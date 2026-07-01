उत्तराखंड में मानसून की धमाकेदार एंट्री, पहली ही बारिश में डूबे दावे! कहीं राहत तो कहीं जलभराव बना आफत

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Uttarakhand Rainfall: उत्तराखंड में मानसून दस्तक दे चुका है. बुधवार को हल्द्वानी, रुद्रप्रयाग और नैनीताल समेत कई जिलों में झमाझम बारिश हुई. मूसलाधार बारिश से सड़कों पर पानी भर गया. हल्द्वानी में जलभराव जैसी स्थिति हो गई. नगर निगम की तैयारियों की पोल खुल गई.
हल्द्वानी में मानसून की पहली बारिश ने शहर की जल निकासी व्यवस्था की तस्वीर सामने ला दी. सड़कों पर जमा पानी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दीं. कई इलाकों में हालात ऐसे बने कि पैदल चलना भी मुश्किल हो गया. लोगों का कहना है कि अगर पहली बारिश में ही ये हाल है तो आने वाले दिनों में भारी बारिश के दौरान हालात और बिगड़ सकते हैं. जलभराव से परेशान व्यापारियों और स्थानीय लोगों की चिंता बरकरार है. व्यापारियों का कहना है कि हर साल बारिश में यही समस्या सामने आती है, जिससे कारोबार प्रभावित होता है. लोगों ने प्रशासन से स्थायी समाधान की मांग की है.
जलभराव ने खोली नगर निगम की पोल
उधर, नगर निगम लगातार दावा कर रहा था कि मानसून से पहले बंद पड़ी नालियों और बड़े नालों की सफाई का काम पूरा कर लिया गया है, लेकिन पहली बारिश के बाद सामने आए जलभराव ने इन दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. हालांकि नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि जिन स्थानों पर जलभराव हुआ, वहां सफाई और सुधार का काम जारी है. जलभराव की सूचना के बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे और नालियों की सफाई शुरू कराई गई.
ड्रेनेज सिस्टम और मजबूत करने का दावा
हल्द्वानी के मेयर गजराज सिंह बिष्ट का कहना है कि बारिश के बाद सामने आई समस्याओं और जल निकासी से जुड़े संवेदनशील इलाकों को चिन्हित कर लिया गया है. नगर निगम अब नालों की सफाई, ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत करने और बारिश के पानी की बेहतर निकासी के लिए लगातार काम करने का दावा कर रहा है.
रुद्रप्रयाग में झमाझम बारिश से मिली राहत
रुद्रप्रयाग में लंबे इंतजार के बाद बुधवार सुबह से हल्की बूंदाबांदी का दौर शुरू हुआ, जो दिन चढ़ने के साथ तेज बारिश में बदल गया. बारिश होने से लोगों को उमस और भीषण गर्मी से राहत मिली तथा मौसम सुहावना हो गया. पिछले कई दिनों से जिले में तापमान बढ़ने के कारण लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ रहा था. ऐसे में बारिश ने आम जनजीवन को राहत पहुंचाई है.
चारधाम यात्रा पर दिखा असर
स्थानीय लोगों का कहना है कि लगातार बढ़ रही गर्मी के बीच बारिश का इंतजार था और अब मौसम में आई ठंडक से काफी राहत महसूस हो रही है. वहीं, चारधाम यात्रा पर भी बारिश का हल्का असर देखने को मिला. स्कूल खुलने और बरसात का मौसम शुरू होने के कारण यात्रियों की संख्या में कुछ कमी दिखाई दी है. हालांकि, प्रशासन के अनुसार, यात्रा सभी मार्गों पर सुचारु रूप से संचालित हो रही है और श्रद्धालु सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं.
नैनीताल में बारिश के बाद अलर्ट
सरोवर नगरी नैनीताल में बारिश का सिलसिला जारी है. नैनीताल, भवाली, भीमताल, मुक्तेश्वर समेत आसपास के क्षेत्र में मूसलाधार बारीश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है. नैनीताल घूमने आए पर्यटक भी बारिश के चलते परेशान रहे, जो पर्यटक पर्यटक स्थलों की तरफ घूमने गए थे. वह भी बारिश से बचने के लिए चाय की दुकान और अन्य स्थानों पर अपने आप को बारिश से बचाते हुए नजर आए. नैनीताल में हो रही बारिश से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है. बीते दिनों तक जहां पहाड़ों में गर्मी और उमस देखने को मिल रही थी तो वहीं बारिश होने से पहाड़ों में मौसम सुहावना और सर्द हो गया है.