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केतन हत्याकांड में नया मोड़, मेडिकल रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा, मृतक और उसके दोस्त पर FIR

Ketan Murder Case: टिहरी के ​चर्चित केतन हत्याकांड में पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. इसके बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jul 13, 2026, 04:05 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 04:05 PM IST
केतन हत्याकांड में नया मोड़, मेडिकल रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा, मृतक और उसके दोस्त पर FIR
Image Credit: Ketan Murder Case

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