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उत्तराखंड में SIR की शुरू: BLO घर-घर जाकर मतदाताओं को गणना फॉर्म बांटेंगे

Haldwani News: हल्द्वानी में आज से मतदाता सूची को दुरुस्त करने का एक बड़ा अभियान शुरू हो गया है. इसे 'विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान' कहा जा रहा है. इसका सीधा और सरल मकसद यह है कि चुनाव से पहले वोटर लिस्ट एकदम साफ-सुथरी और सही हो जाए, ताकि वोटिंग के दिन किसी को कोई दिक्कत न हो.

Written ByVinod KandpalEdited By:Jyoti Kumari
Published: Jun 08, 2026, 03:19 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 03:19 PM IST
उत्तराखंड में SIR की शुरू: BLO घर-घर जाकर मतदाताओं को गणना फॉर्म बांटेंगे

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