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कैंची धाम जाने वालों के लिए जरूरी खबर! स्थापना दिवस को लेकर नैनीताल पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी

Kainchi Dham Traffic Advisory: विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम में 15 जून को आयोजित होने वाले स्थापना दिवस मेले की तैयारियां अंतिम चरण में हैं. पुलिस प्रशासन ने व्यापक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jun 11, 2026, 07:01 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 07:01 PM IST
कैंची धाम जाने वालों के लिए जरूरी खबर! स्थापना दिवस को लेकर नैनीताल पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी
Image Credit: Neem Karoli Baba Kainchi Dham

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