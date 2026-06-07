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उत्तरकाशी न्यूज/हेमकांत नौटियाल: उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद के भटवाड़ी तहसील के अंतर्गत प्रसिद्ध दयारा बुग्याल ट्रेक क्षेत्र से लापता हुई बबीता पांडे की खोज के लिए प्रशासन और रेस्क्यू टीमों ने अपना अभियान और अधिक तेज कर दिया है. पिछले कुछ दिनों से जारी इस सर्च ऑपरेशन में अब हवाई सर्वेक्षण को भी शामिल किया गया है, ताकि दुर्गम पहाड़ियों और घने जंगलों के चप्पे-चप्पे को खंगाला जा सके.
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दरअसल, लापता युवती की तलाश में विभिन्न सुरक्षा और राहत एजेंसियों ने पूरी ताकत झोंक दी है. एसडीआरएफ (SDRF), एनडीआरएफ (NDRF), नेहरू पर्वतारोहण संस्थान (NIM), स्थानीय पुलिस, राजस्व विभाग और वन विभाग की संयुक्त टीमें इस अभियान में जुटी हैं. टीम के सदस्यों द्वारा दयारा बुग्याल के ऊंचे घास के मैदानों से लेकर आसपास के घने जंगलों, गहरी खाइयों, खतरनाक गदेरों और सीधी चट्टानों के बीच गहन तलाशी ली जा रही है. बचाव कर्मियों के लिए यह इलाका अपनी विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण बेहद चुनौतीपूर्ण बना हुआ है, फिर भी टीमें हार मानने को तैयार नहीं हैं.
हवाई सर्वेक्षण और तकनीक का उपयोग
जमीन पर चल रहे सर्च ऑपरेशन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अब हवाई सहायता भी ली जा रही है. यूकाडा (UCADA) के सहयोग से हेलीकॉप्टर के माध्यम से दयारा ट्रेक और उसके आसपास के संपूर्ण क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण शुरू किया गया है. हेलीकॉप्टर के जरिए उन स्थानों की बारीकी से जांच की जा रही है, जहां पैदल पहुंचना कठिन या जोखिम भरा है. अधिकारियों का मानना है कि हवाई सर्वेक्षण से लापता युवती के बारे में कोई ठोस सुराग मिलने की संभावना बढ़ गई है.
प्रशासन की निगरानी और नेतृत्व
पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी उच्च अधिकारियों द्वारा की जा रही है. पुलिस अधीक्षक कमलेश उपाध्याय इस अभियान की निरंतर समीक्षा कर रहे हैं और सभी एजेंसियों के साथ समन्वय बनाए हुए हैं. घटना के बाद से ही पुलिस उपाधीक्षक जनक पंवार स्वयं दयारा ट्रेक क्षेत्र में कैंप कर रहे हैं. वे मौके पर मौजूद रहकर बचाव कार्य की प्रत्येक गतिविधि का नेतृत्व कर रहे हैं और रेस्क्यू टीम की रणनीतियों में आवश्यकतानुसार बदलाव कर रहे हैं.
सकुशल बरामदगी के लिए हरसंभव प्रयास
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बबीता पांडे की सकुशल बरामदगी उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है. सभी संबंधित एजेंसियां समन्वय के साथ काम कर रही हैं. स्थानीय ग्रामीणों और पर्वतारोहण विशेषज्ञों की मदद भी ली जा रही है ताकि खोज में कोई कमी न रहे. फिलहाल, मौसम की चुनौतियों के बावजूद रेस्क्यू ऑपरेशन युद्धस्तर पर जारी है और जब तक कोई स्पष्ट परिणाम नहीं मिलता, यह अभियान निरंतर चलता रहेगा. प्रशासन ने लोगों से धैर्य रखने और अफवाहों से बचने की अपील की है.