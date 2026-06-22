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कर्णप्रयाग की घटना के बाद भी हेमकुंड यात्रियों का जोश हाई, हर रोज 5000 से ज्यादा तीर्थयात्री पहुंच रहे गुरुद्वारे

Hemkund Sahib Yatra 2026: 16 जून को कर्णप्रयाग में सिख तीर्थयात्रियों द्वारा हिंसा की घटना के बाद भी चमोली में हेमकुंड साहिब की यात्रा सौहार्दपूर्ण तरीके से चल रही है. गोविंद घाट गुरद्वारे से लेकर घांघरिया गुरुद्वारे और हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग में इस समय 20 हजार श्रद्धालु हर रोज पहुंच रहे हैं

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Jun 22, 2026, 04:09 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 04:09 PM IST
कर्णप्रयाग की घटना के बाद भी हेमकुंड यात्रियों का जोश हाई, हर रोज 5000 से ज्यादा तीर्थयात्री पहुंच रहे गुरुद्वारे

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Pradeep Kumar Raghav

Pradeep Kumar Raghav

प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. वर्तमान में ज़ी यूपी-यूके डिजिटल टीम में ट्रेंडिंग टॉपिक पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स और हाइपर लोकल की खबरें लिखते हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक के बाद पत्रकारिता व जन संचार में स्नातकोत्तर किया है.

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