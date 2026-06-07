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दरअसल, लापता युवती की तलाश में विभिन्न सुरक्षा और राहत एजेंसियों ने पूरी ताकत झोंक दी है. एसडीआरएफ (SDRF), एनडीआरएफ (NDRF), नेहरू पर्वतारोहण संस्थान (NIM), स्थानीय पुलिस, राजस्व विभाग और वन विभाग की संयुक्त टीमें इस अभियान में जुटी हैं. टीम के सदस्यों द्वारा दयारा बुग्याल के ऊंचे घास के मैदानों से लेकर आसपास के घने जंगलों, गहरी खाइयों, खतरनाक गदेरों और सीधी चट्टानों के बीच गहन तलाशी ली जा रही है. बचाव कर्मियों के लिए यह इलाका अपनी विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण बेहद चुनौतीपूर्ण बना हुआ है, फिर भी टीमें हार मानने को तैयार नहीं हैं.