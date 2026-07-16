Uttarakhand High Court Shifting: नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट होगा उत्तराखंड हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई हरी झंडी!

विनोद कांडपाल/हल्द्वानी: उत्तराखंड नैनीताल हाईकोर्ट (Uttarakhand High Court, Nainital) की शिफ्टिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. इसके साथ ही नैनीताल से हाईकोर्ट को हल्द्वानी के गौलापार क्षेत्र में स्थानांतरित किए जाने का रास्ता साफ कर दिया है. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने देहरादून बार एसोसिएशन की याचिका खारिज करते हुए राज्य सरकार को छह सप्ताह के भीतर आवश्यक जमीन और सभी आधिकारिक मंजूरियां उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं.