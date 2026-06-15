1964 में हुई थी कैंची धाम की स्थापना

ऐसा कहा जाता है कि बाबा नीम करौली महाराज पहली बार साल 1961 में इस स्थान पर पहुंचे थे. यहां की प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक ऊर्जा से प्रभावित होकर उन्होंने अपने परम भक्त और मित्र पूर्णानंद जी के साथ मिलकर आश्रम बनाने का निर्णय लिया. इसके बाद 15 जून 1964 को कैंची धाम आश्रम की विधिवत स्थापना की गई. तभी से हर साल 15 जून को स्थापना दिवस के अवसर पर विशाल मेले और भंडारे का आयोजन किया जाता है. इस दिन लाखों श्रद्धालु आश्रम पहुंचकर बाबा के दर्शन करते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं.