युवती से संबंध बनाए, शादी से इनकार किया तो चप्पलों से की धुनाई, प्रेमी की पिटाई का वीडियो वायरल

यूपी के झांसी में भी चप्पल से पिटाई

इसी तरह का मामला उत्तर प्रदेश के झांसी से भी सामने आया है. झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के आवास विकास चौराहे पर बीच सड़क महिलाओं ने एक युवक को पकड़कर चप्पलों से पीटा. जब युवक के परिवार की एक युवती बीच-बचाव के लिए आई तो उग्र महिलाओं ने उसको भी नहीं बख्शा, उस पर भी चप्पलें बरसाईं और चांटे मारे. इसके बाद दोनों पक्षों की महिलाएं आमने-सामने भिड़ गईं और काफी देर तक सड़क पर मारपीट चलती रही. इसे देखने के लिए भीड़ जमा हो गई थी, लेकिन कोई बीच-बचाव के लिए आगे नहीं आया. इस दौरान किसी राहगीर ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.