गर्मी से बचने पहाड़ों का रुख, नैनीताल में उमड़ा सैलानियों का सैलाब, नैनी झील से मालरोड तक दिखी रौनक

गौरव जोशी/नैनीताल: मैदानी इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए पर्यटक बड़ी संख्या में सरोवर नगरी नैनीताल का रुख कर रहे हैं. वीकेंड शुरू होते ही नैनीताल सैलानियों से गुलजार हो गया है. नैनी झील में नौकायन से लेकर मालरोड की रौनक तक हर जगह पर्यटकों की भीड़ देखने को मिल रही है. होटल, रेस्टोरेंट और स्थानीय कारोबार में भी अच्छी तेजी आई है. वहीं ट्रैफिक का दबाव बढ़ने से पुलिस को व्यवस्था संभालने में मशक्कत करनी पड़ रही है.