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नैनीताल न्यूज: उत्तराखंड के टिहरी जनपद से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है. मुनिकीरेती थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली शिवपुरी पुलिस चौकी के प्रभारी, उपनिरीक्षक विनोद शर्मा की एक भीषण सड़क दुर्घटना में असमय मौत हो गई है. इस घटना के बाद से पूरे पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई है.
कैसे हुआ हादसा?
मिली जानकारी के अनुसार, उपनिरीक्षक विनोद शर्मा सोमवार की रात मुनिकीरेती थाना क्षेत्र में अपनी रात्रि ड्यूटी पर तैनात थे. मंगलवार जब उनकी ड्यूटी समाप्त हुई, तो वे अपने निजी वाहन (स्कॉर्पियो) से वापस अपनी चौकी शिवपुरी लौट रहे थे. ब्यासी और शिवपुरी के बीच का रास्ता बेहद घुमावदार है. बताया जा रहा है कि गाड़ी चलाते समय विनोद शर्मा को नींद की झपकी आ गई, जिसके कारण उनका वाहन अनियंत्रित हो गया और सीधे सड़क के किनारे गहरी खाई में जा गिरा. यह हादसा इतना भीषण था कि वाहन के परखच्चे उड़ गए.
रेस्क्यू और अस्पताल की कोशिश
हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, एसडीआरएफ (SDRF) और अन्य राहत-बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंच गए. बचाव कर्मियों ने बड़ी मशक्कत के साथ खाई में उतरकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया. कड़ी मशक्कत के बाद विनोद शर्मा को वाहन से बाहर निकाला गया और तुरंत ऋषिकेश स्थित एम्स (AIIMS) अस्पताल ले जाया गया. हालांकि, अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.
कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी थे विनोद शर्मा
विनोद शर्मा को विभाग में एक बेहद कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार और मिलनसार अधिकारी के रूप में जाना जाता था. उनकी कार्यशैली के सभी कायल थे. उनके निधन की खबर जैसे ही उनके परिजनों तक पहुंची, कोहराम मच गया. घर पर सांत्वना देने वालों का तांता लगा हुआ है.
पुलिस महकमे में शोक
विनोद शर्मा के आकस्मिक निधन से पुलिस विभाग को गहरा आघात लगा है. पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों और साथियों ने दिवंगत अधिकारी को श्रद्धांजलि अर्पित की है और शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं. उनकी कमी विभाग के साथ-साथ उस क्षेत्र के लोगों को भी हमेशा खलेगी, जहां वे अपनी सेवाएं दे रहे थे.