/बनभूलपुरा केस में आज फैसले का दिन, छतों पर ड्रोन निगरानी और फ्लैग मार्च के बीच जानिए क्या है विवाद की पूरी कहानी?

क्या है बनभूलपुरा विवाद?

यह पूरा विवाद हल्द्वानी रेलवे स्टेशन से सटे गफूर बस्ती, ढोलक बस्ती और इंदिरा नगर क्षेत्र से जुड़ा हुआ है. रेलवे का कहना है कि 78 एकड़ जमीन उसकी अपनी संपत्ति है, जिस पर लगभग 4,365 अवैध निर्माण हुए हैं. रेलवे के मुताबिक, स्टेशन के विस्तार और सुरक्षा के लिए इस जमीन का अतिक्रमण मुक्त होना बेहद जरूरी है. दूसरी ओर, यहां दशकों से रह रहे करीब 50,000 लोगों का कहना है कि उनके पास लीज, फ्रीहोल्ड और नगर निगम के टैक्स असेसमेंट जैसे सरकारी दस्तावेज हैं. उनका तर्क है कि वे यहां पीढ़ियों से बस रहे हैं और उन्हें अचानक बेदखल नहीं किया जा सकता.