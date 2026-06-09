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नींब करोली धाम के स्थापना दिवस पर ट्रैकिंग रूट से भी पहुंचेंगे श्रद्धालु, कैंची धाम में तैयारियां पूरी,ट्रैफिक प्लान जारी

Kainchi Dham Foundation Day: बाबा नीम करोली महाराज के कैंची धाम का भव्य स्थापना दिवस 15 जून को है. भीड़ को देखते हुए जंगलों के बीच से नया पैदल मार्ग तैयार, प्रकृति के बीच यात्रा का मौका मिलेगा.कैंचीधाम में रिकॉर्ड संख्या में देश-विदेश से श्रद्धालु उमड़ेंगे

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jun 09, 2026, 09:58 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 09:58 AM IST
नींब करोली धाम के स्थापना दिवस पर ट्रैकिंग रूट से भी पहुंचेंगे श्रद्धालु, कैंची धाम में तैयारियां पूरी,ट्रैफिक प्लान जारी
Image Credit: nainital News

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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