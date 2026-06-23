रुद्रप्रयाग SP निहारिका तोमर ने बताया-

"दोपहर 3:40 PM बजे, हमें गुरुद्वारे के सेवादारों और कुछ आने वाले निहंग सिख श्रद्धालुओं के बीच झगड़े की जानकारी मिली थी. मौके पर पहुंचने और जानकारी इकट्ठा करने पर, हमें पता चला कि कुछ निहंग सिख श्रद्धालु गुरुद्वारे की छत पर चढ़ गए थे और आने-जाने का रास्ता रोक दिया था. हमारी पूछताछ से यह पक्का हो गया कि झगड़ा सच में इन्हीं दो ग्रुप के बीच था. मैनेजमेंट कमेटी, एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस उनसे लगातार बातचीत कर रहे थे. पिछले दो दिनों में, तीन निहंग श्रद्धालु नीचे आए थे; हमने उनकी जानकारी ली और मामले के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा की. इसके अलावा, आज पंजाब से एक डेलीगेशन आया और दोनों पक्षों - गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी और निहंग सिख श्रद्धालुओं के बीच बीच-बचाव करके झगड़े को सफलतापूर्वक सुलझाया. सभी निहंग सिख श्रद्धालु अब नीचे आ गए हैं, और हम अभी मामले के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं. हम झगड़े की वजह और घटनाओं के क्रम की जांच कर रहे हैं, और निष्पक्ष जांच की जाएगी, जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर सही कार्रवाई की जाएगी."