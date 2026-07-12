हल्द्वानी में भीषण सड़क हादसा: बेकाबू कार ने 4 युवकों को रौंदा, 3 की मौके पर मौत

विनोद कांडपाल/हल्द्वानी: हल्द्वानी में शनिवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे ने तीन परिवारों की खुशियां छीन लीं. तीनपानी बाईपास फ्लाईओवर के पास तेज रफ्तार और अनियंत्रित कार ने सड़क किनारे मौजूद चार युवकों को टक्कर मार दी. हादसा इतना भीषण था कि तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चौथा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है. इस दर्दनाक हादसे के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है और मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।