हल्द्वानी में खत्म होगा कूड़े का पहाड़, वर्षों पुरानी समस्या का 'वैज्ञानिक इलाज' शुरू, बदलेगी शहर की तस्वीर

Haldwani News: उत्तराखंड के हल्द्वानी में सालों से कूड़े के पहाड़ की समस्या अब खत्म होने की उम्मीद जगी है. नगर निगम ने शहर के ट्रंचिंग ग्राउंड में जमा वर्षों पुराने कूड़े का वैज्ञानिक तरीके से ट्रीटमेंट किया जा रहा है. खास बात यह है कि इस ट्रीटमेंट से जहां कूड़े का पहाड़ खत्म होगा, वहीं, इससे निकल रही खाद किसानों और बागवानों के काम आ रही है. लैंडफिल के लिए मिट्टी और प्लास्टिक भी रिसाइक्लिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है. नगर निगम का दावा है कि आने वाले आठ महीने में सालों से जमा कूड़े का ट्रीटमेंट पूरा कर लिया जाएगा.