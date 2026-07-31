सड़क पर बिखरी रेता-बजरी बनी मौत... युवा होटल कारोबारी हादसे का शिकार, निर्माण एजेंसी पर लापरवाही का आरोप

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रामनगर/विजय कश्यप: रामनगर के कानिया क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया. सड़क निर्माण के दौरान लापरवाही से फैलाई गई रेता-बजरी एक युवा होटल कारोबारी की मौत का कारण बन गई. स्थानीय लोगों का आरोप है कि निर्माण एजेंसी की घोर लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ, जिसे रोका जा सकता.
रेता-बजरी पर बाइक फिसलने से मौत
जानकारी के अनुसार कानिया निवासी युवा होटल कारोबारी ललित मेहरा उर्फ कन्नू देर रात किसी आवश्यक कार्य से बाइक पर निकला था, रास्ते में सड़क निर्माण के लिए फैलाई गई रेता-बजरी अंधेरे में दिखाई नहीं दी, जैसे ही उसकी बाइक उस पर चढ़ी, वाहन अनियंत्रित होकर फिसल गया और ललित गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
होटल कारोबारी की असमय मौत से परिवार में कोहराम
ललित की असमय मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया, क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई, अपने मिलनसार और हंसमुख स्वभाव के कारण ललित स्थानीय लोगों के बीच काफी लोकप्रिय था. उसके निधन पर व्यापारियों, सामाजिक संगठनों और क्षेत्रवासियों ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की.
स्थानीय लोगों को शिकायत
स्थानीय पूर्व ग्राम प्रधान सुरेश घुग्तियाल का कहना है कि सड़क निर्माण के दौरान कई स्थानों पर रेता-बजरी और अन्य निर्माण सामग्री बिना किसी बैरिकेडिंग, रिफ्लेक्टर या चेतावनी बोर्ड के छोड़ दी जाती है, रात के समय यह स्थिति और अधिक खतरनाक हो जाती है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बना रहता है, लोगों का आरोप है कि संबंधित एजेंसियों की लापरवाही के कारण पहले भी कई छोटे-बड़े हादसे हो चुके हैं, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया.
जिम्मेदार अधिकारियों और निर्माण एजेंसी पर कार्रवाई की मांग
ललित मेहरा की मौत के बाद क्षेत्र में भारी आक्रोश है, स्थानीय लोगों ने इस हादसे के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और निर्माण एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. साथ ही भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सड़क निर्माण स्थलों पर सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन कराने की मांग भी उठाई है. वहीं मामले में पुलिस जांच में जुट गई है.
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