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युवती से संबंध बनाए, शादी से इनकार किया तो चप्पलों से की धुनाई, प्रेमी की पिटाई का वीडियो वायरल

Udham Singh Nagar: ऊधम सिंह नगर के बाजपुर में प्रेमी ने शादी से इनकार किया तो प्रेमिका ने बवाल काट दिया. सरेआम प्रेमी को चप्पलों से धुनाई कर दी. इसका वीडियो भी वायरल हो गया.

Written ByZee Media BureauEdited ByAmitesh Pandey
Published: Jul 25, 2026, 09:26 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 09:26 PM IST
युवती से संबंध बनाए, शादी से इनकार किया तो चप्पलों से की धुनाई, प्रेमी की पिटाई का वीडियो वायरल
Image Credit: AI

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