चमोली में सैलाब का तांडव! 4 करोड़ का वैली ब्रिज बहा, BRO जवान लापता; दूसरे दिन भी रेस्क्यू जारी

बीआरओ जवान लापता

वहीं, हादसे के बाद लापता BRO जवान पंकज की तलाश में दूसरे दिन भी सेना, ITBP, NDRF, SDRF, पुलिस और BRO की टीमें संयुक्त रूप से सर्च ऑपरेशन चला रही हैं. सड़क संपर्क जल्द बहाल करने के लिए प्रशासन और संबंधित विभागों की टीमें मौके पर जुटी हुई हैं. तमक नाले में ह्यूम पाइप डालकर अस्थाई मोटर मार्ग तैयार करने का काम तेजी से किया जा रहा है. मौके पर जेसीबी और अन्य मशीनरी की मदद से लगातार काम किया जा रहा है. प्रशासन का प्रयास है कि अस्थाई मार्ग का निर्माण जल्द पूरा कर प्रभावित क्षेत्र में वाहनों की आवाजाही बहाल की जा सके.