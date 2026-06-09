ड्रोन और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल

खोज अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रशासन ने 03 हाई-टेक ड्रोन का सहारा लिया है. इन ड्रोनों की मदद से उन दुर्गम और ऊंचे इलाकों की निगरानी की जा रही है, जहां इंसानी पहुंच मुश्किल है. सर्च टीमें तीन अलग-अलग रास्तों से आगे बढ़ रही हैं और जंगलों, गहरी खाइयों, गदेरों (नदी-नालों) तथा घनी झाड़ियों के हर कोने की बारीकी से तलाशी ले रही हैं. सघन कॉम्बिंग ऑपरेशन के जरिए लापता युवती के सुराग जुटाने की पूरी कोशिश की जा रही है.