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Yogesh Nagarkoti/Bageshwar: उत्तराखंड के प्रसिद्ध पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक से लापता हुए नोएडा निवासी सॉफ्टवेयर इंजीनियर अभिषेक चौहान की तलाश लगातार जारी है. 29 मई 2026 को ट्रैकिंग के दौरान रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हुए 28 वर्षीय अभिषेक का अब तक कोई ठोस सुराग नहीं मिल पाया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की संयुक्त टीमें लगातार खोज अभियान चला रही हैं.
परिवार ने घोषित किया 10 लाख का इनाम
बेटे की सुरक्षित वापसी की आस लगाए बैठे अभिषेक के पिता रघुराज चौहान ने बड़ा कदम उठाते हुए 10 लाख रुपये के इनाम की घोषणा की है. उन्होंने कहा है कि जो भी व्यक्ति अभिषेक के बारे में विश्वसनीय जानकारी देगा या उनकी सुरक्षित खोज में मदद करेगा, उसे यह पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी. परिवार ने सोशल मीडिया और पोस्टरों के माध्यम से लोगों से सहयोग की अपील भी की है.
आखिरी बार कहां दिखे अभिषेक
उपलब्ध जानकारी के अनुसार अभिषेक चौहान को आखिरी बार बागेश्वर जिले की कपकोट तहसील स्थित खाती गांव से लौटते समय देखा गया था. उनकी लंबाई लगभग 5 फीट 6 इंच बताई गई है. वे गोरे रंग के हैं, चश्मा पहनते हैं और ट्रैकिंग बैग साथ लिए हुए थे. माना जा रहा है कि ट्रैकिंग के दौरान उन्होंने गहरे रंग के कपड़े पहन रखे थे.
दुर्गम इलाकों में व्यापक सर्च ऑपरेशन
खोज अभियान के तहत ट्रैकिंग मार्गों, गहरी घाटियों, जंगलों और आसपास के दुर्गम क्षेत्रों की लगातार तलाशी ली जा रही है. प्रशासन का कहना है कि हर संभावित सूचना और संकेत की गंभीरता से जांच की जा रही है. हालांकि अब तक किसी भी दिशा में निर्णायक सफलता नहीं मिल सकी है.
रहस्य बना मामला
अभिषेक के लापता होने की घटना ने न केवल उनके परिवार बल्कि स्थानीय लोगों और ट्रैकिंग समुदाय की चिंता भी बढ़ा दी है. 10 दिनों से अधिक समय बीतने के बावजूद कोई स्पष्ट जानकारी सामने न आने से यह मामला रहस्य बनता जा रहा है. अब 10 लाख रुपये के इनाम की घोषणा के बाद उम्मीद की जा रही है कि आम लोगों से मिलने वाली सूचनाएं जांच और खोज अभियान को नई दिशा दे सकती हैं.
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