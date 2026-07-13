केतन हत्याकांड में नया मोड़, मेडिकल रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा, मृतक और उसके दोस्त पर FIR

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सौरभ सिंह/टिहरी: टिहरी जिले के लंबगांव थाना क्षेत्र में 7 जून की रात्रि को हुए चर्चित केतन हत्याकांड में नया मोड़ सामने आया है. मामले से जुड़ी नाबालिग पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करवाया गया, जिसमें नाबालिग पीड़िता की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है. इससे केस में नया मोड़ आ गया है. साथ ही मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मृतक केतन तथा उसके साथी दिवाकर डिमरी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है.
पीड़िता की रिपोर्ट पॉजिटिव
पुलिस ने बताया कि नाबालिग का मेडिकल टेस्ट कराया गया, जिसमें पीड़िता की रिपोर्ट पॉजिटिव होने की पुष्टि होने के बाद कानूनी कार्रवाई की गई. पीड़िता नाबालिग है, इसलिए मामले में पॉक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. इसमें महिला एसआई हेमलता को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है. साथ ही बताया जा रहा है कि पुलिस अब हत्याकांड की जांच के साथ-साथ यौन शोषण से जुड़े पहलुओं की भी गहनता से जांच कर रही है.
स्थानीय लोगों ने एसएसपी से की मुलाकात
वहीं सोमवार को स्थानीय लोगों ने एसएसपी से मुलाकात की. स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मामले में पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं और उन्होंने मामले में जांच अधिकारी बदलने की मांग की है. वहीं मामले में पुलिस का कहना है कि मामले में संबंधित साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं और मामले की हर कड़ी को खंगाला जा रहा है और मेडिकल रिपोर्ट सहित अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
केतन हत्याकांड क्या है?
जानकारी के मुताबिक, टिहरी जिले के लम्बगांव थाना क्षेत्र के देवल गांव के रहने वाले 18 वर्षीय दलित केतन लाल का पड़ोसी गांव खोलगढ़ वल्ला की एक किशोरी से प्रेम प्रसंग चल रहा था. किशोरी के घरवाले उसके रिश्ते को लेकर खुश नहीं थे. 7 जून की केतन की पीट—पीटकर हत्या करने का आरोप है.