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रुद्रप्रयाग में निहंगों का तीन दिन चला हाई वोल्टेज ड्रामा खत्म, नगरासू गुरुद्वारे की छत से नीचे उतरे, जानें क्या है पूरा मामला

Rudraprayag: कर्णप्रयाग में निहंगो द्वारा स्थानीय लोगों पर हमले के मामले में गिरफ्तारी को लेकर तीन दिन चला हाई वोल्टेज ड्रामा अब खत्म हो गया. निहंग सिख प्रशासन और पुलिस प्रशासन की लंबी बातचीत के बाद विरोध कर रहे निहंग नगरासू स्थित गुरुद्वारे की छत से नीचे उतर आए हैं.

Written ByRam Anuj
Published: Jun 23, 2026, 06:19 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 06:32 PM IST
रुद्रप्रयाग में निहंगों का तीन दिन चला हाई वोल्टेज ड्रामा खत्म, नगरासू गुरुद्वारे की छत से नीचे उतरे, जानें क्या है पूरा मामला

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