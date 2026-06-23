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ड्यूटी से लौट रहे शिवपुरी चौकी प्रभारी विनोद शर्मा की सड़क हादसे में मौत, पुलिस महकमे में शोक की लहर

Nainital News: उत्तराखंड के टिहरी जनपद से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है. मुनिकीरेती थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली शिवपुरी पुलिस चौकी के प्रभारी, उपनिरीक्षक विनोद शर्मा की एक भीषण सड़क दुर्घटना में असमय मौत हो गई है.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jun 23, 2026, 12:34 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 12:35 PM IST
ड्यूटी से लौट रहे शिवपुरी चौकी प्रभारी विनोद शर्मा की सड़क हादसे में मौत, पुलिस महकमे में शोक की लहर

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