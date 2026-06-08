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हल्द्वानी न्यूज/विनोद कांडपाल: उत्तराखंड के हल्द्वानी में आज से मतदाता सूची को दुरुस्त करने का एक बड़ा अभियान शुरू हो गया है. इसे 'विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान' कहा जा रहा है. इसका सीधा और सरल मकसद यह है कि चुनाव से पहले वोटर लिस्ट एकदम साफ-सुथरी और सही हो जाए, ताकि वोटिंग के दिन किसी को कोई दिक्कत न हो.
जानें क्या है बात ?
इस काम के लिए बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) की ड्यूटी लगाई गई है. अब ये अधिकारी आपके घर-घर जाकर आपसे मिलेंगे और एक फॉर्म भरवाएंगे. प्रशासन ने सभी शहरवासियों से अपील की है कि जब भी बीएलओ आपके घर आएं, तो उन्हें सही जानकारी दें. यह आपका अपना काम है, इसलिए इस फॉर्म को समय पर भरकर जमा करना बहुत जरूरी है ताकि लिस्ट में कोई गलती न रहे.
इस अभियान की शुरुआत जिला अधिकारी ललित मोहन रयाल ने खुद फॉर्म भरकर की है. उन्होंने शहर के लोगों, राजनीतिक दलों और हर वर्ग से मदद मांगी है. उनका कहना है कि एक सही वोटर लिस्ट ही लोकतंत्र की असली मजबूती है. प्रशासन की कोशिश यह है कि किसी भी नए वोटर का नाम छूट न जाए और जो लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे या जो शहर छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, उनके नाम लिस्ट से हटा दिए जाएं. साथ ही, अगर नाम, उम्र या पते में कोई गलती है, तो उसे भी सुधारा जाएगा.
जिला प्रशासन ने आप सभी से गुजारिश की है कि इस अभियान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें. वोटर लिस्ट को सही रखना हम सभी की जिम्मेदारी है. जब बीएलओ आपके पास आएं, तो उन्हें सही जानकारी दें और एक जागरूक नागरिक होने का परिचय दें. लोकतंत्र को मजबूत बनाने में आपकी यह छोटी सी मदद बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी.
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