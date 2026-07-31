रामनगर में तेज रफ्तार कार दुकान में घुसी, शटर तोड़कर अंदर पहुंची; दो युवक हिरासत में

दुर्घटना के कारणों की जांच में जुटी

पुलिस के अनुसार कार में मौजूद दो युवकों को पूछताछ के लिए कोतवाली लाया गया है. उनकी पहचान जश सिंह पुत्र नैनिहाल सिंह, उम्र 28 वर्ष, निवासी बिन्दुखत्ता तथा अभय सिंह, उम्र 21 वर्ष, निवासी उधम सिंह नगर के रूप में हुई है. प्रारंभिक जांच में दोनों के नशे की हालत में होने की बात सामने आई है. मामले में कोतवाल सुशील कुमार ने बताया कि कार में सवार दोनों युवकों को कोतवाली में बैठाया गया है. मकान मालिक की ओर से लिखित तहरीर प्राप्त हो गई है और मामले में नियमानुसार अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जा रही है. दुर्घटना के कारणों की भी जांच की जा रही है.