जंगल में नाइट स्टे का आखिरी मौका

वैसे तो पूरे वर्ष मुख्य रूप से झिरना, ढेला और गार्जिया जोनों में ही डे सफारी संचालित होती है, लेकिन अत्यधिक बारिश की स्थिति में इन जोनों को भी अस्थायी रूप से बंद किया जा सकता है. कॉर्बेट प्रशासन लगातार मौसम की निगरानी कर रहा है और पर्यटकों को सलाह दी गई है कि यात्रा पर आने से पहले मौसम और बुकिंग से जुड़ी अपडेट जरूर जांच लें. कॉर्बेट में ऑनलाइन बुकिंग के लिए पर्यटक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपनी बुकिंग करा सकते हैं. मानसून से पहले कॉर्बेट के जंगलों में नाइट स्टे और वन्यजीवों के करीब से दीदार का यह आखिरी मौका है, ऐसे में प्रकृति और वन्यजीव प्रेमियों के लिए जून का पहला पखवाड़ा बेहद खास माना जा रहा है.