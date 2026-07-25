युवती से संबंध बनाए, शादी से इनकार किया तो चप्पलों से की धुनाई, प्रेमी की पिटाई का वीडियो वायरल

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विजय आहूजा/ऊधम सिंह नगर: ऊधम सिंह नगर के बाजपुर में एक युवती ने शादी से इनकार करने पर अपने प्रेमी की सरेआम चप्पलों से पिटाई कर दी. युवती प्रेमी को चप्पल से पीटते हुए सीधे कोतवाली बाजपुर लेकर पहुंची, जहां दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक हंगामा होता रहा. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.
शादी से इनकार किया तो फूटा गुस्सा
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, युवती का आरोप है कि युवक लंबे समय से शादी का झांसा देकर उससे संबंध बनाए हुए था, लेकिन अब वह शादी करने से मुकर गया. इसी बात से नाराज युवती ने युवक को बीच रास्ते में रोक लिया और चप्पलों से उसकी पिटाई करते हुए कोतवाली ले गई. कोतवाली पहुंचने के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाकर पूछताछ शुरू कर दी. फिलहाल मामले में कोई आधिकारिक कार्रवाई सामने नहीं आई है. युवती द्वारा कोतवाली में की गईं युवक की चप्पलों से पिटाई की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.
यूपी के झांसी में भी चप्पल से पिटाई
इसी तरह का मामला उत्तर प्रदेश के झांसी से भी सामने आया है. झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के आवास विकास चौराहे पर बीच सड़क महिलाओं ने एक युवक को पकड़कर चप्पलों से पीटा. जब युवक के परिवार की एक युवती बीच-बचाव के लिए आई तो उग्र महिलाओं ने उसको भी नहीं बख्शा, उस पर भी चप्पलें बरसाईं और चांटे मारे. इसके बाद दोनों पक्षों की महिलाएं आमने-सामने भिड़ गईं और काफी देर तक सड़क पर मारपीट चलती रही. इसे देखने के लिए भीड़ जमा हो गई थी, लेकिन कोई बीच-बचाव के लिए आगे नहीं आया. इस दौरान किसी राहगीर ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.