नैनीताल मतदाता सूची में सुधार शुरू, अपनी वोटर लिस्ट में नाम चेक करें और गलतियों को अभी सुधारें!

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उत्तराखंड के नैनीताल जिले में लोकतंत्र की मजबूती के लिए विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान (SIR-2026) की शुरुआत हो चुकी है. इसका मुख्य उद्देश्य जिले की मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध और त्रुटिहीन बनाना है. जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि जिले की प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है.
क्या है यह अभियान और क्यों जरूरी है?
इस अभियान का सीधा सा मकसद है कि चुनाव प्रक्रिया में कोई भी पात्र व्यक्ति मतदान से वंचित न रहे. अक्सर मतदाता सूची में नाम गलत होने, पता गलत होने या अन्य विसंगतियों के कारण लोगों को मतदान में परेशानी होती है. इस विशेष अभियान के जरिए सरकार इन सभी कमियों को दूर करना चाहती है. वर्तमान में नैनीताल जिले में कुल 6 लाख 93 हजार 325 मतदाता दर्ज हैं.
दावे और आपत्तियां कब और कैसे दर्ज करें?
जिला निर्वाचन विभाग ने आम नागरिकों के लिए एक स्पष्ट समय-सारणी जारी की है:
दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि: 14 जुलाई से 11 सितंबर 2026 तक.
अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन: 15 सितंबर 2026.
यदि आपकी मतदाता पहचान पत्र में नाम, पता, उम्र या फोटो संबंधी कोई गलती है, या आप नया नाम जुड़वाना चाहते हैं, तो आप निर्धारित फॉर्म भरकर अपना दावा या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं. इसके लिए मुख्य रूप से फॉर्म-6 (नए नाम के लिए), फॉर्म-7 (नाम हटाने के लिए), और फॉर्म-8 (विवरण में सुधार के लिए) का उपयोग करना होगा.
तकनीक का उपयोग और सत्यापन
इस बार प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और सटीक बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का सहारा लिया जा रहा है. जिला निर्वाचन कार्यालय ने बताया कि जिले में करीब 1 लाख 88 हजार 54 विसंगतियों की पहचान सॉफ्टवेयर के माध्यम से की गई है. इन मामलों की जांच संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) द्वारा की जाएगी और वे संबंधित व्यक्तियों को नोटिस भेजकर सुनवाई करेंगे. इसके अलावा, लगभग 90.61 प्रतिशत गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है. कुछ मतदाता ऐसे हैं जिनके प्रपत्र उपलब्ध नहीं हैं या वे अनकलेक्टेबल श्रेणी में हैं, जिनका नियमानुसार सत्यापन किया जा रहा है.
जिला प्रशासन की अपील
जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को सूची की प्रतियां सौंपते हुए सभी से सहयोग की अपील की है. प्रशासन ने नागरिकों से भी आग्रह किया है कि वे इस निर्धारित अवधि के भीतर आगे आएं और अपनी मतदाता सूची की जांच सुनिश्चित करें ताकि आगामी चुनावों में वे बिना किसी बाधा के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें.