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उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश की बेटी की शादी आज, सीएम धामी-राज्यपाल समेत दिग्गजों का जमावड़ा

Nainital News: उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की पुत्री के विवाह समारोह में मुख्यमंत्री, राज्यपाल समेत कई विशिष्ट अतिथियों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए पूरे शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jun 28, 2026, 04:37 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 04:37 PM IST
उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश की बेटी की शादी आज, सीएम धामी-राज्यपाल समेत दिग्गजों का जमावड़ा
Image Credit: फाइल फोटो Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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