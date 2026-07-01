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पेट्रोल पंप से तेल डलवाने पर रुकीं दर्जनभर बाइक, रुद्रपुर में एचपी पेट्रोल पंप पर हंगामा, वापस हुए पैसे

Rudrapur News: उत्तराखंड के जनपद ऊधमसिंह नगर के रुद्रपुर में एक एचपी पेट्रोल पंप पर उस समय हंगामा खड़ा हो गया, जब पेट्रोल भरवाने के बाद दर्जनों बाइकें कुछ ही दूरी पर जाकर बंद हो गईं. घटना को लेकर बाइक सवारों ने पेट्रोल में मिलावट का आरोप लगाया है.

Published: Jul 01, 2026, 02:06 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 02:08 PM IST
पेट्रोल पंप से तेल डलवाने पर रुकीं दर्जनभर बाइक, रुद्रपुर में एचपी पेट्रोल पंप पर हंगामा, वापस हुए पैसे
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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