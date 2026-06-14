राज्य चुनें
Kainchi Dham Crime News: विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम में स्थापना दिवस मेले से ठीक एक दिन पहले बड़ा बवाल हो गया है. मेले की ड्यूटी में तैनात दो पुलिस सिपाहियों पर होम स्टे संचालक की बेटी से कथित छेड़खानी का आरोप लगा है. इन आरोपों से भड़के स्थानीय लोगों ने दोनों सिपाहियों को पकड़कर उनकी पिटाई कर दी और पुलिस चौकी तक ले जाकर घेराव कर दिया. घटना के बाद पूरे कैंची धाम क्षेत्र में पुलिस के खिलाफ भारी आक्रोश देखने को मिला.
क्या है ये पूरा मामला?
इस मामले की गंभीरता को देखते हुए नैनीताल के एसएसपी ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. दरअसल, 15 जून को कैंचीधाम स्थापना दिवस मेले का आयोजन होने वाला है. इससे एक दिन पहले आस्था की नगरी में हंगामा खड़ा हो गया. मंदिर के समीप स्थित एक होम स्टे संचालक की बेटी ने मेले की ड्यूटी में तैनात दो पुलिस सिपाहियों पर छेड़खानी का आरोप लगाया. घटना की खबर फैलते ही स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और देखते ही देखते क्षेत्र में भारी भीड़ जमा हो गई.
दोनों सिपाहियों को लोगों ने पीटा
आरोप है कि आक्रोशित लोगों ने दोनों सिपाहियों को पकड़ लिया, फिर उनकी जमकर पिटाई की और उन्हें पुलिस चौकी तक ले जाकर कार्रवाई की मांग पर अड़ गए. लोगों ने चौकी का घेराव करते हुए पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. घटना के बाद स्थानीय लोगों और व्यापारियों का गुस्सा केवल आरोपित सिपाहियों तक सीमित नहीं रहा, उन्होंने मेले से 3 दिन पहले पुलिस द्वारा कैंची धाम क्षेत्र और नैनीताल जिले की सीमाओं पर वाहनों की आवाजाही रोके जाने पर भी नाराजगी जताई.
पुलिस वालों पर लगे संगीन आरोप
उनका कहना है कि श्रद्धालुओं, पर्यटकों और व्यापारियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि पुलिस मनमाने तरीके से नियम लागू कर रही है. पुलिस ने स्थापना दिवस से तीन दिन पहले ही कर्फ्यू जैसा माहौल बना दिया है. कैंची धाम क्षेत्र में 3 दिन पहले ही बैरिकेटिंग कर दी गई है और वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित कर दिया गया. ऐसा पहले कभी नहीं हुआ. कैंचीधाम में लाखों श्रद्धालुओं के आगमन से पहले हुए इस घटनाक्रम ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.
जांच के बाद होगी सख्त कार्रवाई
उधर, नैनीताल के एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने मामले की पुष्टि करते हुए तत्काल जांच के आदेश दिए हैं. एसएसपी ने स्पष्ट कहा है कि अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी. स्थापना दिवस जैसे बड़े आयोजन से ठीक पहले सामने आई इस घटना ने कैंची धाम में पुलिस और जनता के बीच बढ़ते तनाव को उजागर कर दिया है.
उत्तराखंड नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Uttarakhand News और पाएं हर पल की जानकारी। उत्तराखंड की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड.