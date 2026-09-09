/बनभूलपुरा केस में आज फैसले का दिन, छतों पर ड्रोन निगरानी और फ्लैग मार्च के बीच जानिए क्या है विवाद की पूरी कहानी?

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Haldwani Banbhoolpura Railway Case High Alert: उत्तराखंड का प्रवेश द्वार कहा जाने वाला हल्द्वानी आज एक बार फिर देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले की दहलीज पर खड़ा है. यह मामला है बनभूलपुरा का, जहां रेलवे स्टेशन से सटी करीब 30 हेक्टेयर (लगभग 78 एकड़) जमीन के मालिकाना हक को लेकर भारतीय रेलवे और स्थानीय लोगों के बीच लंबे समय से कानूनी और सामाजिक जंग जारी है.
सुप्रीम कोर्ट की अहम सुनवाई से पहले पूरे इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल ने संवेदनशील इलाकों में भव्य फ्लैग मार्च निकाला, तो वहीं छतों और गलियों पर सीसीटीवी और ड्रोन से 24 घंटे पैनी नजर रखी जा रही है.
क्या है बनभूलपुरा विवाद?
यह पूरा विवाद हल्द्वानी रेलवे स्टेशन से सटे गफूर बस्ती, ढोलक बस्ती और इंदिरा नगर क्षेत्र से जुड़ा हुआ है. रेलवे का कहना है कि 78 एकड़ जमीन उसकी अपनी संपत्ति है, जिस पर लगभग 4,365 अवैध निर्माण हुए हैं. रेलवे के मुताबिक, स्टेशन के विस्तार और सुरक्षा के लिए इस जमीन का अतिक्रमण मुक्त होना बेहद जरूरी है. दूसरी ओर, यहां दशकों से रह रहे करीब 50,000 लोगों का कहना है कि उनके पास लीज, फ्रीहोल्ड और नगर निगम के टैक्स असेसमेंट जैसे सरकारी दस्तावेज हैं. उनका तर्क है कि वे यहां पीढ़ियों से बस रहे हैं और उन्हें अचानक बेदखल नहीं किया जा सकता.
मामले पर हाईकोर्ट का सख्त रुख
इस मामले ने दिसंबर 2022 में बड़ा मोड़ लिया, जब उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रेलवे की जमीन को पूरी तरह खाली कराने का सख्त आदेश दिया था. कोर्ट ने रेलवे को निर्देश दिया था कि वह एक हफ्ते का नोटिस देकर और भारी पुलिस बल की मदद से अतिक्रमण हटाए. हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद जनवरी 2023 में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए इसे केवल एक जमीनी विवाद न मानकर 'मानवीय मुद्दा' करार दिया था.
मामले पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
शीर्ष अदालत ने टिप्पणी की थी कि दशकों से रह रहे 50 हजार लोगों को रातों-रात बेदखल नहीं किया जा सकता. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक या रेलवे की जमीन पर अनिश्चितकाल तक कानूनी अधिकार का दावा नहीं कर सकता, लेकिन इसके साथ ही सरकार और प्रशासन को प्रभावित परिवारों के उचित पुनर्वास (Rehabilitation) के लिए ठोस योजना तैयार करनी होगी. आज इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ सकता है.
सुरक्षा सख्त, सोशल मीडिया पर निगरानी
एसएसपी डॉ. मंजुनाथ टी.सी. और एसपी डॉ. जगदीश चंद्र के नेतृत्व में मुजाहिद चौक, ताज चौराहा और इंद्रानगर जैसे इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला गया है. पुलिस संदिग्धों के खिलाफ प्रीवेंटिव डिटेंशन और सत्यापन अभियान चला रही है. एसएसपी ने आम जनता से अपील की है कि वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करें, अफवाहों पर ध्यान न दें और सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की भ्रामक या भड़काऊ सामग्री पोस्ट करने से बचें.
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