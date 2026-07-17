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नैनीताल मतदाता सूची में सुधार शुरू, अपनी वोटर लिस्ट में नाम चेक करें और गलतियों को अभी सुधारें!

Nainital News : नैनीताल जिले में लोकतंत्र की मजबूती के लिए विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान (SIR-2026) की शुरुआत हो चुकी है. इसका मुख्य उद्देश्य जिले की मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध और त्रुटिहीन बनाना है.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 17, 2026, 01:11 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 01:11 PM IST
नैनीताल मतदाता सूची में सुधार शुरू, अपनी वोटर लिस्ट में नाम चेक करें और गलतियों को अभी सुधारें!
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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