रहस्य बना मामला

अभिषेक के लापता होने की घटना ने न केवल उनके परिवार बल्कि स्थानीय लोगों और ट्रैकिंग समुदाय की चिंता भी बढ़ा दी है. 10 दिनों से अधिक समय बीतने के बावजूद कोई स्पष्ट जानकारी सामने न आने से यह मामला रहस्य बनता जा रहा है. अब 10 लाख रुपये के इनाम की घोषणा के बाद उम्मीद की जा रही है कि आम लोगों से मिलने वाली सूचनाएं जांच और खोज अभियान को नई दिशा दे सकती हैं.