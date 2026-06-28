उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश की बेटी की शादी आज, सीएम धामी-राज्यपाल समेत दिग्गजों का जमावड़ा

यातायात व्यवस्था का पालन करने की अपील

एसएसपी ने पुलिस कर्मियों को आम नागरिकों के साथ शालीन और विनम्र व्यवहार करने पर भी जोर दिया. ब्रीफिंग के दौरान एसपी सिटी मनोज कुमार कत्याल, एसपी संचार रेवाधर मठपाल, सीओ विमल प्रसाद, कोतवाल सुशील कुमार, कालाढूंगी प्रभारी निरीक्षक अरुण सैनी सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे. पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे जारी यातायात व्यवस्था का पालन करें, अनावश्यक रूप से वीआईपी रूट पर वाहन खड़े न करें तथा सहयोग बनाए रखें, ताकि समारोह शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके.