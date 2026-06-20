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कसरत करते SOG जवान की मौत, चंपावत के जिम से सामने आया रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो

Champawat News: उत्तराखंड के चंपावत में एक SOG जवान जिम में एक्सरसाइज करते-करते अचानक बेसुध होकर गिरा और फिर कभी उठा नहीं. डॉक्टर ने जांच के बाद जवान को मृत घोषित कर दिया. रोंगटे खड़े करने वाली इस घटना का लाइव सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Jun 20, 2026, 07:40 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 07:40 PM IST
कसरत करते SOG जवान की मौत, चंपावत के जिम से सामने आया रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो
Image Credit: Zee Media Bureau

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Pradeep Kumar Raghav

Pradeep Kumar Raghav

प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. वर्तमान में ज़ी यूपी-यूके डिजिटल टीम में ट्रेंडिंग टॉपिक पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स और हाइपर लोकल की खबरें लिखते हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक के बाद पत्रकारिता व जन संचार में स्नातकोत्तर किया है.

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