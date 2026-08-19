/8 साल बाद फिर खुले बुग्यालों के दरवाजे... उत्तराखंड में लौटेगा हाई एल्टीट्यूड टूरिज्म का रोमांच, रात गुजार सकेंगे पर्यटक

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Uttarakhand News: उत्तराखंड के बुग्यालों के लिए खुशखबरी है. 2018 में हाईकोर्ट के प्रतिबंध के बाद बंद हुए हाई एल्टीट्यूड पर्यटन के दरवाजे अब 8 साल बाद फिर खुल गए हैं. 20 जुलाई 2026 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बुग्यालों में रात्रि प्रवास और पर्यटकों की संख्या की पाबंदियों में बदलाव हुआ है. इससे एडवेंचर पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है.
पर्यटकों के प्रवेश पर लगी रोक हटी
उत्तराखंड के हिमालयी बुग्याल यानी अल्पाइन घास के मैदान, साल 2018 में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने संरक्षण के लिए यहां रात्रि प्रवास, स्थायी निर्माण और 200 से ज्यादा पर्यटकों के प्रवेश पर रोक लगा दी थी. इससे रूपकुंड जैसे ट्रैक पर पर्यटन और राजस्व दोनों गिर गए थे. ATOAI के अनुमान के मुताबिक, राज्य को करीब 533 करोड़ तक का नुकसान भी हुआ था.
रात्रि प्रवास से हटी रोक
अब 20 जुलाई 2026 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बुग्यालों में रात्रि प्रवास की रोक हट गई है. इससे रूपकुंड, आलि-बेदनी, दयारा, पंवाली कांठा जैसे ट्रेक फिर शुरू होंगे. इसका सीधा फायदा गाइड, पोर्टर, होमस्टे और स्थानीय दुकानदारों को मिलेगा. पर्यटन सचिव के मुताबिक, पिछले साल करीब डेढ़ लाख लोग ट्रेकिंग के लिए आए थे, अब इसमें बढ़ोतरी की उम्मीद है.
बुग्यालों को साफ रखना प्राथमिकता
वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि प्रतिबंध हटने से इको टूरिज्म की संभावनाएं फिर खुली हैं. हालांकि सरकार की पहली प्राथमिकता बुग्यालों को साफ रखना है. व्यवस्थित पर्यटन से दूरस्थ गांवों की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी. पर्यटन सचिव धीराज गर्ब्याल के मुताबिक, रात्रि प्रवास की छूट से एडवेंचर पर्यटन में बढ़ोतरी होगी, लेकिन उन्होंने पर्यटकों से अपील की कि प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें और कचरा वापस लेकर आएं.
यहां फेमस बुग्याल
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी चेताया है कि पर्यटकों की संख्या बढ़ने के साथ कचरा प्रबंधन बड़ी चुनौती बनेगा. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, अब जिलों में वन विभाग, पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन को सभी नियमों का पालन सुनिश्चित करना होगा. बता दें कि उत्तराखंड में जिलेवार कई फेमस बुग्याल हैं. चमोली में अली, बेदनी, बगजी और गोरसों. उत्तरकाशी में दयारा और गिडारा. टिहरी में पंवाली कांठा. रुद्रप्रयाग में चोपता और पिथौरागढ़ में खलिया टॉप, ये सभी अब पर्यटन के लिए फिर से खुलने को तैयार हैं.