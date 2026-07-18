नैनीताल में 'अदृश्य साया' या खौफनाक साजिश? रात 8 बजते ही बरसने लगते हैं रहस्यमयी पत्थर, दहशत में लोग

10 दिनों से रात में बरसते हैं पत्थर

वहीं, सुरेश चंद भट्ट ने बताया कि जिला पंचायत परिसर, गेस्ट हाउस के ऊपर वाले जंगल और आसपास के क्षेत्र से आबादी की ओर पत्थर फेंके जाने की आशंका है. उनके अनुसार, करीब 10-11 दिन पहले शुरू हुई यह घटना अब लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे क्षेत्र के लोग दहशत में हैं. स्थानीय निवासी निर्मल का कहना है कि अब इस इलाके में रहना मुश्किल हो गया है. लगातार हो रही पत्थरबाजी से लोग परेशान हैं, लेकिन अब तक कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति पकड़ में नहीं आया है.