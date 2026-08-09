पति की अंतिम इच्छा पूरी करने 5600 KM दूर से आई जापानी महिला, सरयू में प्रवाहित कीं अमेरिकी पति की अस्थियां

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Bageshwar News: आमतौर पर लोग अपनों की अस्थियां विसर्जित करने हरिद्वार का रुख करते हैं, लेकिन अब उत्तराखंड का बागेश्वर भी विदेशी नागरिकों की आस्था से जुड़ता दिखाई दे रहा है. जापान से पहुंची एक महिला ने अपने दिवंगत पति की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए बागेश्वर की पवित्र सरयू में उनकी अस्थियां प्रवाहित कीं.
बागेश्वर में अस्थियां विसर्जित की
घटना बागेश्वर के सरयू तट की है. जापान की मियाको केटलेट अपने पति रोबर्ट केटलेट की अस्थियां लेकर यहां पहुंचीं. जापानी धर्म गुरु ने विधि-विधान से पूजा कराई और मंत्रोच्चारण के बीच मियाको ने अस्थियों को सरयू की पवित्र धारा में प्रवाहित किया. रोबर्ट मूल रूप से अमेरिका के रहने वाले थे और अंग्रेजी के प्रोफेसर थे. वर्ष 2007 में वह अपनी पत्नी मियाको के साथ पहली बार बागेश्वर आए थे. यहां की प्राकृतिक सुंदरता और सरयू से उनका गहरा जुड़ाव हो गया. वर्ष 2022 में लंबी बीमारी के बाद रोबर्ट का निधन हो गया.
पति की अंतिम इच्छा पूरी की
पति की अंतिम इच्छा थी कि उनकी अस्थियां बागेश्वर की सरयू में विसर्जित की जाएं. कई साल बाद मियाको जापान से बागेश्वर पहुंचीं और पति की आखिरी इच्छा पूरी की, जहां आमतौर पर अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार को प्रमुख तीर्थ माना जाता है, वहीं बागेश्वर की सरयू भी अब देश-विदेश के लोगों की आस्था और भावनाओं से जुड़ती नजर आ रही है. यह सिर्फ एक अस्थि विसर्जन नहीं, बल्कि बागेश्वर की आध्यात्मिक पहचान की सीमाओं के पार पहुंचने की कहानी भी है.
कुर्सी में बांध बुजुर्ग को 5 किमी ढोया
बागेश्वर विधानसभा के जैसर से सेलकुना-बसानी तक करीब पांच किमी सड़क नहीं बनने से ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. बुजुर्ग मथुरादत्त कबड़वाल की तबीयत बिगड़ने पर ग्रामीणों ने उन्हें कुर्सी से बांधकर पीठ पर लादा और उबड़-खाबड़ रास्ते व नाले पार कर जैसर तक पहुंचाया.
वर्षों से सड़क निर्माण की मांग कर रहे
ग्रामीणों ने कहा कि सड़क के अभाव में विद्यार्थियों, महिलाओं, बुजुर्गों और मरीजों को सबसे अधिक परेशानी होती है. ग्रामीणों ने कहा कि वर्षों से सड़क की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक निर्माण शुरू नहीं हुआ. उन्होंने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से सड़क को जल्द स्वीकृति देकर निर्माण शुरू कराने की मांग की है.
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