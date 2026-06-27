Add Zee Business As A Preferred Source
App

गर्मी से बचने पहाड़ों का रुख, नैनीताल में उमड़ा सैलानियों का सैलाब, नैनी झील से मालरोड तक दिखी रौनक

Nainital News: वीकेंड पर नैनीताल में पर्यटकों की चहल-पहल बढ़ गई है. गर्मी से बचने के लिए लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं. नौकायन और पर्यटन स्थलों पर कतारें लगी हुई हैं.

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jun 27, 2026, 02:04 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 02:09 PM IST
गर्मी से बचने पहाड़ों का रुख, नैनीताल में उमड़ा सैलानियों का सैलाब, नैनी झील से मालरोड तक दिखी रौनक
Image Credit: nainital NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
रायबरेली जिला अस्पताल में मरीजों की जान से खिलवाड़, एक्सपायरी ग्लूकोज से मचा हड़कंप
raebareli latest news1 hr ago
2
UP Gold Price Crash2 hrs ago
3
Bagpat News2 hrs ago
4
Ram Mandir Donation Controversy3 hrs ago
5
Ram Mandir Donation Controversy3 hrs ago