उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश की बेटी की शादी आज, सीएम धामी-राज्यपाल समेत दिग्गजों का जमावड़ा

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विजय कश्यप/रामनगर: पर्यटन नगरी और वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में पहचान बना चुका रामनगर आज एक हाई-प्रोफाइल शादी समारोह का गवाह बनने जा रहा है. उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की पुत्री के विवाह समारोह में मुख्यमंत्री, राज्यपाल समेत कई विशिष्ट अतिथियों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए पूरे शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं.
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति की बेटी की शादी
रामनगर रविवार को एक हाई-प्रोफाइल विवाह समारोह के चलते पूरी तरह वीआईपी सुरक्षा घेरे में रहेगा. उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार की पुत्री का विवाह समारोह आज शाम को आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेवानिवृत्त) के शामिल होने का कार्यक्रम है. योग गुरु बाबा रामदेव के भी समारोह में पहुंचने की संभावना जताई जा रही है. देश के कई न्यायाधीश आएंगे.
नैनीताल पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी
वीआईपी आगमन को देखते हुए नैनीताल पुलिस ने व्यापक सुरक्षा और विशेष यातायात व्यवस्था लागू की है. शहर में कई प्रमुख मार्गों पर यातायात को वनवे किया गया है, जबकि संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है. पुलिस ने लखनपुर से चोरपानी तक सड़क किनारे खड़े वाहनों को हटाने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से सटी कोटद्वार रोड को भी खाली रखा गया है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर वीआईपी मूवमेंट इसी मार्ग से कराया जा सके.
वीआईपी रूट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
शनिवार को इसी को लेकर राजकीय महाविद्यालय के सभागार में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. जगदीश चंद्र ने ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों और पुलिस कर्मियों की ब्रीफिंग की. उन्होंने कार्यक्रम स्थल, वीआईपी रूट तथा आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. साथ ही संदिग्ध व्यक्तियों और गतिविधियों पर विशेष नजर रखने, प्रभावी चेकिंग अभियान चलाने तथा यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए.
यातायात व्यवस्था का पालन करने की अपील
एसएसपी ने पुलिस कर्मियों को आम नागरिकों के साथ शालीन और विनम्र व्यवहार करने पर भी जोर दिया. ब्रीफिंग के दौरान एसपी सिटी मनोज कुमार कत्याल, एसपी संचार रेवाधर मठपाल, सीओ विमल प्रसाद, कोतवाल सुशील कुमार, कालाढूंगी प्रभारी निरीक्षक अरुण सैनी सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे. पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे जारी यातायात व्यवस्था का पालन करें, अनावश्यक रूप से वीआईपी रूट पर वाहन खड़े न करें तथा सहयोग बनाए रखें, ताकि समारोह शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके.