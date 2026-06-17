ऐसे हुआ हादसा

जानकारी के मुताबिक, नैनीताल-कालाढूंगी मार्ग पर पर्यटकों से भरा एक टेंपो ट्रैवलर अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा. हादसे के बाद चीख पुकार मच गई. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने राहव एवं बचाव कार्य शुरू किया. हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. कई यात्री गंभीर से घायल हो गए. खाई में गिरे वाहन तक पहुंचने के लिए राहत दल को काफी मशक्कत करनी पड़ी. रेस्क्यू अभियान चलाकर सभी घायलों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया.