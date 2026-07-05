रामनगर में हाई-प्रोफाइल सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 62 लड़के-लड़कियां आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए

62 लोगों को हिरासत में लिया गया

इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने कुल 62 लोगों को हिरासत में लिया. इनमें एक नाबालिग लड़की और एक नाबालिग किशोर भी शामिल है. नाबालिगों के मिलने के बाद मामले को और गंभीरता से लिया जा रहा है. पुलिस बाल संरक्षण से जुड़े सभी कानूनी प्रावधानों के तहत भी कार्रवाई कर रही है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ जारी है. मोबाइल फोन, दस्तावेज, डिजिटल रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों की जांच की जा रही है.