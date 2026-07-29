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हल्द्वानी में खत्म होगा कूड़े का पहाड़, वर्षों पुरानी समस्या का 'वैज्ञानिक इलाज' शुरू, बदलेगी शहर की तस्वीर

Haldwani News: ट्रंचिंग ग्राउंड में जमा वर्षों पुराने कूड़े की समस्या से शहर वालों को निजात मिलने वाली है. नगर निगम ने खास तरीके से कूड़े का पहाड़ खत्म करने में जुट गया है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jul 29, 2026, 03:46 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 03:46 PM IST
हल्द्वानी में खत्म होगा कूड़े का पहाड़, वर्षों पुरानी समस्या का 'वैज्ञानिक इलाज' शुरू, बदलेगी शहर की तस्वीर
Image Credit: AI Image

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