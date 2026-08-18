उत्तराखंड बोर्ड हाईस्कूल-इंटरमीडिएट सुधार परीक्षा: 19 अगस्त को सुबह 11 बजे जारी होगा रिजल्ट

विजय कश्यप/रामनगर: उत्तराखंड बोर्ड (उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर) की ओर से हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा फल सुधार परीक्षा वर्ष 2026 (प्रथम) और परीक्षा फल सुधार परीक्षा वर्ष 2025 (तृतीय) के परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है. परिषद की ओर से जारी प्रेस-विज्ञप्ति के अनुसार इन दोनों सुधार परीक्षाओं का परीक्षाफल 19 अगस्त 2026 को पूर्वाह्न 11 बजे घोषित किया जाएगा.