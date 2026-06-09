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उत्तरकाशी न्यूज/हेमकांत नौटियाल: उत्तराखंड के प्रसिद्ध दयारा बुग्याल ट्रेक पर गई रामनगर निवासी बबिता पांडे के लापता होने की घटना को 11 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब भी उनकी कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई है. उनकी सकुशल वापसी के लिए प्रशासन और रेस्क्यू टीमें युद्धस्तर पर सर्च ऑपरेशन चला रही हैं.
बड़े पैमाने पर चला जा रहा सर्च अभियान
उत्तरकाशी की पुलिस अधीक्षक श्रीमती कमलेश उपाध्याय के कड़े निर्देशों के बाद, लापता युवती को खोजने के लिए एक व्यापक रणनीति तैयार की गई है. इस मिशन के लिए पुलिस उपाधीक्षक जनक सिंह पंवार और बड़कोट के पुलिस उपाधीक्षक चंचल शर्मा के नेतृत्व में एक विशाल रेस्क्यू दल का गठन किया गया है.
इस संयुक्त अभियान में NDRF, SDRF, ITBP, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान (NIM), पुलिस, वन विभाग, आपदा प्रबंधन की क्यूआरटी (QRT), डॉग स्क्वाड और एसओजी (SOG) के विशेषज्ञ शामिल हैं. स्थानीय लोगों और अनुभवी गाइड्स की मदद से अब तक 120 से अधिक प्रशिक्षित लोग इस खोज में दिन-रात एक किए हुए हैं.
ड्रोन और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल
खोज अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रशासन ने 03 हाई-टेक ड्रोन का सहारा लिया है. इन ड्रोनों की मदद से उन दुर्गम और ऊंचे इलाकों की निगरानी की जा रही है, जहां इंसानी पहुंच मुश्किल है. सर्च टीमें तीन अलग-अलग रास्तों से आगे बढ़ रही हैं और जंगलों, गहरी खाइयों, गदेरों (नदी-नालों) तथा घनी झाड़ियों के हर कोने की बारीकी से तलाशी ले रही हैं. सघन कॉम्बिंग ऑपरेशन के जरिए लापता युवती के सुराग जुटाने की पूरी कोशिश की जा रही है.
अफवाहों पर लगाम, प्रशासन की अपील
इस संवेदनशील मामले के बीच, सोशल मीडिया पर चल रही तमाम तरह की भ्रामक खबरों और अफवाहों पर भटवाड़ी की पूर्व ब्लॉक प्रमुख विनीता रावत ने गहरी नाराजगी जताई है. उन्होंने कहा कि "दयारा ट्रेक को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहें पूरी तरह गलत हैं. यह क्षेत्र में अपनी तरह की पहली घटना है, जिससे हम सभी मर्माहत हैं। ऐसे में लोगों को केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करना चाहिए. "
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सर्च ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक कोई सटीक परिणाम सामने नहीं आ जाता. क्षेत्र के लोग और पूरा प्रशासन बबिता पांडे की सकुशल वापसी की निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं. फिलहाल, पूरा फोकस कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद सर्च टीमों के मनोबल को बनाए रखने और सटीक तलाशी पर है.