आगे भी मुंह, पीछे भी मुंह! रामनगर में सालों बाद दिखा दुर्लभ सांप, इसकी चाल देखकर सब हैरान

सांप का हुआ सुरक्षित रेस्क्यू

आशीष कश्यप ने स्पष्ट किया कि यह पूरी तरह नॉन-वेनमस प्रजाति है. इसमें किसी प्रकार का जहर नहीं होता. दुर्भाग्य से कई लोग इसे गलती से रसल वाइपर या बर्मीज अजगर समझ लेते हैं, क्योंकि इसकी त्वचा पर बने पैटर्न कुछ हद तक उनसे मिलते-जुलते दिखाई देते हैं. इसी भ्रम के कारण यह दुर्लभ सांप अक्सर लोगों द्वारा मार दिया जाता है. आशीष कश्यप के अनुसार, इस बार कॉमन सैंड बोआ वन प्रभाग कार्यालय परिसर के अंदर स्थित एक महिला के घर में निकल आया था. सूचना मिलने पर टीम मौके पर पहुंची और बिना किसी नुकसान के सांप का सुरक्षित रेस्क्यू कर उसे उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ने की प्रक्रिया शुरू की गई.