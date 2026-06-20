घटना विस्तार से

जानकारी के अनुसार मूल रूप से पिथौरागढ़ निवासी और वर्तमान में बनबसा के ग्राम भजनपुर में रह रहे SOG जवान गिरीश भट्ट (38 वर्ष) पुत्र जयदेव भट्ट शुक्रवार दोपहर व्यायाम के लिए जिम पहुंचे थे. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार व्यायाम के दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और वह फर्श पर गिर पड़े. मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल उन्हें उपचार के लिए खटीमा के एक निजी अस्पताल पहुंचाया लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.