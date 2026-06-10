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10 लाख का इनाम, फिर भी नहीं मिला सुराग! पिंडारी ग्लेशियर में नोएडा के लापता इंजीनियर की तलाश बनी रहस्य

Bageshwar News: नैनीताल की बबीता पांडे ही नहीं नोएडा के इंजीनियर अभिषेक भी 29 मई से उत्तराखंड में ही ट्रैकिंग के दौरान से लापता हैं. अभिषेक के परिवार ने उनके बारे जानकारी देने वाले को 10 लाख का इनाम भी घोषित कर रखा है लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Jun 10, 2026, 06:56 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 06:56 PM IST
10 लाख का इनाम, फिर भी नहीं मिला सुराग! पिंडारी ग्लेशियर में नोएडा के लापता इंजीनियर की तलाश बनी रहस्य
Image Credit: Zee Media Bureau

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Pradeep Kumar Raghav

Pradeep Kumar Raghav

प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. वर्तमान में ज़ी यूपी-यूके डिजिटल टीम में ट्रेंडिंग टॉपिक पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स और हाइपर लोकल की खबरें लिखते हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक के बाद पत्रकारिता व जन संचार में स्नातकोत्तर किया है.

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