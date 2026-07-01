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उत्तराखंड में मानसून की धमाकेदार एंट्री, पहली ही बारिश में डूबे दावे! कहीं राहत तो कहीं जलभराव बना आफत

Uttarakhand Rainfall: बुधवार को हल्द्वानी, रुद्रप्रयाग और नैनीताल समेत कई जिलों में झमाझम बारिश हुई. मूसलाधार बारिश से सड़कों पर पानी भर गया.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jul 01, 2026, 03:51 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 04:52 PM IST
उत्तराखंड में मानसून की धमाकेदार एंट्री, पहली ही बारिश में डूबे दावे! कहीं राहत तो कहीं जलभराव बना आफत
Image Credit: सांकेतिक तस्वीरSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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