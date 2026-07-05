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रामनगर में हाई-प्रोफाइल सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 62 लड़के-लड़कियां आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए

Nainital News: रामनगर में जंगल के बीच एक रिजॉर्ट में देह व्यापार का धंधा चल रहा था. पुलिस ने छापेमारी कर 62 लड़के और लड़कियों को रंगे हाथ पकड़ा है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jul 05, 2026, 10:08 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 10:08 PM IST
रामनगर में हाई-प्रोफाइल सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 62 लड़के-लड़कियां आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए
Image Credit: फाइल फोटो Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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