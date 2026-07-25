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Jim Corbett Jayanti: शिकारी से वन्यजीवों के रक्षक कैसे बने जिम कॉर्बेट? पढ़ें उनकी 151वीं जयंती पर ख़ास रिपोर्ट

Jim Corbett 151st Birth Anniversary: आज जिम कॉर्बेट की 151वीं जयंती है. इस मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि मानव-वन्यजीव संघर्ष,बेलगाम पर्यटन और मास टूरिज्म के बीच कहां खो रही संरक्षण की सोच? जंगल बचा रहे हैं या पर्यटन के नाम पर जंगल को ही बदल रहे हैं?

Written ByPooja Singh
Published: Jul 25, 2026, 12:15 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 12:15 PM IST
Jim Corbett Jayanti: शिकारी से वन्यजीवों के रक्षक कैसे बने जिम कॉर्बेट? पढ़ें उनकी 151वीं जयंती पर ख़ास रिपोर्ट
Image Credit: Jim Corbett 151st Birth Anniversary

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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