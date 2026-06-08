इस अभियान की शुरुआत जिला अधिकारी ललित मोहन रयाल ने खुद फॉर्म भरकर की है. उन्होंने शहर के लोगों, राजनीतिक दलों और हर वर्ग से मदद मांगी है. उनका कहना है कि एक सही वोटर लिस्ट ही लोकतंत्र की असली मजबूती है. प्रशासन की कोशिश यह है कि किसी भी नए वोटर का नाम छूट न जाए और जो लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे या जो शहर छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, उनके नाम लिस्ट से हटा दिए जाएं. साथ ही, अगर नाम, उम्र या पते में कोई गलती है, तो उसे भी सुधारा जाएगा.