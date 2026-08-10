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सावन के आखिरी सोमवार को केदारनाथ धाम में कैसा रहा नजारा? 11,755 फीट ऊंचाई पर दिखी श्रद्धा और अटूट विश्वास की मिसाल

Kedarnath Dham: सावन महीने में बाबा केदार के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. इस सीजन में अब तक 14 लाख से ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 10, 2026, 04:03 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 04:03 PM IST
सावन के आखिरी सोमवार को केदारनाथ धाम में कैसा रहा नजारा? 11,755 फीट ऊंचाई पर दिखी श्रद्धा और अटूट विश्वास की मिसाल
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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