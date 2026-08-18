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उत्तराखंड बोर्ड हाईस्कूल-इंटरमीडिएट सुधार परीक्षा: 19 अगस्त को सुबह 11 बजे जारी होगा रिजल्ट

UK Board Result: उत्तराखंड बोर्ड (उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर) की और हाईस्कूल इंटरमीडिएट सुधार परीक्षा का परिणाम 19 अगस्त को सुबह 11 बजे आ रहा है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 18, 2026, 05:52 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 06:00 PM IST
उत्तराखंड बोर्ड हाईस्कूल-इंटरमीडिएट सुधार परीक्षा: 19 अगस्त को सुबह 11 बजे जारी होगा रिजल्ट

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