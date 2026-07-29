हल्द्वानी में खत्म होगा कूड़े का पहाड़, वर्षों पुरानी समस्या का 'वैज्ञानिक इलाज' शुरू, बदलेगी शहर की तस्वीर

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Haldwani News: उत्तराखंड के हल्द्वानी में सालों से कूड़े के पहाड़ की समस्या अब खत्म होने की उम्मीद जगी है. नगर निगम ने शहर के ट्रंचिंग ग्राउंड में जमा वर्षों पुराने कूड़े का वैज्ञानिक तरीके से ट्रीटमेंट किया जा रहा है. खास बात यह है कि इस ट्रीटमेंट से जहां कूड़े का पहाड़ खत्म होगा, वहीं, इससे निकल रही खाद किसानों और बागवानों के काम आ रही है. लैंडफिल के लिए मिट्टी और प्लास्टिक भी रिसाइक्लिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है. नगर निगम का दावा है कि आने वाले आठ महीने में सालों से जमा कूड़े का ट्रीटमेंट पूरा कर लिया जाएगा.
हल्द्वानी में कूड़े का पहाड़ खत्म होगा
कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी में कूड़े के पहाड़ को खत्म करने की कवायद अब जमीन पर दिखाई देने लगी है. शहर के ट्रंचिंग ग्राउंड में सालों से जमा कूड़े का आधुनिक मशीनों के जरिए वैज्ञानिक तरीके से ट्रीटमेंट किया जा रहा है. दरअसल, गौला नदी के तेज बहाव में एक साल पहले क्षतिग्रस्त हुई सड़क को दोबारा तैयार करने में भी इसी कूड़े से निकली सामग्री का इस्तेमाल किया गया है. कूड़े के ट्रीटमेंट के दौरान जैविक कचरे से तैयार हो रही खाद किसानों और बागवानों के लिए उपयोगी साबित हो रही है.
प्लास्टिक को रिसाइक्लिंग किया जा रहा
वहीं, लैंडफिल के लिए मिट्टी और प्लास्टिक को अलग कर रिसाइक्लिंग के लिए भेजा जा रहा है. यानी जिस कूड़े को अब तक शहर के लिए बड़ी समस्या माना जाता था. उसी कूड़े को अब संसाधन में बदलने की कोशिश की जा रही है. नगर निगम के इस अभियान से ट्रंचिंग ग्राउंड में सालों से जमा कूड़े के पहाड़ को तेजी से कम करने की उम्मीद है.
नए पहाड़ बनने की समस्या पर लगेगी लगाम
मेयर गजराज सिंह बिष्ट का दावा है कि अगले आठ महीने में पुराने से पुराने कूड़े का ट्रीटमेंट पूरा कर लिया जाएगा. इसके बाद रोजाना शहर से निकलने वाले नए कूड़े का भी हाथों-हाथ ट्रीटमेंट किया जाएगा. यानी आने वाले समय में हल्द्वानी में कूड़े के नए पहाड़ बनने की समस्या पर भी लगाम लग सकेगी.
रोजाना 230 मीट्रिक टन कूंड़ा पहुंच रहा
हल्द्वानी के इस ट्रंचिंग ग्राउंड में सिर्फ शहर का ही नहीं, बल्कि आसपास के नगर निकायों से भी रोजाना करीब 230 मीट्रिक टन कूड़ा पहुंचता है. सालों से जमा इस कूड़े का निस्तारण नगर निगम के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ था. अब इस चुनौती से निपटने के लिए नगर निगम ने पीपीपी मोड पर कूड़ा ट्रीटमेंट का अनुबंध किया है. इसके तहत रोजाना करीब एक हजार मीट्रिक टन कूड़े के ट्रीटमेंट की क्षमता विकसित की गई है.
आने वाले महीनों में मिल जाएगी निजात
रोजाना पहुंचने वाले कूड़े से कई गुना ज्यादा ट्रीटमेंट की क्षमता, नगर निगम को उम्मीद है कि इसी रफ्तार से काम जारी रहा तो आने वाले महीनों में हल्द्वानी के कूड़े के पहाड़ का आकार काफी हद तक कम हो जाएगा और शहर को सालों पुरानी कूड़े की समस्या से बड़ी राहत मिल जाएगी.