‘हनुमान अंश’ की प्रोड्यूसर ने कैंची धाम में टेका माथा, बाबा नीम करौली से लिया आशीर्वाद

कौन है अनुप्रिया नागर?

21 साल की अनुप्रिया नागर ने ‘हनुमान अंश’ को बनाया है. उनका असल प्लान UK में इकोनॉमिक्स की डिग्री पूरी करने के बाद स्विट्जरलैंड जाकर आर्ट इंडस्ट्री में नौकरी करने का था. वह रिसर्च कर रही थीं कि बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों और उनके फाउंडर्स को अपने आइडिया कैसे मिले? इसी दौरान उन्हें एप्पल के दिवंगत को-फाउंडर और नीम करौली बाबा के बीच रिश्ते का पता चला. इसी दौरान उन्होंने नीम करौली बाबा के जीवन पर फिल्म बनाने का विचार किया.