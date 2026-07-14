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चारधाम यात्रियों को बड़ी सौगात, 900 मीटर सुरंग, 200 मीटर पुल से खत्म होगा जाम का झंझट!

Rudraprayag bypass: केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने वाली 156 करोड़ रुपये की रुद्रप्रयाग बाईपास परियोजना अब अंतिम चरण में पहुंच गई है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jul 14, 2026, 04:21 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 04:21 PM IST
चारधाम यात्रियों को बड़ी सौगात, 900 मीटर सुरंग, 200 मीटर पुल से खत्म होगा जाम का झंझट!
Image Credit: Char Dham Yatara

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