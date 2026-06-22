राज्य चुनें
पुष्कर चौधरी/चमोली: चमोली जनपद में हेमकुंड साहिब यात्रा सौहार्दपूर्ण माहौल में सुचारु रूप से जारी है. 16 जून को कर्णप्रयाग में सिख तीर्थयात्रियों द्वारा हिंसा की घटना के बाद भी यात्रा के सौहार्द में कोई कमी नहीं आई है. हर रोज 5,000 से अधिक श्रद्धालु हेमकुंड साहिब दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं. पहली बार इतनी बड़ी संख्या में रोजाना श्रद्धालुओं हेमकुंड साहिब के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं. इस समय गोविन्द घाट गुरद्वारे से लेकर घांघरिया गुरुद्वारे और हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग में इस समय 20 हजार श्रद्धालु प्रति दिन पहुंच रहे हैं.
बता दें कि कुछ ही पहले नगरासू में निहंग सिखों द्वारा गुरुद्वारे पर कब्जा करने, वहां मौजूद सिखों के साथ मारपीट करने और बद्रीनाथ हाईवे पर पथराव की घटनाओं ने माहौल को कुछ समय के लिए तनावपूर्ण बना दिया था. लेकिन अब हालात सामान्य है
चमोली एसपी सुरजीत सिंह पंवार ने बताया-
"आंकड़े बता रहे हैं कि हेमकुंड साहिब की यात्रा सुचारु रुप से और शांतिपूर्ण ढंग से चल रही है और यात्रियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है. आंकड़ों को देखें तो जिस दिन कर्णप्रयाग में सिख श्रद्धालुओं की घटना हुई थी, उस दिन हेमकुंड साहिब की तरफ जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या करीब 4500 थी, और अगर 21 जून के आंकड़ों को देखें तो ये 5000 से ऊपर है, जो अभी तक इस सीजन में सबसे ज्यादा है. तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सोशल मीडिया पर अगर कहीं भी ऐसा भ्रामक प्रचार हो रहा है कि यात्रा प्रभावित हुई है, ऐसा कुछ नहीं है, यात्रा बहुत अच्छे तरीके से सौहादपूर्ण माहौल में चल रही है."
इसी के मद्देनजर चमोली के एसपी सुरजीत सिंह पंवार के निर्देश पर जनपद के सभी गुरुद्वारों में सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. यात्रा मार्गों पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है. पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में हैं और लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के चलते फिलहाल यात्रा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संचालित हो रही है.
16 जून को कर्णप्रयाग में क्या हुआ था
बद्रीनाथ हाइवे पर कर्णप्रयाग में बीते 16 जून को मामूली-सी कहासुनी ने बड़ा रूप ले लिया था. सिक्ख श्रद्धालुओं ने धारदार हथियार से हमला कर पांच युवाओं को घायल कर दिया और मौके से फरार हो गए. सूचना मिलते ही पुलिस ने दो सिखों को मौके से पकड़ दिया और दो को गौचर में पकड़ा लिया गया. इस दौरान युवाओं ने हाइवे को पांच घण्टे जाम रखा, बाद में डीएम और एसपी भी मौके पर पंहुचे जिसके बाद स्थानीय युवा माने और जाम को खोला गया. इस दौरान सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु भूखे-प्यासे जाम में फंसे रहे.
घटना के बाद सुरक्षा-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रशासन ने ITBP और पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया था. और अब ताजा जानकारी और यात्रियों के आंकड़े यह बताने के लिए काफी है न केवल यात्रा सौहार्दपूर्ण माहौल में हो रही है बल्कि प्रतिदिन श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है.