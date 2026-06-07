चारधाम यात्रा पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब

देवभूमि उत्तराखंड में इन दिनों चारधाम यात्रा पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ जारी है. केदारनाथ, बदरीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में श्रद्धालुओं का भारी सैलाब उमड़ रहा है. खास बात यह है कि इन दिनों प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बारिश और ठंडे मौसम ने यात्रा को और भी यादगार बना दिया है. जहां मैदानी क्षेत्रों में लोग तेज गर्मी से बेहाल हैं, वहीं उत्तराखंड की वादियों में फैली हरियाली, बादलों की आवाजाही और बारिश की फुहारें श्रद्धालुओं को स्वर्ग जैसा एहसास करा रही हैं. श्रद्धालु मंदिरों में दर्शन के साथ-साथ प्राकृतिक सौंदर्य का भी भरपूर आनंद ले रहे हैं.