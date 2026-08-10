/सावन के आखिरी सोमवार को केदारनाथ धाम में कैसा रहा नजारा? 11,755 फीट ऊंचाई पर दिखी श्रद्धा और अटूट विश्वास की मिसाल

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भूपेन्द्र भण्डारी/रुद्रप्रयाग: श्रावण माह के दूसरे सोमवार पर बाबा केदार के दरबार में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा. सुबह से ही केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली. देशभर से पहुंचे भक्तों ने बाबा केदार के दर्शन कर सुख-समृद्धि और मंगल की कामना की. इस यात्रा सीजन में अब तक 14 लाख 45 हजार 946 श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं.
हर-हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा
श्रावण के दूसरे सोमवार पर केदारनाथ धाम हर-हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा. सुबह से ही बाबा केदार के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी रहा. देश के अलग-अलग हिस्सों से पहुंचे श्रद्धालुओं में बाबा के दर्शन को लेकर खासा उत्साह नजर आया. मंदिर परिसर के आसपास भक्तों की लंबी कतारें और चारों ओर गूंजते बाबा केदार के जयकारे माहौल को पूरी तरह भक्तिमय बना रहे थे.
14 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे
इस यात्रा सीजन में अब तक 14 लाख 45 हजार 946 श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं. लगातार बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या के बीच जिला प्रशासन की ओर से यात्रा व्यवस्थाओं पर विशेष निगरानी रखी जा रही है. श्रद्धालुओं के लिए रहने, भोजन, पेयजल, स्वास्थ्य, स्वच्छता और सुरक्षा समेत तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं. प्रशासन की टीमें लगातार व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में जुटी हैं. केदारनाथ धाम में उमड़ा यह आस्था का सैलाब एक बार फिर बाबा केदार के प्रति श्रद्धालुओं की अटूट आस्था की तस्वीर सामने रखता नजर आया.
हेमकुंड साहिब यात्रा में रिकॉड श्रद्धालु पहुंचे
वहीं, उत्तराखंड में इस वर्ष 23 मई से शुरू हुई प्रसिद्ध सिख तीर्थस्थल श्री हेमकुण्ड साहिब की यात्रा आगामी 10 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगी. यह जानकारी गोविंदघाट गुरुद्वारा कमेटी के प्रबंधक सेवा सिंह ने दी है. उन्होंने बताया कि इस सीजन में अब तक 2 लाख 31 हजार श्रद्धालु हेमकुण्ड साहिब में मत्था टेक चुके हैं, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में काफी अधिक है.
यात्रा मार्ग पर दुर्लभ फूल खिले
गोविंद घाट गुरुद्वारा कमेटी के प्रबंधक सेवा सिंह ने कहा कि इन दिनों हेमकुण्ड साहिब यात्रा मार्ग पर विभिन्न प्रजातियों के दुर्लभ फूल खिले हुए हैं. इनमें उत्तराखंड का राज्य पुष्प 'ब्रह्मकमल' भी शामिल है, जिसकी खुशबू से पूरा क्षेत्र महक रहा है और यह श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है.
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