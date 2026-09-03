‘शुद्धीकरण’ मामले पर खरगे ने जेपी नड्डा को लिखी चिट्ठी, वादा याद दिलाया, कहा-तुरंत कार्रवाई करवाएं

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Ramlila Ground Haldwani: उत्तराखंड के हल्द्वानी स्थित रामलीला मैदान में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की जनसभा के बाद मैदान का कथित रूप से 'शुद्धीकरण' किए जाने का मामला अब और गहराता जा रहा है. इस घटना को लेकर राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को पत्र लिखकर अपनी कड़ी नाराजगी जताई है. खरगे ने जेपी नड्डा को संसद के भीतर उनके द्वारा दिए गए उस आश्वासन की याद दिलाई है, जिसमें उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम पर दुख व्यक्त करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का वादा किया था.
कार्रवाई में देरी और खरगे के सीधे शब्द
मल्लिकार्जुन खरगे ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए इस पत्र की जानकारी साझा की और बताया कि घटना के इतने दिन बीत जाने के बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है. खरगे ने सीधे शब्दों में लिखा, राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा को पत्र लिखकर हल्द्वानी में मेरी जनसभा के बाद रामलीला मैदान में कराए गए शुद्धीकरण के गंभीर मामले में सदन में दिए गए उनके आश्वासन की याद दिलाई है. उन्होंने आगे लिखा, मैंने लिखा है कि इस मामले में जांच कराकर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए. 24 दिन बीत जाने के बाद भी इस घृणित घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों और संगठनों के विरुद्ध एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई है.
राज्यसभा में नेता सदन श्री @JPNadda को पत्र लिखकर हल्द्वानी में मेरी जनसभा के बाद रामलीला मैदान में कराए गए शुद्धीकरण (purification) के गंभीर मामले में उनके द्वारा सदन में दिए गए आश्वासन की मैंने याद दिलाई है और आग्रह किया है कि इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए।
24 दिन बीत जाने… pic.twitter.com/QWtFACaSg6
— Mallikarjun Kharge (@kharge) September 3, 2026
व्यक्तिगत अपमान से परे करोड़ों लोगों की भावना का मुद्दा
कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने पत्र में इस बात को रेखांकित किया कि यह मामला केवल किसी एक व्यक्ति या पद तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज के बहुत बड़े वर्ग के आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ है. अपने शब्दों को स्पष्ट करते हुए खरगे ने लिखा, मैंने चिट्ठी में साफ लिखा है कि यह मुद्दा निजी तौर पर मेरे या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से परे व्यापक तौर पर करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ा है. वो इस क्रूर वास्तविकता से रोज रूबरू होते रहते हैं. ऐसे गलत लोगों को सबक देना जरूरी है.
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को निर्देश देने की मांग
पत्र के अंतिम हिस्से में खरगे ने जेपी नड्डा से राज्य सरकार के स्तर पर तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की ताकि दोषियों को कानून के दायरे में लाया जा सके. उन्होंने लिखा, इन तथ्यों और राज्यसभा में दिए गए आश्वासन के मद्देनजर आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को निर्देश देते हुए यह सुनिश्चित करें कि हल्द्वानी में मेरी जनसभा के बाद रामलीला मैदान में हुए शुद्धीकरण की इस घटना में शामिल व्यक्तियों और संगठनों के खिलाफ केस दर्ज किया जाए.
मामले का मुख्य पृष्ठभूमियों और राजनीतिक घमासान
यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ था जब उत्तराखंड के हल्द्वानी में मल्लिकार्जुन खरगे का एक बड़ा कार्यक्रम संपन्न हुआ. कांग्रेस का आरोप है कि खरगे के जाने के बाद कुछ लोगों और संगठनों द्वारा उस सभा स्थल का गंगाजल से 'शुद्धीकरण' कराया गया. इस मामले ने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक रूप ले लिया, जिसके बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ तुरंत पुलिस प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की थी. दूसरी ओर, संसद में उठे इस मुद्दे पर जवाब देते हुए जेपी नड्डा ने कहा था कि अगर ऐसी कोई घटना हुई है तो वे इस पर अफसोस जताते हैं और दोषियों के खिलाफ जरूर कार्रवाई की जाएगी. हालांकि, घटना के 24 दिन बाद भी कोई कानूनी कदम न उठाए जाने से अब विपक्ष का आक्रोश और बढ़ गया है.