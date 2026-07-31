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रामनगर में तेज रफ्तार कार दुकान में घुसी, शटर तोड़कर अंदर पहुंची; दो युवक हिरासत में

Ramnagar car accident: रामनगर के भवानीगंज में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर दुकान का शटर तोड़ते हुए अंदर घुस गई. हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन दुकान और भवन को भारी नुकसान पहुंचा. पुलिस ने दो युवकों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jul 31, 2026, 05:23 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 05:23 PM IST
रामनगर में तेज रफ्तार कार दुकान में घुसी, शटर तोड़कर अंदर पहुंची; दो युवक हिरासत में

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