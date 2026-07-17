नैनीताल घूमना हुआ और महंगा, बाहरी बाइक-स्कूटर पर 100 रु. एंट्री शुल्क; पालिका के फैसले से लोगों में गुस्सा

राज्य चुनें
Nainital: उत्तराखंड की प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल आने वाले पर्यटकों को अब एक और अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ेगा. होटल, पार्किंग और अन्य खर्चों के बाद अब बाहरी जिलों और दूसरे राज्यों से बाइक या स्कूटर पर आने वाले पर्यटकों को शहर में प्रवेश के लिए 100 रुपये का शुल्क देना होगा. नई व्यवस्था लागू होते ही स्थानीय स्तर पर इसका विरोध तेज हो गया है. व्यापारी संगठनों, अधिवक्ताओं, आम नागरिकों के साथ-साथ कई जनप्रतिनिधियों ने भी इस फैसले पर आपत्ति जताई है.
15 जुलाई की मध्यरात्रि से लागू हुई नई व्यवस्था
नगर पालिका परिषद की चुंगी व्यवस्था का संचालन नए ठेकेदार को सौंपे जाने के बाद 15 जुलाई की रात 12 बजे से यह नियम लागू कर दिया गया. गुरुवार सुबह से ही बाहरी जिलों और अन्य राज्यों से आने वाले दोपहिया वाहनों से 100 रुपये की एंट्री फीस वसूली जाने लगी. पहले दिन ही बड़ी संख्या में बाइक और स्कूटर चालकों से शुल्क लिया गया. नगर पालिका की लेक ब्रिज चुंगी सहित शहर की प्रमुख चुंगियों का संचालन अब नए ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है.
पहले केवल चारपहिया वाहनों से लिया जाता था शुल्क
अब तक शहर में प्रवेश करने वाले मुख्य रूप से चारपहिया वाहनों पर ही चुंगी शुल्क लागू था, लेकिन नई व्यवस्था के तहत दोपहिया वाहनों को भी शुल्क के दायरे में शामिल कर दिया गया है. इस बदलाव के बाद पर्यटकों के साथ-साथ जरूरी काम से नैनीताल आने वाले लोगों की जेब पर भी अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है.
भाजपा और स्थानीय संगठनों का विरोध तेज
नगर पालिका के इस फैसले के खिलाफ शहर में विरोध लगातार बढ़ रहा है. भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंत पार्क में नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया. स्थानीय व्यापारियों, अधिवक्ताओं और सामाजिक संगठनों ने भी शुल्क वापस लेने की मांग की है. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह निर्णय पर्यटन को प्रभावित करेगा और आम लोगों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ डालेगा.
आंदोलन की चेतावनी, लोकल वाहनों को राहत
विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि यदि दोपहिया वाहनों से शुल्क वसूली बंद नहीं की गई तो व्यापक जनआंदोलन किया जाएगा. नई व्यवस्था के अनुसार नैनीताल जिले के यूके-04 पंजीकरण वाले दोपहिया वाहनों को इस शुल्क से छूट दी गई है. वहीं, स्थानीय निजी और व्यावसायिक चारपहिया वाहनों के लिए 200 रुपये तथा बाहरी और बड़े वाहनों के लिए 300 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है. यह अनुबंध मार्च 2028 तक प्रभावी रहेगा. स्थानीय संगठनों का कहना है कि नगर पालिका को पर्यटन और जनहित के बीच संतुलन बनाते हुए इस निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए.