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पति की अंतिम इच्छा पूरी करने 5600 KM दूर से आई जापानी महिला, सरयू में प्रवाहित कीं अमेरिकी पति की अस्थियां

Bageshwar News: जापान की मियाको अपने पति रोबर्ट केटलेट की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए 5600 किलोमीटर का सफर तय कर बागेश्वर पहुंचीं.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 09, 2026, 11:50 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 11:50 PM IST
पति की अंतिम इच्छा पूरी करने 5600 KM दूर से आई जापानी महिला, सरयू में प्रवाहित कीं अमेरिकी पति की अस्थियां
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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