Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • उत्तराखण्ड न्यूज़
  • /नैनीताल
  • /8 साल बाद फिर खुले बुग्यालों के दरवाजे... उत्तराखंड में लौटेगा हाई एल्टीट्यूड टूरिज्म का रोमांच, रात गुजार सकेंगे पर्यटक

8 साल बाद फिर खुले बुग्यालों के दरवाजे... उत्तराखंड में लौटेगा हाई एल्टीट्यूड टूरिज्म का रोमांच, रात गुजार सकेंगे पर्यटक

Uttarakhand News: उत्तराखंड के बुग्यालों में रात्रि प्रवास पर लगी रोक को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हटा दिया गया है. अब एक बार फिर से रात्रि में रोमांच बढ़ेगा.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 19, 2026, 06:47 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 06:47 PM IST
8 साल बाद फिर खुले बुग्यालों के दरवाजे... उत्तराखंड में लौटेगा हाई एल्टीट्यूड टूरिज्म का रोमांच, रात गुजार सकेंगे पर्यटक
Image Credit: Social Media

About the Author

Zee Media Bureau

Zee Media Bureau

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
चंदौली में 38 लाख से बदलेगी तालाब की सूरत, बनेगा भव्य छठ घाट
2
3
4
5