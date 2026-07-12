हल्द्वानी में भीषण सड़क हादसा: बेकाबू कार ने 4 युवकों को रौंदा, 3 की मौके पर मौत

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विनोद कांडपाल/हल्द्वानी: हल्द्वानी में शनिवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे ने तीन परिवारों की खुशियां छीन लीं. तीनपानी बाईपास फ्लाईओवर के पास तेज रफ्तार और अनियंत्रित कार ने सड़क किनारे मौजूद चार युवकों को टक्कर मार दी. हादसा इतना भीषण था कि तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चौथा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है. इस दर्दनाक हादसे के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है और मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच में जुटी
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया. शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. सिटी मजिस्ट्रेट ने भी अस्पताल पहुंचकर घायल युवक का हालचाल जाना और चिकित्सकों को बेहतर इलाज के निर्देश दिए. पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच में जुटी है.
पुरानी रंजिश के चलते युवक की निर्मम हत्या
अल्मोड़ा अल्मोड़ा जिले के रानीखेत अंतर्गत ऐना गांव में पुरानी रंजिश के चलते युवक की निर्मम हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोपी ने बीच-बचाव करने आई दो महिलाओं पर भी जानलेवा हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया. एसएसपी चंद्रशेखर घोडके के निर्देशन में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए नामजद आरोपी जगत सिंह बोरा (35 वर्ष) को चंद घंटों में ही गिरफ्तार कर लिया है.
पुलिस के अनुसार, 10 जुलाई की रात आरोपी जगत सिंह ने पुरानी रंजिश में सागर सिंह पर चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी और बीच-बचाव में आई जानकी देवी व शोभा देवी पर हथौड़े से घातक हमला किया, जिनका उपचार चल रहा है. पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल चाकू व लोहे का घन बरामद कर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस की तहकीकात और पूछताछ जारी है
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