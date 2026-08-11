चमोली में सैलाब का तांडव! 4 करोड़ का वैली ब्रिज बहा, BRO जवान लापता; दूसरे दिन भी रेस्क्यू जारी

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पुष्कर चौधरी/चमोली: चमोली की सीमांत नीति घाटी में भारी बारिश के बाद तमक नाले में आए उफान ने भारी तबाही मचा दी. तेज जलप्रवाह में करीब चार करोड़ रुपये की लागत से बना वैली ब्रिज बह गया, जिससे ज्योतिर्मठ-मलारी मोटर मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बाधित हो गई. मार्ग को जल्द सुचारु करने के लिए प्रशासन और संबंधित विभागों ने युद्धस्तर पर काम शुरू कर दिया है. तमक नाले में ह्यूम पाइप डालकर अस्थाई मोटर मार्ग तैयार किया जा रहा है.
बीआरओ जवान लापता
वहीं, हादसे के बाद लापता BRO जवान पंकज की तलाश में दूसरे दिन भी सेना, ITBP, NDRF, SDRF, पुलिस और BRO की टीमें संयुक्त रूप से सर्च ऑपरेशन चला रही हैं. सड़क संपर्क जल्द बहाल करने के लिए प्रशासन और संबंधित विभागों की टीमें मौके पर जुटी हुई हैं. तमक नाले में ह्यूम पाइप डालकर अस्थाई मोटर मार्ग तैयार करने का काम तेजी से किया जा रहा है. मौके पर जेसीबी और अन्य मशीनरी की मदद से लगातार काम किया जा रहा है. प्रशासन का प्रयास है कि अस्थाई मार्ग का निर्माण जल्द पूरा कर प्रभावित क्षेत्र में वाहनों की आवाजाही बहाल की जा सके.
मार्ग बहाली का काम जारी
एसडीएम चंद्रशेखर वशिष्ठ ने कहा कि मार्ग बहाली के काम को प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है. जिला प्रशासन की टीमें मौके की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और अधिकारियों की ओर से मौके पर तैनात टीमों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं. तमक नाले के जलस्तर और मौसम की स्थिति को देखते हुए सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है. प्रशासन, संबंधित विभागों और सुरक्षा एजेंसियों के बीच लगातार समन्वय बनाया गया है, ताकि मार्ग बहाली का काम सुरक्षित तरीके से जल्द पूरा किया जा सके.
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया खौफनाक मंजर
तमक नाले में आई तबाही के प्रत्यक्षदर्शी ग्रामीणों ने उस वक्त के हालात को बेहद खौफनाक बताया है. ग्रामीणों के मुताबिक, तमक नाले में अचानक पानी और मलबे का तेज सैलाब आया. गनीमत रही कि इससे कुछ समय पहले ही मार्ग के दूसरी तरफ फंसे लोग वहां से जोशीमठ के लिए रवाना हो गए थे. ग्रामीणों का कहना है कि अगर लोग करीब 15 मिनट पहले वहां से नहीं निकलते, तो स्थिति बेहद गंभीर हो सकती थी और बड़ी जनहानि की आशंका थी.
दूसरे दिन भी लापता BRO जवान की तलाश
इधर, तमक नाले में वैली ब्रिज बहने की घटना के बाद लापता हुए BRO जवान पंकज की तलाश में दूसरे दिन भी सर्च एवं रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. लापता जवान की तलाश में चमोली पुलिस, जिला प्रशासन, भारतीय सेना, ITBP, NDRF, SDRF और BRO की टीमें संयुक्त रूप से अभियान चला रही हैं. रेस्क्यू टीमें तमक नाले और आसपास के नदी तटों के साथ ही उन संभावित स्थानों पर भी गहनता से तलाश कर रही हैं, जहां सैलाब के दौरान मलबा जमा हुआ है.
भारी मलबे के चलते रेक्स्यू में आ रही रही बाधा
तमक नाले में तेज जलप्रवाह और भारी मलबे के कारण रेस्क्यू टीमों के सामने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां बनी हुई हैं. इसके बावजूद सभी एजेंसियां आपसी समन्वय के साथ लगातार अभियान में जुटी हैं. एक तरफ प्रशासन और संबंधित विभाग ह्यूम पाइप डालकर अस्थाई मोटर मार्ग तैयार करने में जुटे हैं, ताकि ज्योतिर्मठ-मलारी मार्ग पर आवाजाही बहाल की जा सके. वहीं दूसरी तरफ सेना, ITBP, NDRF, SDRF, पुलिस और BRO की टीमें लापता जवान की तलाश में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं.
वाहन चालकों से अनावश्यक आवाजाही से बचने की अपील
प्रशासन ने स्थानीय लोगों और वाहन चालकों से अपील की है कि मार्ग बहाली का काम पूरा होने तक प्रभावित क्षेत्र में अनावश्यक आवाजाही से बचें और मौके पर तैनात प्रशासन एवं सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशों का पालन करें. फिलहाल प्रशासन की प्राथमिकता प्रभावित क्षेत्र में सड़क संपर्क जल्द बहाल करना और लापता BRO जवान की तलाश पूरी करना है. तमक नाले में आई तबाही के बाद राहत, बचाव और मार्ग बहाली का काम लगातार जारी है.