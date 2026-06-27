/नैनीताल निवासी कैप्टन अजय पंत की रिहाई की मांग तेज, 14 जून से यूके की जेल में हैं बंद, विदेश मंत्री के नाम SDM को सौंपा ज्ञापन

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Nainital: उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर निवासी और भारतीय मर्चेंट नेवी के वरिष्ठ अधिकारी कैप्टन अजय पंत की यूनाइटेड किंगडम (यूके) में गिरफ्तारी का मामला अब राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है. शनिवार को युवा कांग्रेस ने इस मामले में केंद्र सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हुए विदेश मंत्री के नाम एक ज्ञापन रामनगर के उपजिलाधिकारी गोपाल सिंह चौहान को सौंपा. संगठन ने कैप्टन पंत की सुरक्षित रिहाई और शीघ्र भारत वापसी सुनिश्चित करने की अपील की है.
विदेश मंत्रालय से तत्काल हस्तक्षेप की मांग
युवा कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष विकाश कुमार के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि भारत सरकार को इस मामले में राजनयिक स्तर पर सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए. उनका कहना है कि यूके सरकार से उच्चस्तरीय वार्ता कर कैप्टन अजय पंत को न्याय दिलाने और उनकी सकुशल स्वदेश वापसी का मार्ग प्रशस्त किया जाए.
14 जून से यूके की जेल में हैं कैप्टन अजय पंत
ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि कैप्टन अजय पंत को 14 जून 2026 को इंग्लिश चैनल में तेल टैंकर एमवी स्मिरटोस (MV Smyrtos) से यूके की एजेंसियों ने हिरासत में लिया था. वर्तमान में उन्हें एचएमपी विनचेस्टर जेल में रखा गया है. इस घटना के बाद उनके परिजनों के साथ-साथ पूरे उत्तराखंड में चिंता और बेचैनी का माहौल है.
कर्तव्य निभाना अपराध नहीं'
युवा कांग्रेस का कहना है कि कैप्टन अजय पंत पिछले 15 वर्षों से मर्चेंट नेवी में निष्कलंक सेवा दे रहे हैं. जहाज के कप्तान के रूप में उन्होंने केवल अपनी कंपनी के निर्देशों का पालन किया. संगठन का तर्क है कि अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों या किसी भू-राजनीतिक निर्णय में उनकी व्यक्तिगत भूमिका नहीं थी, इसलिए उन्हें दोषी ठहराना न्यायोचित नहीं माना जा सकता.
कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन की चेतावनी
युवा कांग्रेस नेता विकाश कुमार ने कहा कि कैप्टन अजय पंत उत्तराखंड की पहचान और देश के गौरव हैं. उन्होंने केंद्र सरकार से संवेदनशीलता के साथ इस मामले को उठाने की अपील करते हुए कहा कि यदि जल्द सकारात्मक पहल नहीं हुई तो युवा कांग्रेस राज्यभर में व्यापक जनआंदोलन शुरू करेगी. ज्ञापन सौंपने के दौरान संगठन के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने केंद्र सरकार से त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की मांग दोहराई.