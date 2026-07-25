Jim Corbett Jayanti: शिकारी से वन्यजीवों के रक्षक कैसे बने जिम कॉर्बेट? पढ़ें उनकी 151वीं जयंती पर ख़ास रिपोर्ट

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Jim Corbett 151st Birth Anniversary/ विजय कश्यप (नैनीताल): आज 25 जुलाई है. एक ऐसा दिन, जो उत्तराखंड ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के वन्यजीव प्रेमियों के लिए बेहद खास है. आज महान शिकारी प्रकृति प्रेमी और वन्यजीव संरक्षण के अग्रदूत एडवर्ड जेम्स जिम कॉर्बेट की 151वीं जयंती है. वहीं जिम कॉर्बेट जिनका नाम कभी आदमखोर बाघों और तेंदुओं के खात्मे से जुड़ा था, लेकिन समय के साथ यही शिकारी वन्यजीव संरक्षण का ऐसा चेहरा बन गया, जिसकी सोच आज भी जंगल और इंसान के बीच संतुलन बनाने की प्रेरणा देती है.
आज है जिम कॉर्बेट की 151वीं जयंती
जिम कॉर्बेट की जयंती पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और कालाढूंगी की छोटी हल्द्वानी में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, लेकिन इस जयंती पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस सोच के साथ जिम कॉर्बेट ने जंगल, वन्यजीव और स्थानीय समाज के बीच संबंधों को समझा था. क्या आज हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ कॉर्बेट लैंडस्केप बाघ संरक्षण की सफलता की दुनिया में मिसाल बन चुका है, तो दूसरी तरफ बढ़ता मानव-वन्यजीव संघर्ष, जंगलों पर बढ़ता दबाव और तेजी से बढ़ता मास टूरिज्म संरक्षण के सामने नई चुनौती बनकर खड़ा है. ऐसे में जिम कॉर्बेट की 151वीं जयंती सिर्फ उत्सव मनाने का मौका नहीं, बल्कि उनकी सोच को समझने और आज के दौर में उसे लागू करने पर मंथन करने का भी समय है.
'जंगल और पहाड़ के जीवन को करीब से देखा'
नैनीताल की पहाड़ियों में जन्मे जिम कॉर्बेट ने जंगल और पहाड़ के जीवन को बेहद करीब से देखा और समझा. उन्होंने स्थानीय ग्रामीणों की समस्याओं को जाना. उनकी भाषा, संस्कृति और भावनाओं को समझा. यही वजह है कि जिम कॉर्बेट की कहानी सिर्फ एक शिकारी की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस व्यक्ति की कहानी है. जिसने इंसान और वन्यजीवों के बीच संघर्ष को समझने और उसे कम करने का प्रयास किया.
क्या बोले सुमंता घोष?
आज जब उत्तराखंड के पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक गुलदार, हाथी, भालू और बाघ के साथ इंसानों के संघर्ष की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, तब जिम कॉर्बेट की कार्यशैली को याद करना और उससे सीख लेना बेहद जरूरी हो जाता है. इस मामले में वन्यजीव प्रेमी एवं पक्षी विशेषज्ञ सुमंता घोष कहते है कि सबसे पहले तो हम सभी के लिए यह गर्व की बात है कि भारत ही नहीं, बल्कि दक्षिण एशिया का पहला नेशनल पार्क कॉर्बेट लैंडस्केप में स्थापित हुआ. बाद में इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया.
'कॉर्बेट हमारे लिए आज भी बेहद महत्वपूर्ण'
उनका कहना है कि जिम कॉर्बेट नैनीताल में जन्मे थे और स्थानीय लोगों और पहाड़ की संस्कृति को बहुत करीब से समझते थे. यही वजह है कि कॉर्बेट हमारे लिए आज भी बेहद महत्वपूर्ण हैं. अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो मानव और वन्यजीव संघर्ष अपने चरम पर है. कॉर्बेट के समय भी यह संघर्ष काफी गंभीर था. कई आदमखोर बाघ और तेंदुए लोगों की जान ले रहे थे. ऐसे समय में जिम कॉर्बेट स्थानीय लोगों के बीच गए. उनकी समस्याओं को समझा और मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.
'जिम कॉर्बेट की सबसे बड़ी खासियत'
सुमंता घोष मानते हैं कि जिम कॉर्बेट की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि उन्होंने स्थानीय समुदाय को संरक्षण की प्रक्रिया से अलग नहीं किया. वह ग्रामीणों के साथ बैठते थे. उनकी बात सुनते थे. जंगल और वन्यजीवों के संरक्षण में स्थानीय लोगों की भूमिका को समझते थे. आज जब मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं बढ़ रही हैं, तब यही सवाल उठता है कि क्या संरक्षण की रणनीति बनाने से पहले हम उन लोगों के बीच जा रहे हैं, जो सीधे जंगल के किनारे रहते हैं?
उनकी समस्याओं को समझना होगा-सुमंता घोष
सुमंता घोष कहते हैं कि कॉर्बेट साहब स्थानीय लोगों के साथ काम करते थे. ग्रामीणों की भाषा, उनकी संस्कृति, उनके देवी-देवताओं और उनकी भावनाओं को समझते थे. लोगों के साथ उनका उठना-बैठना था. आज जब हम मानव-वन्यजीव संघर्ष की बात करते हैं, तो हमें भी ग्रामीणों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझना होगा. उनके साथ बैठना होगा और उनकी परेशानियों का समाधान तलाशना होगा, लेकिन आज संरक्षण के सामने सिर्फ मानव-वन्यजीव संघर्ष ही चुनौती नहीं है.
'पर्यटन से हजारों लोगों की आजीविका जुड़ी'
सुमंता घोष कहते हैं कि पर्यटन भी एक बड़ा सवाल बनकर सामने आया है. कॉर्बेट लैंडस्केप में हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं. पर्यटन से हजारों लोगों की आजीविका जुड़ी है. स्थानीय होटल, रिसॉर्ट, होमस्टे, जिप्सी चालक, नेचर गाइड और छोटे कारोबारी इससे रोजगार पाते हैं, लेकिन सवाल यह है कि पर्यटन कितना हो और किस तरीके से हो?
पर्यटन जंगल के लिए खतरा-सुमंता घोष
सुमंता घोष कहते हैं कि क्योंकि जब पर्यटन संरक्षण से ऊपर हो जाए. जब जंगल में वाहनों की संख्या बढ़ जाए, जब तेज आवाज, डीजे और अनियंत्रित गतिविधियां वन्यजीवों के प्राकृतिक जीवन में दखल देने लगें, तो यही पर्यटन जंगल के लिए खतरा भी बन सकता है. आज एक गैप दिखाई देता है. पर्यटन संरक्षण क्षेत्रों में एक बहुत बड़ा रोल निभा रहा है. इसलिए सरकार, वन विभाग, स्थानीय समुदाय और पर्यटन से जुड़े लोगों को एक साथ बैठकर इस पर गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए. जब मानव-वन्यजीव संघर्ष की कोई घटना होती है, तब सिर्फ विभाग ही नहीं, बल्कि समाज और स्थानीय लोगों को भी प्रभावित परिवारों के साथ खड़ा होना चाहिए.
स्थानीय लोगों की भागीदारी हो-सुमंता घोष
उनका कहना है कि आज के पर्यटन मॉडल पर हमें विचार करना चाहिए,जिस तरह का मास टूरिज्म बढ़ रहा है, वह न तो जंगल के लिए अच्छा है और न ही स्थानीय समुदाय के लिए, हमें ऐसी पर्यटन नीति बनानी होगी, जिसमें स्थानीय लोगों की भागीदारी हो, समुदाय अपनी जमीनें बेचकर विस्थापित न हो, बल्कि पर्यटन से होने वाले लाभ में उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित हो. यानी जिम कॉर्बेट की जयंती पर एक बड़ा संदेश साफ है...मास टूरिज्म नहीं, बल्कि जिम्मेदार और नियंत्रित पर्यटन.
सुमंता घोष कहते हैं कि ऐसा पर्यटन, जिसमें जंगल की क्षमता का ध्यान रखा जाए. स्थानीय समुदाय को आर्थिक लाभ मिले और वन्यजीवों के प्राकृतिक व्यवहार से कोई समझौता न हो.
क्या कहते हैं वन्यजीव प्रेमी?
वहीं जिम की 151 वी जयंती पर वन्यजीव प्रेमी और जानकार संजय छिम्वाल का मानना है कि मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए आज वन विभाग को जिम कॉर्बेट की कार्यशैली से सीख लेने की जरूरत है. संजय छिम्वाल कहते हैं कि 25 जुलाई का दिन वन्यजीव प्रेमियों और कॉर्बेट से जुड़े लोगों के लिए बेहद खास और हर्ष का दिन है, जिम कॉर्बेट ने वर्ष 1930 के दशक में ही यह सोच विकसित कर ली थी कि बाघ और अन्य वन्यजीवों का संरक्षण बेहद जरूरी है. खुद शिकारी होने के बावजूद उन्होंने बाद में शिकार छोड़कर वन्यजीव संरक्षण का संकल्प लिया.
मानव-वन्यजीव संघर्ष एक बड़ी चुनौती
आज कॉर्बेट सहित पूरे उत्तराखंड में मानव-वन्यजीव संघर्ष एक बड़ी चुनौती बन चुका है. पहाड़ से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक गुलदार, भालू, हाथी और बाघ के साथ इंसानों के संघर्ष की घटनाएं सामने आ रही हैं. उनका कहना है कि जिम कॉर्बेट जब किसी आदमखोर या समस्या पैदा करने वाले वन्यजीव को नियंत्रित करने निकलते थे, तो वह पूरी तरह सुनिश्चित करते थे कि कार्रवाई उसी वन्यजीव के खिलाफ हो, जिसने वास्तव में घटना को अंजाम दिया है. आज इसी सोच को वैज्ञानिक तरीके से अपनाने की जरूरत है.
निर्दोष वन्यजीव को न मिले सजा-वन्यजीव प्रेमी
संजय कहते हैं कि जिम कॉर्बेट की सोच यह थी कि किसी निर्दोष वन्यजीव को दूसरे की गलती की सजा नहीं मिलनी चाहिए. आज वन विभाग को भी मानव-वन्यजीव संघर्ष के मामलों में इसी तरह की डिटेक्टिव अप्रोच अपनाने की जरूरत है. किसी घटना के बाद जल्दबाजी में किसी भी वन्यजीव को पकड़ने या कार्रवाई करने के बजाय वैज्ञानिक तरीके से यह पता लगाया जाना चाहिए कि घटना के लिए वास्तव में कौन सा जानवर जिम्मेदार है. यानी इंसानों की सुरक्षा भी जरूरी है...और निर्दोष वन्यजीवों की सुरक्षा भी. इसी संतुलन को आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश वन्यजीव रेस्क्यू टीम भी कर रही है.
क्या कहते हैं वन्यजीव चिकित्सा अधिकारी?
वहीं कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व के वरिष्ठ वन्यजीव चिकित्सा अधिकारी डॉ दुष्यंत शर्मा कहते हैं कि जिम कॉर्बेट ने बाघों के व्यवहार को समझने और उसे दस्तावेज के रूप में दर्ज करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया. उस समय संसाधन सीमित थे और उन्हें कठिन परिस्थितियों में पैदल चलकर अपनी रणनीति तैयार करनी पड़ती थी. आज वन्यजीव रेस्क्यू में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है. किसी बाघ या तेंदुए को ट्रैंक्विलाइज करने से पहले ड्रोन से निगरानी, कैमरा ट्रैप और जरूरत पड़ने पर डीएनए जांच जैसी तकनीकों की मदद ली जाती है. ताकि सही वन्यजीव की पहचान सुनिश्चित की जा सके. तकनीक भले ही आधुनिक हो गई हो, लेकिन वन्यजीव के व्यवहार को समझकर रणनीति बनाने का मूल तरीका आज भी वही है.
क्या कहते हैं वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर?
उधर, प्रसिद्ध वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर दीप रजवार कहते है. कि जिम कॉर्बेट की जयंती मनाना अच्छी बात है, लेकिन उनकी सोच को सिर्फ एक दिन तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए. जिम कॉर्बेट की जयंती मनाना अच्छी बात है, लेकिन उनकी सोच और उनके संरक्षण के विचारों को सिर्फ जयंती तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए. वे कहते हैं कि पिछले 10-15 वर्षों में जंगल और उसके आसपास के प्राकृतिक परिवेश में काफी बदलाव आया है. जंगल में और आबादी के आसपास कभी पक्षियों की आवाज और प्राकृतिक वातावरण सुनाई देता था, लेकिन अब बढ़ते शोर और अनियंत्रित पर्यटन के कारण वन्यजीवों और पक्षियों के प्राकृतिक जीवन में खलल पड़ रहा है. खुले में तेज आवाज में डीजे बजाना भी वन्यजीवों के लिए चिंता का विषय है.
क्या है जिम कॉर्बेट की कहानी?
गौरतलब है कि जिम कॉर्बेट का जीवन भी अपने आप में एक बड़ी कहानी है. एक समय आदमखोर बाघों और तेंदुओं के खात्मे के लिए प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट बाद में वन्यजीव संरक्षण के सबसे बड़े प्रेरणास्रोतों में शामिल हो गए. उन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा उत्तराखंड के कालाढूंगी क्षेत्र में बिताया. छोटी हल्द्वानी की धरती से ही उन्होंने जंगल और वन्यजीवों के संरक्षण की सोच को मजबूत किया.
आज कॉर्बेट लैंडस्केप में कई कार्यक्रम
भारत की आजादी के बाद जिम कॉर्बेट केन्या चले गए. छोटी हल्द्वानी स्थित उनका ऐतिहासिक आवास बाद में वन विभाग के अधीन आया और आज यह जिम कॉर्बेट संग्रहालय के रूप में उनकी जीवन यात्रा और संरक्षण की सोच को लोगों तक पहुंचा रहा है. जिम कॉर्बेट की 151वीं जयंती पर आज कॉर्बेट लैंडस्केप में कई कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन इस जयंती का असली संदेश शायद इससे कहीं बड़ा है.
बाघों के संरक्षण की सफलता की कहानी
एक तरफ बढ़ती बाघों की संख्या संरक्षण की सफलता की कहानी कहती है, तो दूसरी तरफ मानव-वन्यजीव संघर्ष हमें नई चुनौती की याद दिलाता है. एक तरफ पर्यटन स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का बड़ा जरिया है, तो दूसरी तरफ अनियंत्रित मास टूरिज्म जंगल के प्राकृतिक संतुलन पर सवाल खड़े करता है. ऐसे में जरूरत है जिम कॉर्बेट की उस सोच को फिर से समझने की, जिसमें जंगल सिर्फ पर्यटकों के लिए नहीं था. वन्यजीव सिर्फ देखने के लिए नहीं थे और स्थानीय समुदाय संरक्षण से अलग नहीं था.
सबसे बड़ा सवाल और जिम्मेदारी
शायद जिम कॉर्बेट को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम जंगल को बचाएं. वन्यजीवों को सुरक्षित रखें. स्थानीय लोगों को संरक्षण का भागीदार बनाएं और पर्यटन को प्रकृति की सीमाओं के भीतर रखें, क्योंकि जिम कॉर्बेट की कहानी सिर्फ एक शिकारी की कहानी नहीं है, यह एक ऐसे इंसान की कहानी है, जिसने बदलते समय के साथ अपनी सोच बदली और हमें यह सिखाया कि जंगल बचेंगे, तो वन्यजीव बचेंगे. वन्यजीव बचेंगे, तो प्रकृति बचेगी और प्रकृति बचेगी, तभी इंसान का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा. जिम कॉर्बेट की 151वीं जयंती पर यही सबसे बड़ा सवाल भी है और यही सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी.