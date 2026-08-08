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रेणु धरियाल ने पूरी दुनिया में हल्द्वानी का नाम किया रोशन... लंबे बालों के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज, यूक्रेन की आलिया को पीछे छोड़ा

Longest Hair Guinness World Record: उत्तराखंड के हल्द्वानी की रेणु धरियाल ने पूरी दुनिया में देश और प्रदेश का नाम रोशन कर दिया है. उन्होंने लंबे बालों के लिए यूक्रेन की आलिया नासिरोवा का रिकॉर्ड तोड़ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Aug 08, 2026, 08:36 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 08:51 PM IST
रेणु धरियाल ने पूरी दुनिया में हल्द्वानी का नाम किया रोशन... लंबे बालों के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज, यूक्रेन की आलिया को पीछे छोड़ा

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Pradeep Kumar Raghav

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प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, वे 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. इन्हें टीवी न्यूज चैनल्स, डिजिटल वीडियो और रेडियो समेत 20 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है. वे MH 1, इंडिया न्यूज और ज़ी न्यूज जैसे टीवी न्यूज चैनल में विभिन्न पदों पर कार्यरत रहने के बाद अमर उजाला से डिजिटल मीडिया में प्रवेश किये. प्रदीप कुमार राघव वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल में ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स, मौसम और हाईपर लोकल की खबरें लिखते हैं. इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक, IGNOU से रेडियो प्रोग्राम प्रॉडक्शन में पीजी डिप्लोमा और अलगप्पा यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु से पत्रकारिता व जनसंचार में स्नातकोत्तर किया है.    

प्रदीप कुमार राघव से आप pradeep.raghav@india.com पर सीधे ईमेल कर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप एक्स (ट्विटर) पर @pradeep_raghav6, फेसबुक (https://www.facebook.com/pradeep.k.raghav/), इंस्टाग्राम (https://www.instagram.com/raghav.pradeep05/) और लिंक्डइन पर कनेक्ट कर सकते हैं.

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