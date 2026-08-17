चमोली में कुदरत का कहर! पहाड़ी दरकने से जनजीवन प्रभावित, गांवों से संपर्क टूटा

स्कूली बच्चों की पढ़ाई-लिखाई ठप

क्षेत्र का एकमात्र 'राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज पैतोली' भी इसी मार्ग पर स्थित है. रास्ता बंद होने और गिरते बोल्डरों के डर से स्कूली बच्चों की पढ़ाई-लिखाई ठप हो गई है तथा उनके आवागमन पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है. मुख्य मार्ग बंद होने के बाद ग्रामीण जिस वैकल्पिक पैदल मार्ग का उपयोग करने को मजबूर हैं, वह घनी झाड़ियों से घिरा हुआ है. क्षेत्र में भालू, बाघ और जंगली सूअरों की भारी आवाजाही है. ग्राम प्रधान बीपी सती ने चेतावनी देते हुए बताया कि पूर्व में भी भालू एक मासूम बच्चे को बुरी तरह घायल कर चुका है और दो भैंसों को अपना शिकार बना चुका है. ऐसे में घनी झाड़ियों वाले पैदल रास्तों से गुजरना ग्रामीणों के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं है.