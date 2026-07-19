बाजपुर में नकली दवाइयों की फैक्ट्री का भंडाफोड़, नामी कंपनियों के नाम से बना रहे थे दवाइयां

नकली दवाइयों की खेप पकड़ी गई

इन दवाइयों की पैकिंग कर बाजार में सप्लाई की जा रही थी. आरोपी के पास से Alkasol सिरप की 2400 बोतल, Cefifine 200 की 11200 टेबलेट, Veltam के 2 पेटियां, Nimufin की 5250 टेबलेट, Sunclav की 2100 स्ट्रिप, Rubired suspension सिरप की 32 पेटियां, Ostocalcium B12 सिरप की 239 पेटियां, Veltam Plus की 36000 टेबलेट, Gabapin की 28500 टेबलेट और Sompraz की 2100 टेबलेट के साथ नकली दवाइयों के निर्माण और पैकेजिंग में प्रयुक्त एसएस टेक, फिलिंग मशीन, लेबलिंग मशीन सहित अन्य उपकरण बरामद किए हैं और भारी मात्रा में चंडीगढ़ मार्का की आंग्रेजी शराब भी बरामद की है.