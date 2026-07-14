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आगे भी मुंह, पीछे भी मुंह! रामनगर में सालों बाद दिखा दुर्लभ सांप, इसकी चाल देखकर सब हैरान

Ramnagar Rare Snake News: लंबे समय बाद नैनीताल जिले के रामनगर में दुर्लभ 'कॉमन सैंड बोआ' सांप दिखाई दिया. वन विभाग की टीम ने आबादी के बीच से इसे सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है. यह सांप शिकारी को चकमा देने के लिए अनोखा तरीका अपनाता है.

Written ByPooja Singh
Published: Jul 14, 2026, 11:58 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 11:58 AM IST
आगे भी मुंह, पीछे भी मुंह! रामनगर में सालों बाद दिखा दुर्लभ सांप, इसकी चाल देखकर सब हैरान
Image Credit: Ramnagar Rare SnakeSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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