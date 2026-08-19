/8 साल बाद फिर खुले बुग्यालों के दरवाजे... उत्तराखंड में लौटेगा हाई एल्टीट्यूड टूरिज्म का रोमांच, रात गुजार सकेंगे पर्यटक

यहां फेमस बुग्याल

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी चेताया है कि पर्यटकों की संख्या बढ़ने के साथ कचरा प्रबंधन बड़ी चुनौती बनेगा. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, अब जिलों में वन विभाग, पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन को सभी नियमों का पालन सुनिश्चित करना होगा. बता दें कि उत्तराखंड में जिलेवार कई फेमस बुग्याल हैं. चमोली में अली, बेदनी, बगजी और गोरसों. उत्तरकाशी में दयारा और गिडारा. टिहरी में पंवाली कांठा. रुद्रप्रयाग में चोपता और पिथौरागढ़ में खलिया टॉप, ये सभी अब पर्यटन के लिए फिर से खुलने को तैयार हैं.