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Kainchi Dham Traffic Advisory: नैनीताल स्थित कैंची धाम के स्थापना दिवस को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं. कैंची धाम स्थापना में नीम करोली बाबा के भक्तों की भारी भीड़ पहुंचने की संभावना है. इसको लेकर नैनीताल पुलिस ने विस्तृत ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी है. इस दौरान भारी वाहनों की एंट्री बैन रहेगी. अगर आपभी कैंची धाम जा रहे हैं तो ट्रैफिक एडवाइजरी पढ़ लें.
15 जून को कैंची धाम स्थापना दिवस
विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम में 15 जून को आयोजित होने वाले स्थापना दिवस मेले की तैयारियां अंतिम चरण में हैं. बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने व्यापक ट्रैफिक और सुरक्षा योजना लागू की है. पुलिस के अनुसार, किसी भी श्रद्धालु को निजी वाहन लेकर सीधे कैंची धाम तक जाने की अनुमति नहीं होगी. दोपहिया वाहनों को भी भवाली पार्किंग में ही खड़ा किया जाएगा. यहां से श्रद्धालुओं को शटल सेवा के माध्यम से कैंची धाम पहुंचाया जाएगा.
शटल सेवाओं से पहुंचेंगे धाम
विभिन्न स्थानों पर अस्थायी पार्किंग स्थल बनाए गए हैं, जहां से लगातार शटल सेवाओं का संचालन किया जाएगा, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े. यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए 13 जून की सुबह से 16 जून की रात तक भारी मालवाहक वाहनों के संचालन पर रोक लगाई गई है. हालांकि दूध, गैस, पेट्रोलियम पदार्थ और अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को निर्धारित शर्तों के तहत आवागमन की अनुमति रहेगी.
अद्धैसैनिक बलों के साथ तीन आईपीएस की ड्यूटी
नैनीताल के एसएसपी मंजूनाथ ने बताया कि कैंची धाम स्थापना पर लगने वाले मेले को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए नैनीताल पुलिस के साथ-साथ केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों की भी तैनाती की जा रही है. सुरक्षा व्यवस्था में CAPF, SSB, ATS, BDS और SDRF की टीमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी. इसके अलावा 8 अपर पुलिस अधीक्षक, 12 क्षेत्राधिकारी और 3 आईपीएस अधिकारियों को मेले की निगरानी और संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है. पुलिस प्रशासन ने श्रद्धालुओं से ट्रैफिक प्लान का पालन करने और निर्धारित पार्किंग स्थलों का ही उपयोग करने की अपील की है.
प्रशासन ने की व्यापक तैयारियां
कुल मिलाकर कैंची धाम मेले को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और श्रद्धालुओं के लिए सुगम बनाने के लिए नैनीताल प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं. अब देखना होगा कि लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच यह व्यवस्था कितनी प्रभावी साबित होती है.