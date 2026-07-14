चारधाम यात्रियों को बड़ी सौगात, 900 मीटर सुरंग, 200 मीटर पुल से खत्म होगा जाम का झंझट!

राज्य चुनें
भूपेन्द्र भण्डारी/रुद्रप्रयाग: चारधाम यात्रा पर आने वाले लाखों श्रद्धालुओं और रुद्रप्रयाग नगरवासियों को जल्द बड़ी राहत मिलने वाली है. केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने वाली 156 करोड़ रुपये की रुद्रप्रयाग बाईपास परियोजना अब अंतिम चरण में पहुंच गई है. करीब 900 मीटर लंबी सुरंग और 200 मीटर लंबे पुल का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है. राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग का दावा है कि अगस्त माह के अंत तक इस परियोजना को यातायात के लिए खोल दिया जाएगा.
ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी
रुद्रप्रयाग नगर में चारधाम यात्रा सीजन के दौरान ट्रैफिक जाम एक बड़ी समस्या बन जाता है. इसी समस्या के समाधान के लिए बनाई जा रही रुद्रप्रयाग बाईपास परियोजना अब पूरी होने की दहलीज पर है. करीब 156 करोड़ रुपये की लागत से बन रही इस परियोजना के तहत 900.30 मीटर लंबी सुरंग, अलकनंदा नदी पर 200 मीटर लंबा पुल और संपर्क मार्ग का निर्माण किया जा रहा है.
पुल के अंतिम हिस्से पर फिनिशिंग का कार्य जारी
सुरंग का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि पुल के अंतिम हिस्से पर फिनिशिंग का कार्य जारी है. विभाग के अनुसार, सुरंग के भीतर लाइटिंग, सुरक्षा प्रणाली, विद्युत व्यवस्था, जल निकासी और संचार व्यवस्था का काम अंतिम चरण में है. जुलाई माह तक पुल निर्माण पूरा होने के बाद सड़क सुरक्षा से जुड़े कार्य किए जाएंगे. मौसम अनुकूल रहा तो अगस्त माह के अंत तक लोड टेस्ट के बाद इस बाईपास को यातायात के लिए खोल दिया जाएगा.
रुद्रप्रयाग बाजार और संगम क्षेत्र नहीं जाना पड़ेगा
बाईपास शुरू होने के बाद केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम जाने वाले वाहनों को रुद्रप्रयाग बाजार और संगम क्षेत्र से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा. इससे न केवल ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी, बल्कि यात्रियों का समय और दूरी दोनों बचेंगे. साथ ही आपदा और आपातकाल की स्थिति में यह मार्ग एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक रास्ते के रूप में भी काम करेगा.
यात्रा का समय कम होगा
रुद्रप्रयाग बाईपास परियोजना के तहत बन रही सुरंग और पुल से स्थानीय लोगों को बड़ी राहत की उम्मीद है. लोगों का कहना है कि इसके शुरू होने से रुद्रप्रयाग शहर में लगने वाले अनियोजित जाम से निजात मिलेगी. साथ ही केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा करने वाले देश-विदेश के श्रद्धालुओं को भी आवागमन में सुविधा मिलेगी. केदारनाथ से बद्रीनाथ जाने वाले यात्री सीधे सुरंग और पुल के रास्ते सफर कर सकेंगे, जिससे यात्रा का समय कम होगा और जाम की समस्या से राहत मिलेगी.