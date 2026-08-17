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चमोली में कुदरत का कहर! पहाड़ी दरकने से जनजीवन प्रभावित, गांवों से संपर्क टूटा

Chamoli News: चमोली में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश ने तबाही मचाई है. भूस्खलन से परखाल-डुंग्री मोटर मार्ग पर पूरी तरह आवागमन ठप हो गया है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 17, 2026, 07:59 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 07:59 PM IST
चमोली में कुदरत का कहर! पहाड़ी दरकने से जनजीवन प्रभावित, गांवों से संपर्क टूटा
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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