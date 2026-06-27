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नैनीताल निवासी कैप्टन अजय पंत की रिहाई की मांग तेज, 14 जून से यूके की जेल में हैं बंद, विदेश मंत्री के नाम SDM को सौंपा ज्ञापन

Nainital News: यूनाइटेड किंगडम की जेल में बंद नैनीताल के रामनगर निवासी कैप्टन अजय पंत की रिहाई की मांग राजनीतिक स्तर पर भी तेज हो गई. शनिवार को युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैप्टन अजय की रिहाई कराने के लिए विदेश मंत्री के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Jun 27, 2026, 02:55 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 03:10 PM IST
नैनीताल निवासी कैप्टन अजय पंत की रिहाई की मांग तेज, 14 जून से यूके की जेल में हैं बंद, विदेश मंत्री के नाम SDM को सौंपा ज्ञापन
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pradeep Kumar Raghav

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प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, वे 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. इन्हें टीवी न्यूज चैनल्स, डिजिटल वीडियो और रेडियो समेत कुल 20 वर्षों का अनुभव है. वे MH 1, इंडिया न्यूज और ज़ी न्यूज जैसे टीवी न्यूज चैनल में काम करने के बाद अमर उजाला से डिजिटल मीडिया में प्रवेश किये. प्रदीप राघव वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल में ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स, मौसम और हाईपर लोकल खबरें लिखते हैं. इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक, IGNOU से रेडियो प्रोग्राम प्रॉडक्शन में पीजी डिप्लोमा और अलगप्पा यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु से पत्रकारितार और जनसंचार में स्नातकोत्तर किया है.    

प्रदीप कुमार राघव से आप pradeep.raghav@india.com पर सीधे ईमेल कर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप सुमित राय से एक्स (ट्विटर), फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर @pradeep_raghav6 से कनेक्ट कर सकते हैं.

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