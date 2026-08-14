सांसद अनिल बलूनी बाल-बाल बचे, गाड़ी पर गिरा बोल्डर, ऋषिकेश-बद्रीनाथ हाईवे पर बड़ा हादसा

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Anil Baluni/ Garhwal MP: उत्तराखंड के पहाड़ी रास्तों पर सफर करना कितना जोखिम भरा हो सकता है, इसकी बानगी हाल ही में एक बड़ी घटना के दौरान देखने को मिली. ऋषिकेश-बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर तोताघाटी के पास एक भीषण हादसा होते-होते टाल गया. गनीमत यह रही कि इस दुर्घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई और सभी लोग सुरक्षित बच गए. इस घटना के मुख्य केंद्र में गढ़वाल लोकसभा सांसद अनिल बलूनी रहे, जिनकी गाड़ी इस आपदा की चपेट में आ गई थी.
क्या है पूरी घटना?
यह पूरी घटना ऋषिकेश-बद्रीनाथ हाईवे पर स्थित संवेदनशील तोताघाटी क्षेत्र में घटी. सांसद अनिल बलूनी चमोली जिले के पीपलकोटी में बन रही टनल का निरीक्षण करने के लिए जा रहे थे. उनका काफिला जब तोताघाटी के पास से गुजर रहा था, तभी अचानक पहाड़ी से एक बड़ा बोल्डर सीधे सड़क पर आ गिरा. यह बोल्डर सीधे सांसद अनिल बलूनी की गाड़ी पर जा गिरा, जिससे वाहन को नुकसान पहुंचा.घटना के तुरंत बाद वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया। पहाड़ी रास्तों पर पत्थरों के गिरने की घटनाएं पहले भी चिंता का विषय रही हैं, लेकिन इस बार सीधे एक वीवीआईपी वाहन के इसकी चपेट में आने से सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.
बाल-बाल बचे सांसद, टला बड़ा संकट
हादसा इतना अचानक हुआ कि संभलने का मौका बहुत कम मिला. हालांकि, ईश्वर की कृपा और सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के चलते सांसद अनिल बलूनी और उनके साथ मौजूद अन्य लोग इस दुर्घटना में बाल-बाल बच गए. राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी को भी कोई चोट नहीं आई है. वाहन क्षतिग्रस्त जरूर हुआ, लेकिन अंदर बैठे सभी लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं.
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस सन्न रह गए. लेकिन जब यह पता चला कि सांसद और उनका पूरा अमला सुरक्षित है, तो सभी ने राहत की सांस ली. इस अप्रिय घटना के बावजूद सांसद बलूनी का हौसला कम नहीं हुआ.
पीपलकोटी टनल के निरीक्षण के लिए जा रहे थे
सांसद अनिल बलूनी अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चमोली के पीपलकोटी टनल क्षेत्र की ओर जा रहे थे. इस टनल परियोजना का कार्य क्षेत्र के विकास और यातायात को सुगम बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. सांसद इस सामरिक और विकासात्मक परियोजना का जायजा लेने के लिए ही वहां पहुंच रहे थे. दुर्घटना के तुरंत बाद शुरुआती झटके से उबरते हुए उन्होंने अपनी यात्रा रोकने के बजाय आगे बढ़ने का निर्णय लिया. सूत्रों के अनुसार, कुछ ही देर में वे पीपलकोटी टनल क्षेत्र पहुंचने वाले हैं, जहां वे स्थानीय अधिकारियों और इंजीनियरों से मिलकर स्थिति की समीक्षा करेंगे.
पहाड़ी रास्तों की सुरक्षा पर उठे सवाल
इस दुर्घटना ने एक बार फिर उत्तराखंड के चार धाम यात्रा मार्गों और राष्ट्रीय राजमार्गों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. तोताघाटी का इलाका पहले से ही भूस्खलन के लिहाज से बेहद संवेदनशील माना जाता है. यहां आए दिन पहाड़ी से पत्थर और मलबा गिरने की घटनाएं सामने आती रहती हैं.