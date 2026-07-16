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Uttarakhand High Court Shifting: नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट होगा उत्तराखंड हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई हरी झंडी!

Uttarakhand High Court Shifting: सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी के गौलापार क्षेत्र में स्थानांतरित करने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है. अब सभी की नजरें राज्य सरकार पर हैं, जिसे छह सप्ताह के भीतर जमीन और जरूरी मंजूरियां उपलब्ध करानी हैं.

Written ByVinod KandpalEdited By:Preeti Chauhan
Published: Jul 16, 2026, 08:23 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 08:23 AM IST
Uttarakhand High Court Shifting: नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट होगा उत्तराखंड हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई हरी झंडी!
Image Credit: haldwani newsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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