/सावन के आखिरी सोमवार को केदारनाथ धाम में कैसा रहा नजारा? 11,755 फीट ऊंचाई पर दिखी श्रद्धा और अटूट विश्वास की मिसाल

14 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे

इस यात्रा सीजन में अब तक 14 लाख 45 हजार 946 श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं. लगातार बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या के बीच जिला प्रशासन की ओर से यात्रा व्यवस्थाओं पर विशेष निगरानी रखी जा रही है. श्रद्धालुओं के लिए रहने, भोजन, पेयजल, स्वास्थ्य, स्वच्छता और सुरक्षा समेत तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं. प्रशासन की टीमें लगातार व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में जुटी हैं. केदारनाथ धाम में उमड़ा यह आस्था का सैलाब एक बार फिर बाबा केदार के प्रति श्रद्धालुओं की अटूट आस्था की तस्वीर सामने रखता नजर आया.