'ट्रैकिंग रूट' तैयार, प्रकृति के बीच होगी यात्रा

कैंची धाम में हर साल बढ़ती भारी भीड़ को नियंत्रित करने और श्रद्धालुओं को नया अनुभव देने के लिए इस बार एक अनोखी पहल की गई है. प्रशासन ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए जंगलों के बीच से एक विशेष 'ट्रैकिंग रूट' (पैदल मार्ग) तैयार करवाया है. वन विभाग को इस रूट की सफाई और मरम्मत के सख्त निर्देश दिए गए हैं. इसके जरिए भक्त उत्तराखंड की अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता और शांत वादियों का नजारा लेते हुए सुरक्षित तरीके से पैदल ही धाम तक पहुंच सकेंगे.