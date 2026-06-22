चमोली एसपी सुरजीत सिंह पंवार ने बताया-

"आंकड़े बता रहे हैं कि हेमकुंड साहिब की यात्रा सुचारु रुप से और शांतिपूर्ण ढंग से चल रही है और यात्रियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है. आंकड़ों को देखें तो जिस दिन कर्णप्रयाग में सिख श्रद्धालुओं की घटना हुई थी, उस दिन हेमकुंड साहिब की तरफ जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या करीब 4500 थी, और अगर 21 जून के आंकड़ों को देखें तो ये 5000 से ऊपर है, जो अभी तक इस सीजन में सबसे ज्यादा है. तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सोशल मीडिया पर अगर कहीं भी ऐसा भ्रामक प्रचार हो रहा है कि यात्रा प्रभावित हुई है, ऐसा कुछ नहीं है, यात्रा बहुत अच्छे तरीके से सौहादपूर्ण माहौल में चल रही है."