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भक्ति, श्रद्धा और विश्वास का संगम! कैंची धाम में उमड़ रहा श्रद्धालुओं का जनसैलाब, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

kainchi Dham 62th foundation day: कैंची धाम का आज 62वां स्थापना दिवस है. सोमवार सुबह से ही नीम करौरी बाबा के दरबार में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है. कैंची धाम में सुबह पांच बजे से श्रद्धालुओं को मालपुए के प्रसाद बंटने के साथ मेला शुरू हो गया.

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jun 15, 2026, 08:15 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 08:15 AM IST
भक्ति, श्रद्धा और विश्वास का संगम! कैंची धाम में उमड़ रहा श्रद्धालुओं का जनसैलाब, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
Image Credit: nainital News

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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