केतन हत्याकांड में नया मोड़, मेडिकल रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा, मृतक और उसके दोस्त पर FIR

स्थानीय लोगों ने एसएसपी से की मुलाकात

वहीं सोमवार को स्थानीय लोगों ने एसएसपी से मुलाकात की. स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मामले में पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं और उन्होंने मामले में जांच अधिकारी बदलने की मांग की है. वहीं मामले में पुलिस का कहना है कि मामले में संबंधित साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं और मामले की हर कड़ी को खंगाला जा रहा है और मेडिकल रिपोर्ट सहित अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.