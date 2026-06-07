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उत्तरकाशी: दयारा बुग्याल में लापता बबीता पांडे की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तेज

Uttarkashi News: उत्तरकाशी जनपद के भटवाड़ी तहसील के अंतर्गत प्रसिद्ध दयारा बुग्याल ट्रेक क्षेत्र से लापता हुई बबीता पांडे की खोज के लिए प्रशासन और रेस्क्यू टीमों ने अपना अभियान और अधिक तेज कर दिया है.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jun 07, 2026, 03:28 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 03:28 PM IST
उत्तरकाशी: दयारा बुग्याल में लापता बबीता पांडे की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तेज

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