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राम अनुज/रुद्रप्रयाग: उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के नगरासू स्थित गुरुद्वारे की छत पर डटे निहंग सिख प्रशासन और पुलिस की लंबी बातचीत के बाद आखिरकार नीचे उतर आए हैं. तीन दिनों तक चले इस हाई-वोल्टेज विवाद और तनाव के बाद, सभी निहंग शांतिपूर्ण तरीके से अपने घरों के लिए रवाना हो गए. यह सारा विवाद 16 जून को कर्णप्रयाग में निहंगों और स्थानीय लोगों के बीच हुई मारपीट और कुछ निहंगों की गिरफ्तारी से शुरू हुआ था, जिसके बाद यह जत्था वहां पहुंच गया 20 जून की शाम से निहंगों का एक जत्था गुरुद्वारे के अंदर पहुंचकर छत पर चढ़ गया था, जिसके कारण क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन गई थी.
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक निहंग गुरुद्वारे की छत पर से ही खाना और अन्य चीजें मंगा रहे थे, इस दौरान बीच-बीच में पकड़े जाने से बचने के लिए बीच-बीच में पथराव भी कर रहे थे. गुरुद्वारे संचालक सरदार बेअंत सिंह ने बताया था कि निहंगों ने एक व्यक्ति को बंधक भी बना लिया था लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया गया.
बता दें कि कुछ वर्ष पहले नगरासू में बने इस गुरुद्वारे का उपयोग हेमकुंड साहिब यात्रा पर आने-जाने वाले सिख श्रद्धालु करते हैं.
रुद्रप्रयाग SP निहारिका तोमर ने बताया-
"दोपहर 3:40 PM बजे, हमें गुरुद्वारे के सेवादारों और कुछ आने वाले निहंग सिख श्रद्धालुओं के बीच झगड़े की जानकारी मिली थी. मौके पर पहुंचने और जानकारी इकट्ठा करने पर, हमें पता चला कि कुछ निहंग सिख श्रद्धालु गुरुद्वारे की छत पर चढ़ गए थे और आने-जाने का रास्ता रोक दिया था. हमारी पूछताछ से यह पक्का हो गया कि झगड़ा सच में इन्हीं दो ग्रुप के बीच था. मैनेजमेंट कमेटी, एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस उनसे लगातार बातचीत कर रहे थे. पिछले दो दिनों में, तीन निहंग श्रद्धालु नीचे आए थे; हमने उनकी जानकारी ली और मामले के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा की. इसके अलावा, आज पंजाब से एक डेलीगेशन आया और दोनों पक्षों - गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी और निहंग सिख श्रद्धालुओं के बीच बीच-बचाव करके झगड़े को सफलतापूर्वक सुलझाया. सभी निहंग सिख श्रद्धालु अब नीचे आ गए हैं, और हम अभी मामले के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं. हम झगड़े की वजह और घटनाओं के क्रम की जांच कर रहे हैं, और निष्पक्ष जांच की जाएगी, जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर सही कार्रवाई की जाएगी."