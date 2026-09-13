‘हनुमान अंश’ की प्रोड्यूसर ने कैंची धाम में टेका माथा, बाबा नीम करौली से लिया आशीर्वाद

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Nainital News: देश-विदेश में चर्चित फिल्म ‘हनुमान अंश’ की युवा प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर ने रविवार को नैनीताल पहुंची और विश्व प्रसिद्ध श्री कैंची धाम में बाबा नीम करौली महाराज के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया. 21 वर्षीय अनुप्रिया नागर को India’s Youngest Producer के रूप में पहचान मिली है. दर्शन के बाद उन्होंने नैनीताल पुलिस और उत्तराखंड पुलिस की व्यवस्थाओं की सराहना की और SSP नैनीताल से शिष्टाचार भेंट भी की.
अनुप्रिया नागर कैंची धाम पहुंचीं
देश-विदेश में चर्चा बंटोर रही फिल्म ‘हनुमान अंश’ की युवा प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर अपने परिवार और सहयोगियों के साथ कैंची धाम पहुंचीं. उनके साथ लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष कार्तिक पालीवाल भी मौजूद रहे. कैंची धाम पहुंचकर अनुप्रिया नागर ने बाबा नीम करौली महाराज के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया. इस दौरान उन्होंने कैंची धाम की आध्यात्मिक महिमा और बाबा नीम करौली महाराज के प्रति अपनी श्रद्धा और आस्था व्यक्त की.
नैनीताल एसएसपी से मुलाकात की
अनुप्रिया नागर ने धाम में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए नैनीताल पुलिस एवं उत्तराखंड पुलिस की ओर से की जा रही व्यवस्थाओं की भी सराहना की. उन्होंने पुलिस के प्रयासों को लेकर संतोष जताया, दर्शन के बाद फिल्म की प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर ने नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. मंजूनाथ टीसी से शिष्टाचार भेंट की. इस दौरान उन्होंने फिल्म ‘हनुमान अंश’ की सफलता और फिल्म की विषयवस्तु एवं उद्देश्य के बारे में जानकारी साझा की.
कौन है अनुप्रिया नागर?
21 साल की अनुप्रिया नागर ने ‘हनुमान अंश’ को बनाया है. उनका असल प्लान UK में इकोनॉमिक्स की डिग्री पूरी करने के बाद स्विट्जरलैंड जाकर आर्ट इंडस्ट्री में नौकरी करने का था. वह रिसर्च कर रही थीं कि बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों और उनके फाउंडर्स को अपने आइडिया कैसे मिले? इसी दौरान उन्हें एप्पल के दिवंगत को-फाउंडर और नीम करौली बाबा के बीच रिश्ते का पता चला. इसी दौरान उन्होंने नीम करौली बाबा के जीवन पर फिल्म बनाने का विचार किया.
7 अगस्त को रिलीज हुई थी फिल्म
बता दें फिल्म हनुमान अंश 7 अगस्त को रिलीज हुई थी. फिल्म 100 करोड़ की कमाई कर चुकी है. फिल्म कई रिकॉर्ड्स बना रही है. फिल्म हनुमान अंश को डॉ. विशाल चतुर्वेदी ने लिखा है. फिल्म में शोभिनव सत्या ने लीड रोल निभाया है. वहीं, चंदन आनंद, पूर्णिमा तिवारी ने भी अहम किरदार निभाया है.
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