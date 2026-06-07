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जितेन्द्र पंवार/चमोली: उत्तराखंड में चारधाम यात्रा इन दिनों अपने चरम पर है. एक ओर मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी लोगों का जीना मुहाल कर रही है, तो वहीं पहाड़ों पर हो रही बारिश और सुहावना मौसम श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है. देश के कोने-कोने से बड़ी संख्या में लोग चारधाम यात्रा पर पहुंच रहे हैं और आध्यात्मिक यात्रा के साथ-साथ प्रकृति के मनमोहक नजारों का भी भरपूर आनंद ले रहे हैं.
चारधाम यात्रा पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब
देवभूमि उत्तराखंड में इन दिनों चारधाम यात्रा पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ जारी है. केदारनाथ, बदरीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में श्रद्धालुओं का भारी सैलाब उमड़ रहा है. खास बात यह है कि इन दिनों प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बारिश और ठंडे मौसम ने यात्रा को और भी यादगार बना दिया है. जहां मैदानी क्षेत्रों में लोग तेज गर्मी से बेहाल हैं, वहीं उत्तराखंड की वादियों में फैली हरियाली, बादलों की आवाजाही और बारिश की फुहारें श्रद्धालुओं को स्वर्ग जैसा एहसास करा रही हैं. श्रद्धालु मंदिरों में दर्शन के साथ-साथ प्राकृतिक सौंदर्य का भी भरपूर आनंद ले रहे हैं.
उत्तराखंड की व्यवस्थाओं की सराहना की
दिल्ली से दोपहिया वाहन के जरिए मदमहेश्वर यात्रा पर पहुंचे श्रद्धालुओं ने उत्तराखंड की व्यवस्थाओं की सराहना की. उनका कहना है कि राज्य सरकार और प्रशासन द्वारा यात्रियों के लिए बेहतर इंतजाम किए गए हैं, जिससे यात्रा सुगम और सुरक्षित बन रही है। श्रद्धालुओं का कहना है कि उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता. यहां आकर उन्हें प्रकृति को बेहद करीब से देखने का अवसर मिला है. पहाड़ों के बीच पड़ रही बारिश और ठंडी हवाओं ने उनकी यात्रा के रोमांच और आनंद को कई गुना बढ़ा दिया है.
धरती पर स्वर्ग का अहसास हो रहा
चारधाम यात्रा के दौरान उत्तराखंड में हो रही बारिश और सुहावने मौसम ने श्रद्धालुओं की आस्था में प्रकृति के रंग भी घोल दिए हैं. धार्मिक यात्रा के साथ-साथ पर्यटक और श्रद्धालु देवभूमि की खूबसूरत वादियों, हरियाली और ठंडी फिजाओं का आनंद ले रहे हैं. मैदानी इलाकों की तपती गर्मी से राहत पाने के लिए बड़ी संख्या में लोग उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं. श्रद्धालुओं का कहना है कि अगर धरती पर कहीं स्वर्ग का अहसास होता है, तो वह उत्तराखंड की इन वादियों में ही महसूस किया जा सकता है.