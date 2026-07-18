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नैनीताल में 'अदृश्य साया' या खौफनाक साजिश? रात 8 बजते ही बरसने लगते हैं रहस्यमयी पत्थर, दहशत में लोग

Nainital News: नैनीताल में अंधेरा होते ही घरों पर पत्थर बरस रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है. स्थानीय लोग रात भर जगकर पहरेदारी कर रहे हैं. पुलिस से शिकायत की गई. जिसके बाद पुलिस ने दो दिनों तक रात में जंगल क्षेत्र में कॉम्बिंग अभियान चलाया, लेकिन कोई संदिग्ध व्यक्ति हाथ नहीं लगा.

Written ByPooja Singh
Published: Jul 18, 2026, 09:16 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 09:16 AM IST
नैनीताल में 'अदृश्य साया' या खौफनाक साजिश? रात 8 बजते ही बरसने लगते हैं रहस्यमयी पत्थर, दहशत में लोग
Image Credit: Nainital NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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