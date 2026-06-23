कैसे हुआ हादसा?

मिली जानकारी के अनुसार, उपनिरीक्षक विनोद शर्मा सोमवार की रात मुनिकीरेती थाना क्षेत्र में अपनी रात्रि ड्यूटी पर तैनात थे. मंगलवार जब उनकी ड्यूटी समाप्त हुई, तो वे अपने निजी वाहन (स्कॉर्पियो) से वापस अपनी चौकी शिवपुरी लौट रहे थे. ब्यासी और शिवपुरी के बीच का रास्ता बेहद घुमावदार है. बताया जा रहा है कि गाड़ी चलाते समय विनोद शर्मा को नींद की झपकी आ गई, जिसके कारण उनका वाहन अनियंत्रित हो गया और सीधे सड़क के किनारे गहरी खाई में जा गिरा. यह हादसा इतना भीषण था कि वाहन के परखच्चे उड़ गए.