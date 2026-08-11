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चमोली में सैलाब का तांडव! 4 करोड़ का वैली ब्रिज बहा, BRO जवान लापता; दूसरे दिन भी रेस्क्यू जारी

Chamoli News: तमक नाले में आए उफान ने भारी तबाही मचाई. दूसरे दिन ज्योतिर्मठ मलारी मोटर मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बंद रही.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 11, 2026, 05:53 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 05:53 PM IST
चमोली में सैलाब का तांडव! 4 करोड़ का वैली ब्रिज बहा, BRO जवान लापता; दूसरे दिन भी रेस्क्यू जारी
Image Credit: फाइल फोटो

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