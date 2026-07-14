चारधाम यात्रियों को बड़ी सौगात, 900 मीटर सुरंग, 200 मीटर पुल से खत्म होगा जाम का झंझट!

यात्रा का समय कम होगा

रुद्रप्रयाग बाईपास परियोजना के तहत बन रही सुरंग और पुल से स्थानीय लोगों को बड़ी राहत की उम्मीद है. लोगों का कहना है कि इसके शुरू होने से रुद्रप्रयाग शहर में लगने वाले अनियोजित जाम से निजात मिलेगी. साथ ही केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा करने वाले देश-विदेश के श्रद्धालुओं को भी आवागमन में सुविधा मिलेगी. केदारनाथ से बद्रीनाथ जाने वाले यात्री सीधे सुरंग और पुल के रास्ते सफर कर सकेंगे, जिससे यात्रा का समय कम होगा और जाम की समस्या से राहत मिलेगी.