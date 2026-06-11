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15 जून के बाद थमेगा कॉर्बेट के ढिकाला का रोमांच, नाइट स्टे की सोचने वाले ना बनाएं प्लान

Jim Corbett National Park Ramnagar: अगर आप जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढिकाला पर्यटन जोन में नाइट स्टे करना चाहते हैं या वन्य जीवों का दीदार करीब से करना चाहते हैं तो आपके लिए आखिरी मौका है. मानसून सीजन को देखते हुए 15 जून के बाद यह जोन लगभग पांच महीनों के लिए बंद हो जाएगा. ऐसे में इन दिनों पर्यटकों में भारी उत्साह देखा जा रहा है.

Written ByPooja Singh
Published: Jun 11, 2026, 12:40 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 12:40 PM IST
15 जून के बाद थमेगा कॉर्बेट के ढिकाला का रोमांच, नाइट स्टे की सोचने वाले ना बनाएं प्लान
Image Credit: Jim Corbett National Park

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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