बाजपुर में नकली दवाइयों की फैक्ट्री का भंडाफोड़, नामी कंपनियों के नाम से बना रहे थे दवाइयां

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सतीश कुमार/बाजपुर: उत्तराखंड के उधमसिंह नगर में नकली दवाइयों का भंडाफोड़ किया गया है. STF कुमाऊ रेंज ने जनपद के बाजपुर में नकली दवाइयां बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी है, जिसमें भारी मात्रा में नकली सिरप, नकली कैप्सूल सहित नकली दवाइयां बनाने की मशीन और रॉ मेटेरियल मौके से बरामद किया है. STF ने दवाई की नकली फैक्ट्री पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया है. भारी मात्रा में नकली दवाइयां पकड़ी हैं जो उत्तराखण्ड की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है. इसमें STF ने एक आरोपी को भी पकड़ा है.
एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई
बता दें कि बाजपुर क्षेत्र में एसटीएफ और औषधि प्रशासन विभाग द्वारा कोबिल बायोटेक प्लॉट संख्या f13 और F14 पर छापेमारी की गई. इसमें टीम को भारी मात्रा में नकली और अपमिश्रित औषधीय बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. टीम ने जांच में पाया कि आरोपी बिना किसी वैध औषधि निर्माण लाइसेंस के आयुर्वेदिक/फूड लाइसेंस की आड़ में STADMED, Macleods, Intas, Sun Pharma सहित अन्य प्रतिष्ठित कंपनियों के नाम से नकली एलोपैथिक दवाइयां एवं जीवन रक्षक औषधियों का निर्माण कर रहा था.
नकली दवाइयों की खेप पकड़ी गई
इन दवाइयों की पैकिंग कर बाजार में सप्लाई की जा रही थी. आरोपी के पास से Alkasol सिरप की 2400 बोतल, Cefifine 200 की 11200 टेबलेट, Veltam के 2 पेटियां, Nimufin की 5250 टेबलेट, Sunclav की 2100 स्ट्रिप, Rubired suspension सिरप की 32 पेटियां, Ostocalcium B12 सिरप की 239 पेटियां, Veltam Plus की 36000 टेबलेट, Gabapin की 28500 टेबलेट और Sompraz की 2100 टेबलेट के साथ नकली दवाइयों के निर्माण और पैकेजिंग में प्रयुक्त एसएस टेक, फिलिंग मशीन, लेबलिंग मशीन सहित अन्य उपकरण बरामद किए हैं और भारी मात्रा में चंडीगढ़ मार्का की आंग्रेजी शराब भी बरामद की है.
बुलंदशहर का रहने वाला है आरोपी
कार्रवाई के दौरान धीरेन्द्र पुत्र ब्रहम सिंह, निवासी जनपद बुलन्दशहर (उत्तर प्रदेश) को गिरफ्तार किया गया. आरोपी के खिलाफ औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 338(3), 276, 277, 278, 318, 319 एवं 336 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है. अवैध शराब की बरामदगी के संबंध में उत्तराखण्ड आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत भी पृथक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है.