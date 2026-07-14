आगे भी मुंह, पीछे भी मुंह! रामनगर में सालों बाद दिखा दुर्लभ सांप, इसकी चाल देखकर सब हैरान

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Ramnagar Rare Snake News/ विजय कश्यप: कॉर्बेट लैंडस्केप की समृद्ध जैव विविधता के बीच नैनीताल जिले के रामनगर से एक बेहद दुर्लभ सांप मिलने की खबर सामने आई है. रामनगर वन प्रभाग की टीम ने आबादी वाले क्षेत्र से सालों बाद दुर्लभ कॉमन सैंड बोआ का सफल रेस्क्यू किया है. आम भाषा में इसे 'दोमुंहा सांप' कहा जाता है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि यह नाम भ्रामक है. यह पूरी तरह बिना जहर वाला नॉन-वेनमस सांप है और इंसानों के लिए खतरनाक नहीं होता है.
रामनगर में दिखा दुर्लभ सांप
रामनगर वन प्रभाग की रेस्क्यू टीम ने वन प्रभाग कार्यालय परिसर के पास एक आवासीय क्षेत्र से दुर्लभ कॉमन सैंड बोआ को सुरक्षित रेस्क्यू किया. सांपों के रेस्क्यू में विशेषज्ञ आशीष कश्यप ने बताया कि यह प्रजाति रामनगर में कई वर्षों बाद दूसरी बार देखने को मिली है. जिससे वन्यजीव प्रेमियों और प्रकृति संरक्षण से जुड़े लोगों में उत्साह का माहौल है. आशीष कश्यप ने बताया कि लोग इसे आमतौर पर 'दोमुंहा सांप' कहते हैं, जबकि इसका वास्तविक नाम कॉमन सैंड बोआ है.
शिकारी से ऐसे बचता है ये सांप
उन्होंने बताया कि इस सांप की पूंछ का हिस्सा सिर जैसा दिखाई देता है. जब कोई शिकारी इसका शिकार करने की कोशिश करता है तो यह आगे और पीछे दोनों दिशाओं में चलने जैसा भ्रम पैदा करता है. इससे शिकारी यह समझ नहीं पाता कि इसका असली सिर किस ओर है और यही इसकी प्राकृतिक सुरक्षा प्रणाली है. इसी वजह से लोगों ने इसे 'दोमुंहा सांप' कहना शुरू कर दिया.
सांप का हुआ सुरक्षित रेस्क्यू
आशीष कश्यप ने स्पष्ट किया कि यह पूरी तरह नॉन-वेनमस प्रजाति है. इसमें किसी प्रकार का जहर नहीं होता. दुर्भाग्य से कई लोग इसे गलती से रसल वाइपर या बर्मीज अजगर समझ लेते हैं, क्योंकि इसकी त्वचा पर बने पैटर्न कुछ हद तक उनसे मिलते-जुलते दिखाई देते हैं. इसी भ्रम के कारण यह दुर्लभ सांप अक्सर लोगों द्वारा मार दिया जाता है. आशीष कश्यप के अनुसार, इस बार कॉमन सैंड बोआ वन प्रभाग कार्यालय परिसर के अंदर स्थित एक महिला के घर में निकल आया था. सूचना मिलने पर टीम मौके पर पहुंची और बिना किसी नुकसान के सांप का सुरक्षित रेस्क्यू कर उसे उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ने की प्रक्रिया शुरू की गई.
लोगों से वन्यजीव विशेषक्षों की अपील
वन्यजीव विशेषज्ञों का कहना है कि वर्षों बाद इस दुर्लभ प्रजाति का मिलना इस बात का संकेत है कि कॉर्बेट लैंडस्केप और रामनगर का क्षेत्र आज भी समृद्ध जैव विविधता का महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है. उन्होंने लोगों से अपील की है कि यदि किसी घर या आबादी वाले क्षेत्र में सांप दिखाई दे तो उसे नुकसान पहुंचाने के बजाय तुरंत वन विभाग को सूचना दें, ताकि सुरक्षित रेस्क्यू किया जा सके.
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