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उत्तरकाशी: दयारा बुग्याल ट्रेक से लापता बबीता पांडे का 11वें दिन भी सुराग नहीं, 120 सदस्यीय टीम जुटी

Uttarkashi News: उत्तराखंड के प्रसिद्ध दयारा बुग्याल ट्रेक पर गई रामनगर निवासी बबिता पांडे के लापता होने की घटना को 11 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब भी उनकी कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई है.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jun 09, 2026, 05:20 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 05:20 PM IST
उत्तरकाशी: दयारा बुग्याल ट्रेक से लापता बबीता पांडे का 11वें दिन भी सुराग नहीं, 120 सदस्यीय टीम जुटी

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