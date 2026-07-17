नैनीताल मतदाता सूची में सुधार शुरू, अपनी वोटर लिस्ट में नाम चेक करें और गलतियों को अभी सुधारें!

तकनीक का उपयोग और सत्यापन

इस बार प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और सटीक बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का सहारा लिया जा रहा है. जिला निर्वाचन कार्यालय ने बताया कि जिले में करीब 1 लाख 88 हजार 54 विसंगतियों की पहचान सॉफ्टवेयर के माध्यम से की गई है. इन मामलों की जांच संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) द्वारा की जाएगी और वे संबंधित व्यक्तियों को नोटिस भेजकर सुनवाई करेंगे. इसके अलावा, लगभग 90.61 प्रतिशत गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है. कुछ मतदाता ऐसे हैं जिनके प्रपत्र उपलब्ध नहीं हैं या वे अनकलेक्टेबल श्रेणी में हैं, जिनका नियमानुसार सत्यापन किया जा रहा है.