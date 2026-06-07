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धरती पर स्वर्ग सा अहसास! मैदानी क्षेत्रों की तपन भूल उत्तराखंड की ठंडी फिजाओं और हरियाली में खोए चारधाम यात्री

Uttarakhand Weather: देवभूमि उत्तराखंड में इन दिनों चारधाम यात्रा पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ जारी है. केदारनाथ, बदरीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में श्रद्धालुओं का भारी सैलाब उमड़ रहा है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jun 07, 2026, 10:07 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 10:07 PM IST
धरती पर स्वर्ग सा अहसास! मैदानी क्षेत्रों की तपन भूल उत्तराखंड की ठंडी फिजाओं और हरियाली में खोए चारधाम यात्री
Image Credit: फाइल फोटो

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