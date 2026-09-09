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बनभूलपुरा केस में आज फैसले का दिन, छतों पर ड्रोन निगरानी और फ्लैग मार्च के बीच जानिए क्या है विवाद की पूरी कहानी?

Haldwani Banbhoolpura Railway Case High Alert: हल्द्वानी के बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण केस में आज फैसले की घड़ी है. सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले हल्द्वानी में हाई अलर्ट है. पुलिस पूरी तरह मुस्तैद हो गई है. छतों और गलियों में ड्रोन से नजर रखी जा रही है. जानिए क्या है ये पूरा विवाद?

Written ByPooja Singh
Published: Sep 09, 2026, 08:04 AM IST|Updated: Sep 09, 2026, 08:08 AM IST
बनभूलपुरा केस में आज फैसले का दिन, छतों पर ड्रोन निगरानी और फ्लैग मार्च के बीच जानिए क्या है विवाद की पूरी कहानी?
Image Credit: Banbhoolpura Railway Case

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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