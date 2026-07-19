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बाजपुर में नकली दवाइयों की फैक्ट्री का भंडाफोड़, नामी कंपनियों के नाम से बना रहे थे दवाइयां

Udham Singh Nagar news: उधमसिंह नगर के बाजपुर में नकली दवाइयां बनाने का काम हो रहा था. नामी कंपनियों के नाम पर नकली सिरप और टेबलेट बनाए जा रहे थे.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jul 19, 2026, 11:21 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 11:21 PM IST
बाजपुर में नकली दवाइयों की फैक्ट्री का भंडाफोड़, नामी कंपनियों के नाम से बना रहे थे दवाइयां
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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