/रेणु धरियाल ने पूरी दुनिया में हल्द्वानी का नाम किया रोशन... लंबे बालों के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज, यूक्रेन की आलिया को पीछे छोड़ा

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Haldwani News: हल्द्वानी की बेटी रेणु धरियाल ने अपनी अनोखी उपलब्धि से उत्तराखंड को दुनियाभर में पहचान दिलाई है. लंबे, काले और घने बालों की वजह से रेणु ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. उनके बालों की आधिकारिक लंबाई 271.50 सेंटीमीटर यानी करीब 8 फीट 10 इंच मापी गई है. इस उपलब्धि के साथ वह किसी जीवित महिला के सबसे लंबे बालों का रिकॉर्ड बनाने वाली महिला बन गई हैं.
बालों की लंबाई ने बनाया विश्व रिकॉर्ड
रेणु के रिकॉर्ड की आधिकारिक पुष्टि अप्रैल में हुई. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की टीम हल्द्वानी पहुंची और निर्धारित प्रक्रिया के तहत उनके बालों की लंबाई मापी. जांच के बाद लंबाई 271.50 सेंटीमीटर दर्ज की गई.
इससे पहले यह रिकॉर्ड यूक्रेन की आलिया नासिरोवा के नाम था. उनके बालों की लंबाई 257.33 सेंटीमीटर यानी करीब 8 फीट 5.3 इंच दर्ज की गई थी. रेणु ने इस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया.
दुनिया के सबसे लंबे व्यक्ति की ऊंचाई के करीब पहुंची लंबाई
रेणु के बालों की लंबाई का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह दुनिया के अब तक के सबसे लंबे व्यक्ति रॉबर्ट वाडलो की ऊंचाई के लगभग बराबर है. वाडलो की लंबाई 272 सेंटीमीटर यानी करीब 8 फीट 11.1 इंच दर्ज की गई थी.
2015 से नहीं कटवाए बाल, खास तरीके से करती हैं देखभाल
रेणु ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2015 से अपने बालों को लगातार बढ़ाना शुरू किया था. इतने लंबे बालों को संभालना आसान नहीं है. बाल जमीन से न छूएं, इसके लिए वह खास तरह की चोटी बनाती हैं. बाल धोने, सुखाने और उन्हें सुलझाने में उन्हें घंटों मेहनत करनी पड़ती है.
रेणु अपने बालों की देखभाल में केमिकल प्रोडक्ट्स से दूरी बनाए रखती हैं. वह कंटेंट क्रिएटर और यूट्यूबर भी हैं और महिलाओं के साथ अपने ब्यूटी टिप्स साझा करती रहती हैं.
परंपरा से मिली प्रेरणा, दुनिया में बनाई पहचान
रेणु लंबे बालों को सिर्फ खूबसूरती नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपरा का हिस्सा मानती हैं. उनका कहना है कि इसी सोच और बालों के प्रति लगातार की गई मेहनत ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया.
हल्द्वानी की रेणु की यह उपलब्धि अब उत्तराखंड की उन कहानियों में शामिल हो गई है, जिनमें स्थानीय प्रतिभा ने अपनी खास पहचान के दम पर अंतरराष्ट्रीय मंच पर जगह बनाई है.
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