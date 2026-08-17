चमोली में कुदरत का कहर! पहाड़ी दरकने से जनजीवन प्रभावित, गांवों से संपर्क टूटा

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जितेंद्र पंवार/चमोली: पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश से लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है. चमोली जिले के नारायणबगड़ तहसील के अंतर्गत परखाल-डुंग्री मोटर मार्ग पर भूस्खलन से यह मार्ग दो दिनों से बाधित है. सीरी गांव के ग्राम प्रधान ने बताया कि वन पंचायत सीरी के ठीक ऊपर की पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा अचानक दरक जाने से लगातार बड़े-बड़े बोल्डर सड़क पर गिर रहे हैं.
जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त
पहाड़ी से टूटकर गिरते चट्टानी मलबे के कारण यह प्रमुख मोटर मार्ग पिछले दो दिनों से पूरी तरह बंद पड़ा हुआ है. इसको लेकर ग्राम प्रधान सीरी बीपी सती ने क्षेत्र की भयावह स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए बताया कि इस भूस्खलन ने क्षेत्र में भारी तबाही मचाई है और जनजीवन को पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है.
10 हेक्टेयर भूमि में फैला बांज का जंगल नष्ट
सीरी गांव के ग्राम प्रधान बीपी सती ने बताया कि परखाल डूंगरी मोटरमार्ग पर भूस्खलन के कारण वन पंचायत क्षेत्र (कंपार्ट नं. 01) की लगभग 10 हेक्टेयर भूमि में फैला बांज का घना जंगल और देवदार के पेड़ पूरी तरह नष्ट हो गए हैं. शुरुआती अनुमान के अनुसार, 1700 से अधिक विशालकाय वृक्ष टूटकर मलबे में तब्दील हो चुके हैं, जिससे पर्यावरण और स्थानीय वन संपदा को क्षति पहुंची है.
दो दिन से यातायात बाधित
उन्होंने कहा कि मार्ग बाधित होने से यातायात पूरी तरह ठप हो गया है. इस मार्ग से प्रतिदिन लगभग 30 से 35 छोटे-बड़े वाहनों की आवाजाही होती थी, जो अब पूरी तरह ठप है. मार्ग बंद होने से वाहनों के पहिए थम गए हैं. इस मोटरमार्ग के बाधित होने से आई आपदा से क्षेत्र के ग्राम सिलकोटी, सराऊ, कुम्लटा, टाला, रैगांव, धुलेट, टनोला, सीरी, पैतोली, नंदाघरणी, ढापा, पाटीयू, कुंडलपुर, उदयपुर, डुंग्री, भैरव नगर, आलीयू, फर्स्वाणकोट सहित करीब दो दर्जन गांवों की आबादी अलग-थलग पड़ गई है.
स्कूली बच्चों की पढ़ाई-लिखाई ठप
क्षेत्र का एकमात्र 'राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज पैतोली' भी इसी मार्ग पर स्थित है. रास्ता बंद होने और गिरते बोल्डरों के डर से स्कूली बच्चों की पढ़ाई-लिखाई ठप हो गई है तथा उनके आवागमन पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है. मुख्य मार्ग बंद होने के बाद ग्रामीण जिस वैकल्पिक पैदल मार्ग का उपयोग करने को मजबूर हैं, वह घनी झाड़ियों से घिरा हुआ है. क्षेत्र में भालू, बाघ और जंगली सूअरों की भारी आवाजाही है. ग्राम प्रधान बीपी सती ने चेतावनी देते हुए बताया कि पूर्व में भी भालू एक मासूम बच्चे को बुरी तरह घायल कर चुका है और दो भैंसों को अपना शिकार बना चुका है. ऐसे में घनी झाड़ियों वाले पैदल रास्तों से गुजरना ग्रामीणों के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं है.
शीघ्र मार्ग शुरू करने की मांग
ग्राम प्रधान बीपी सती ने शासन-प्रशासन से मांग की है कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आपदा प्रबंधन टीम और जेसीबी मशीनों को तुरंत मौके पर तैनात कर मार्ग को शीघ्र खोला जाए तथा प्रभावित पैदल रास्तों की झाड़ियों की सफाई कराकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं.