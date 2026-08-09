पति की अंतिम इच्छा पूरी करने 5600 KM दूर से आई जापानी महिला, सरयू में प्रवाहित कीं अमेरिकी पति की अस्थियां

बागेश्वर में अस्थियां विसर्जित की

घटना बागेश्वर के सरयू तट की है. जापान की मियाको केटलेट अपने पति रोबर्ट केटलेट की अस्थियां लेकर यहां पहुंचीं. जापानी धर्म गुरु ने विधि-विधान से पूजा कराई और मंत्रोच्चारण के बीच मियाको ने अस्थियों को सरयू की पवित्र धारा में प्रवाहित किया. रोबर्ट मूल रूप से अमेरिका के रहने वाले थे और अंग्रेजी के प्रोफेसर थे. वर्ष 2007 में वह अपनी पत्नी मियाको के साथ पहली बार बागेश्वर आए थे. यहां की प्राकृतिक सुंदरता और सरयू से उनका गहरा जुड़ाव हो गया. वर्ष 2022 में लंबी बीमारी के बाद रोबर्ट का निधन हो गया.