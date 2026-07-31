रामनगर में तेज रफ्तार कार दुकान में घुसी, शटर तोड़कर अंदर पहुंची; दो युवक हिरासत में

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रामनगर/विजय कश्यप: रामनगर के भवानीगंज क्षेत्र में शुक्रवार तड़के एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया, तेज रफ्तार से दौड़ रही एक कार अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित दुकान का शटर तोड़ते हुए अंदर जा घुसी, हादसे के समय सड़क पर आवाजाही नहीं होने के कारण कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन दुकान और भवन को भारी नुकसान पहुंचा है. पुलिस ने कार सवार दोनों युवकों को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है.
कब की है ये घटना?
जानकारी के अनुसार शुक्रवार तड़के करीब 3 बजे लखनपुर की ओर से भवानीगंज आ रही यूपी-22 AJ-9999 नंबर की कार अचानक अनियंत्रित हो गई,प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार तेज रफ्तार में थी और चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा, देखते ही देखते कार सड़क किनारे स्थित दुकान का शटर तोड़ते हुए सीधे दुकान के अंदर जा घुसी,टक्कर इतनी जोरदार थी कि शटर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और भवन की दीवारों को भी नुकसान पहुंचा. हादसे की तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर एकत्र हो गए और पुलिस को सूचना दी.
सूचना मिलते ही रामनगर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया,सुबह करीब 7 बजे क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त कार को दुकान के अंदर से बाहर निकाला गया, गनीमत रही कि हादसा तड़के हुआ, जब बाजार पूरी तरह सुनसान था, यदि यही दुर्घटना दिन के समय होती तो बड़ा जान-माल का नुकसान हो सकता था.
मकान मालिक ने क्या बताया?
वहीं मामले में मकान मालिक विनीत कुमार जोशी ने बताया कि घटना सुबह करीब 3 से सवा 3 बजे के बीच की है. कार में कुछ युवक सवार थे, जो देखने से नशे की हालत में लग रहे थे, तेज रफ्तार और लापरवाही के कारण चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख पाया और कार सीधे बिल्डिंग में घुस गई. हादसे में दुकान का शटर पूरी तरह टूट गया और दीवारों को भी काफी नुकसान पहुंचा है. उन्होंने बताया कि इस संबंध में पुलिस को लिखित तहरीर दे दी गई है और उचित कार्रवाई की मांग की गई है.
दुर्घटना के कारणों की जांच में जुटी
पुलिस के अनुसार कार में मौजूद दो युवकों को पूछताछ के लिए कोतवाली लाया गया है. उनकी पहचान जश सिंह पुत्र नैनिहाल सिंह, उम्र 28 वर्ष, निवासी बिन्दुखत्ता तथा अभय सिंह, उम्र 21 वर्ष, निवासी उधम सिंह नगर के रूप में हुई है. प्रारंभिक जांच में दोनों के नशे की हालत में होने की बात सामने आई है. मामले में कोतवाल सुशील कुमार ने बताया कि कार में सवार दोनों युवकों को कोतवाली में बैठाया गया है. मकान मालिक की ओर से लिखित तहरीर प्राप्त हो गई है और मामले में नियमानुसार अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जा रही है. दुर्घटना के कारणों की भी जांच की जा रही है.