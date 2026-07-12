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हल्द्वानी में भीषण सड़क हादसा: बेकाबू कार ने 4 युवकों को रौंदा, 3 की मौके पर मौत

Haldwani road accident: उत्तराखंड के हल्द्वानी में रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. तीनपानी बाईपास फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार और अनियंत्रित कार ने सड़क किनारे मौजूद चार युवकों को टक्कर मार दी. इस हादसे में तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई.

Written ByVinod Kandpal
Published: Jul 12, 2026, 08:09 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 08:14 AM IST
हल्द्वानी में भीषण सड़क हादसा: बेकाबू कार ने 4 युवकों को रौंदा, 3 की मौके पर मौत
Image Credit: haldwani newsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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