गया है. सोमवार को हुई सुनवाई में राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में दो एफआईआर दर्ज की गई हैं. एक एफआईआर हल्द्वानी में दर्ज हुई, जबकि दूसरी बेंगलुरु में जीरो एफआईआर के तौर पर दर्ज की गई थी. सरकार ने बताया कि बेंगलुरु की एफआईआर को जांच के लिए हल्द्वानी ट्रांसफर किया जाना है.
8 अगस्त को हुई थी खड़गे की जनसभा
पूरा विवाद 8 अगस्त 2026 को शुरू हुआ, जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हल्द्वानी के रामलीला मैदान में जनसभा की थी. इसके तीन दिन बाद यानी 11 अगस्त को श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास से जुड़े लोगों ने मैदान में गंगाजल का छिड़काव और हवन कर कथित तौर पर शुद्धीकरण किया. आयोजकों की ओर से इसे राजनीतिक कार्यक्रम के बाद मैदान की पवित्रता बहाल करने और साफ-सफाई से जुड़ी धार्मिक रस्म बताया गया. हालांकि, कांग्रेस और उसके समर्थकों ने इसे आपत्तिजनक बताते हुए विरोध किया. मामला धीरे-धीरे राजनीतिक विवाद में बदल गया.
राज्यसभा से लेकर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस तक पहुंचा मामला
शुद्धीकरण की घटना के बाद खड़गे ने इस मुद्दे को राज्यसभा में उठाया और कार्रवाई की मांग की. इसके बाद राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस घटना को लेकर सवाल उठाए. इसी के बाद विवाद ने नया मोड़ ले लिया. शुद्धीकरण कार्यक्रम से जुड़े दो युवाओं ने राहुल गांधी के खिलाफ हल्द्वानी में एससी/एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया. इसके बाद मामला केवल हल्द्वानी तक सीमित नहीं रहा और कर्नाटक तक पहुंच गया.
4 सितंबर को बेंगलुरु में दर्ज हुई जीरो FIR
4 सितंबर को बेंगलुरु में टीआर रामप्पा की शिकायत पर बीजेपी नेताओं के खिलाफ जीरो एफआईआर दर्ज की गई. शिकायतकर्ता आदिवासी कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष बताए गए हैं. एफआईआर में संरक्षण नागरिक अधिकार अधिनियम, एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं का उल्लेख किया गया है.
यही एफआईआर अब जांच के लिए हल्द्वानी ट्रांसफर की जानी है. यानी मामले की जांच उस जगह की पुलिस करेगी, जहां घटना से जुड़े तथ्य और साक्ष्य मौजूद हैं.
याचिका में क्या कहा गया था?
देहरादून निवासी सामाजिक कार्यकर्ता बैजनाथ ने इस पूरे मामले को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी. याचिका में कहा गया कि सार्वजनिक स्थान पर वैदिक मंत्रोच्चार, गंगाजल छिड़ककर और हवन के जरिए शुद्धीकरण करने से समाज में वैमनस्य बढ़ने की आशंका है.
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि शुद्धीकरण करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं की शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई. उन्होंने कोर्ट से मांग की कि घटना से जुड़े वीडियो, सीसीटीवी फुटेज और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक व दस्तावेजी साक्ष्यों को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए जाएं.
सरकार ने निष्पक्ष जांच का दिया भरोसा
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि मामले में दो एफआईआर दर्ज हैं. सरकार ने यह भी आश्वासन दिया कि पुलिस निष्पक्ष तरीके से जांच करेगी और घटना से जुड़े सीसीटीवी फुटेज तथा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को सुरक्षित रखा जाएगा.
राज्य के महाधिवक्ता के आश्वासन के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की खंडपीठ ने याचिका को निस्तारित कर दिया. यानी हाईकोर्ट ने इस स्तर पर मामले में अलग से कोई आदेश जारी करने के बजाय सरकार के आश्वासन और चल रही कानूनी प्रक्रिया को पर्याप्त माना.