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जिन पुलिस वालों पर सुरक्षा का जिम्मा, उन्होंने लड़की से कर दी छेड़खानी; कैंची धाम में बड़ा बवाल

Kainchi Dham Crime News: कैंची धाम में स्थापना दिवस से पहले उस वक्त हंगामा हो गया, जब दो पुलिस कर्मियों पर होम स्टे संचालक की बेटी से कथित छेड़खानी का आरोप लगा. खबर फैलते ही स्थानीय लोगों और व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा. देखते ही देखते भारी भीड़ जमा हो गई और दोनों सिपाहियों को पकड़ लिया. उसके बाद गुस्साए लोगों ने उनकी पिटाई कर दी.

Written ByPooja Singh
Published: Jun 14, 2026, 09:00 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 09:00 AM IST
जिन पुलिस वालों पर सुरक्षा का जिम्मा, उन्होंने लड़की से कर दी छेड़खानी; कैंची धाम में बड़ा बवाल
Image Credit: Kainchi Dham Crime News

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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