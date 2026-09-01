/हल्द्वानी में रामलीला मैदान विवाद: कथित शुद्धिकरण मामले में FIR की मांग, कांग्रेस ने SSP को दिया 3 दिन का अल्टीमेटम

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हल्द्वानी न्यूज/विनोद कांडपाल: उत्तराखंड के हल्द्वानी में रामलीला मैदान के कथित शुद्धिकरण का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है. इस घटना के बाद से शहर का माहौल गर्माया हुआ है और अब इस पूरे घटनाक्रम ने राजनीतिक रूप ले लिया है. कांग्रेस पार्टी ने इस मामले को लेकर पुलिस और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिससे स्थानीय राजनीति में हलचल मच गई है.
पुलिस कप्तान से मुलाकात और सख्त मांग
मामले की गंभीरता को देखते हुए हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश के नेतृत्व में पार्टी का एक वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडल नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टीसी से मिलने पहुंचे. प्रतिनिधिमंडल ने एसएसपी के समक्ष अपनी बात रखते हुए रामलीला मैदान में कथित तौर पर शुद्धिकरण का नाटक करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज करने की मांग की. इसके साथ ही, सोशल मीडिया पर माहौल बिगाड़ने की नीयत से प्रसारित किए जा रहे कथित फेक वीडियो के मामले में भी सख्त कानूनी कार्रवाई और मुकदमा दर्ज करने की जोरदार पैरवी की गई.
प्रशासन का रुख और कांग्रेस की तीन दिन की मोहलत
कांग्रेस प्रतिनिधियों के साथ हुई इस विस्तृत मुलाकात के दौरान एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया. उन्होंने पूरे घटनाक्रम और संबंधित साक्ष्यों की जांच के लिए कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल से तीन दिन का समय मांगा है. वहीं दूसरी ओर, विधायक सुमित हृदयेश ने स्पष्ट लहजे में प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि दिए गए तीन दिनों के भीतर दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ठोस कार्रवाई नहीं की गई, तो कांग्रेस शांत नहीं बैठेगी. उन्होंने साफ किया कि समय सीमा समाप्त होते ही पार्टी उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी.
एसएसपी कार्यालय के बाहर तीखी नोकझोंक और हंगामा
जिस वक्त प्रतिनिधिमंडल भीतर अधिकारियों से वार्ता कर रहा था, उसी दौरान एसएसपी कार्यालय के बाहर का माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया. भारी संख्या में मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस बल के बीच जमकर बहस हुई. कार्यकर्ताओं के आक्रोश को देखते हुए पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, जिससे दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक और झड़प की स्थिति बन गई. कार्यकर्ताओं ने प्रशासन विरोधी नारेबाजी करते हुए जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग उठाई.
सामाजिक सौहार्द और कानून-व्यवस्था पर उठते सवाल
इस पूरे घटनाक्रम ने हल्द्वानी में सामाजिक सौहार्द और कानून-व्यवस्था को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. एक तरफ जहां फर्जी वीडियो और कथित शुद्धिकरण जैसे मामलों से स्थानीय लोगों के बीच भ्रम और तनाव का माहौल पैदा हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक दलों का आक्रामक रुख आने वाले दिनों में और बड़े प्रदर्शनों की ओर इशारा कर रहा है. फिलहाल हर किसी की नजरें पुलिस प्रशासन के अगले कदम और तीन दिन की दी गई मोहलत पर टिकी हुई हैं.