उत्तराखंड में मानसून की धमाकेदार एंट्री, पहली ही बारिश में डूबे दावे! कहीं राहत तो कहीं जलभराव बना आफत

नैनीताल में बारिश के बाद अलर्ट

सरोवर नगरी नैनीताल में बारिश का सिलसिला जारी है. नैनीताल, भवाली, भीमताल, मुक्तेश्वर समेत आसपास के क्षेत्र में मूसलाधार बारीश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है. नैनीताल घूमने आए पर्यटक भी बारिश के चलते परेशान रहे, जो पर्यटक पर्यटक स्थलों की तरफ घूमने गए थे. वह भी बारिश से बचने के लिए चाय की दुकान और अन्य स्थानों पर अपने आप को बारिश से बचाते हुए नजर आए. नैनीताल में हो रही बारिश से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है. बीते दिनों तक जहां पहाड़ों में गर्मी और उमस देखने को मिल रही थी तो वहीं बारिश होने से पहाड़ों में मौसम सुहावना और सर्द हो गया है.