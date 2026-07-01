पेट्रोल पंप से तेल डलवाने पर रुकीं दर्जनभर बाइक, रुद्रपुर में एचपी पेट्रोल पंप पर हंगामा, वापस हुए पैसे

रुद्रपुर/विजय अहूजा: भारत सरकार के बायोफ्लूय कार्यक्रम के तहत पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने को लेकर जहां तरह-तरह की चर्चाएं सुनने को मिल रही है. वहीं उत्तराखंड के रुद्रपुर में एचपी पेट्रोल पंप पर गंभीर आरोप लगे हैं. यहां पेट्रोल पंप पर उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब इस पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाने के बाद दर्जनों बाइक कुछ ही दूरी पर जाने के बाद बंद हो गईं, जिसे लेकर बाइक सवारों ने पेट्रोल की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए पेट्रोल में अत्यधिक इथॉनोल या किसी अन्य तरल पदार्थ की मिलावट का आरोप लगाया है.