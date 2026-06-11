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Jim Corbett National Park Ramnagar: दुनियाभर में फेमस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढिकाला पर्यटन जोन में नाइट स्टे का अब पर्यटकों के पास आखिरी मौका है. मानसून सीजन को देखते हुए 15 जून के बाद कॉर्बेट के प्रमुख पर्यटन जोनों को तकरीबन पांच महीनों के लिए बंद किया जाएगा. ऐसे में जून के शुरुआती दिनों में जंगल सफारी और नाइट स्टे को लेकर पर्यटकों में भारी उत्साह दिख रहा है.
अगले दो दिनों के लिए ही ऑनलाइन बुकिंग
पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कॉर्बेट प्रशासन ने हर बार की तरह इस बार भी 'करंट बुकिंग सिस्टम' लागू किया है, जिसके तहत अब हर दो दिन में अगले दो दिनों के लिए ही ऑनलाइन बुकिंग होगी. दरअसल, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के पर्यटकों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र माना जाता है. खासकर ढिकाला जोन अपनी प्राकृतिक सुंदरता, विशाल घास के मैदानों, रामगंगा नदी और वन्यजीवों की मौजूदगी के लिए बेहद प्रसिद्ध है.
क्यों बंद किया जाता है ये हिस्सा?
हर साल मानसून सीजन शुरू होने से पहले यहां बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं. ताकि जंगल के बीच नाइट स्टे और सफारी का मजा ले सकें, लेकिन अब पर्यटकों के पास यह मौका सिर्फ 15 जून तक ही रहने वाला है. इसके बाद मानसून की वजह से ढिकाला समेत कॉर्बेट के कई पर्यटन जोनों को बंद कर दिया जाएगा. मानसून के दौरान जंगल में बहने वाले नाले और बरसाती रास्ते अचानक उफान पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से पर्यटकों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है. यही वजह है कि हर साल मानसून सीजन में पार्क के कई हिस्सों में पर्यटन गतिविधियां रोक दी जाती हैं.
ऑनलाइन बुकिंग प्रक्रिया में बदलाव
कॉर्बेट प्रशासन ने इस बार जून की बुकिंग प्रक्रिया में भी बदलाव किया है. सामान्य तौर पर हर रविवार सुबह 10 बजे आगामी 45 दिनों के लिए ऑनलाइन बुकिंग खोली जाती है, लेकिन इस बार मौसम की अनिश्चितता को देखते हुए 'करंट बुकिंग सिस्टम' लागू किया गया है. इसके तहत 1 जून से 15 जून तक की बुकिंग केवल 48 घंटे पहले ही होगी यानी हर दो दिन में आगामी दो दिनों के लिए ऑनलाइन बुकिंग खुलेगी.
क्या बोला कॉर्बेट प्रशासन?
कॉर्बेट प्रशासन का कहना है कि मौसम की स्थिति को देखते हुए ही पर्यटकों को प्रवेश दिया जाएगा. अगर भारी बारिश या किसी तरह का सुरक्षा खतरा पैदा होता है तो पर्यटन गतिविधियां निर्धारित तिथि से पहले भी बंद की जा सकती हैं. कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व के डायरेक्टर डॉ. साकेत बडोला ने बताया कि मानसून के दौरान पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए 1 जून से 15 जून तक की बुकिंग करंट सिस्टम के तहत खोली जा रही है. मौसम अनुकूल रहने पर ही पर्यटकों को प्रवेश दिया जाएगा.
पर्यटकों के लिए कितने कमरे?
कॉर्बेट प्रशासन की मानें तो 30 और 31 मई से 1 जून से 15 जून तक की ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी गई है. मौसम अनुकूल रहने पर पर्यटक कॉर्बेट की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपनी बुकिंग करा सकते हैं. जानकारी के मुताबिक, ढिकाला जोन में पर्यटकों के लिए करीब 30 कमरों की सुविधा है. इसके अलावा यहां 12 डॉरमेट्री बेड भी मौजूद हैं. ढिकाला के गैरल परिसर में 6 कमरे और 8 डॉरमेट्री बेड की सुविधा दी गई है.
दोबारा कब मिलेगी ये सुविधा?
इसके अलावा सुल्तान और मलानी में 2-2 कमरे हैं. बिजरानी जोन में 7 कमरे, ढेला जोन में 2 कमरे, झिरना जोन में 4 कमरे, पाखरो जोन में 2 कमरे और सोना नदी क्षेत्र में भी 2 कमरों की सुविधा है. हालांकि, 15 जून के बाद ढिकाला और अन्य प्रमुख जोनों में नाइट स्टे पूरी तरह बंद होंगे. यह व्यवस्था पांच महीनों तक लागू रहेगी और दोबारा 15 नवंबर से पर्यटन गतिविधियां शुरू होंगी. इस दौरान पर्यटक कॉर्बेट के कुछ अन्य जोनों में डे सफारी का आनंद ले सकेंगे. जिन हिस्सों में आप सफारी कर पाएंगे, उनमें गार्जिया, झिरना, ढेला और बिजरानी पर्यटन जोन शामिल हैं. हालांकि बिजरानी जोन भी 30 जून के बाद बंद हो जाएगा.
जंगल में नाइट स्टे का आखिरी मौका
वैसे तो पूरे वर्ष मुख्य रूप से झिरना, ढेला और गार्जिया जोनों में ही डे सफारी संचालित होती है, लेकिन अत्यधिक बारिश की स्थिति में इन जोनों को भी अस्थायी रूप से बंद किया जा सकता है. कॉर्बेट प्रशासन लगातार मौसम की निगरानी कर रहा है और पर्यटकों को सलाह दी गई है कि यात्रा पर आने से पहले मौसम और बुकिंग से जुड़ी अपडेट जरूर जांच लें. कॉर्बेट में ऑनलाइन बुकिंग के लिए पर्यटक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपनी बुकिंग करा सकते हैं. मानसून से पहले कॉर्बेट के जंगलों में नाइट स्टे और वन्यजीवों के करीब से दीदार का यह आखिरी मौका है, ऐसे में प्रकृति और वन्यजीव प्रेमियों के लिए जून का पहला पखवाड़ा बेहद खास माना जा रहा है.