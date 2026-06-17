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नैनीताल में भीषण सड़क हादसा, पर्यटकों से भरा टेंपो ट्रैवलर गहरी खाई में गिरा, दो की मौत

Nainital News: मेरठ से नैनीताल घूमने गए पर्यटकों से भरा एक टेंपो ट्रैवलर गहरी खाई में जा गिरा. हादसे में दो लोगों की मौत हो गई.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jun 17, 2026, 11:26 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 11:26 PM IST
नैनीताल में भीषण सड़क हादसा, पर्यटकों से भरा टेंपो ट्रैवलर गहरी खाई में गिरा, दो की मौत
Image Credit: फाइल फोटो

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